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Πρώην αρχηγός των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών πίσω από υπόθεση κατασκοπείας – Τι ερευνούν οι αρχές
Ειδήσεις
07:59 - 07 Οκτ 2026

Πρώην αρχηγός των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών πίσω από υπόθεση κατασκοπείας – Τι ερευνούν οι αρχές

Reporter.gr Newsroom

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Στη σύλληψη του πρώην επικεφαλής της γερμανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (BND), August Hanning, προχώρησαν την Τρίτη οι γερμανικές αρχές, καθώς σε βάρος του υπάρχουν σοβαρές υποψίες για κατασκοπεία και παράδοση κρατικών μυστικών σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών.

Ο 80χρονος Hanning, ο οποίος ηγήθηκε της BND από το 1998 έως το 2005, συνελήφθη στην περιοχή Bad Tölz-Wolfratshausen στη νότια Γερμανία. Μαζί του συνελήφθη και ένας πρώην συνεργάτης του, ο οποίος αναφέρεται από τις γερμανικές αρχές ως Manfred D, όπως σημειώνει το Euronews.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας, ο Hanning ερευνάται για «προδοτική κατασκοπεία», κατασκοπεία κρατικών μυστικών, απόπειρα εσχάτης προδοσίας και άλλα αδικήματα που σχετίζονται με την παράνομη διαβίβαση διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό για λογαριασμό ποιας ξένης υπηρεσίας πληροφοριών φέρεται να έδρασε ο πρώην επικεφαλής της BND.

Περίπου 2.000 απόρρητα έγγραφα

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο βάρος λόγω του όγκου των πληροφοριών που φέρεται να διακινήθηκαν.

Οι γερμανικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο Hanning και ο Manfred D. συμφώνησαν το 2010 να μεταφέρει ο δεύτερος, έναντι αμοιβής, πολύτιμες πληροφορίες από την BND στον πρώην προϊστάμενό του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Manfred D. φέρεται να παρέδωσε στον Hanning περίπου 2.000 έγγραφα σε διάστημα αρκετών ετών. Πολλά από αυτά περιείχαν διαβαθμισμένες πληροφορίες, οι οποίες προορίζονταν αποκλειστικά για εσωτερική χρήση από τη γερμανική υπηρεσία πληροφοριών, μεταξύ άλλων για ενημερώσεις της ηγεσίας της.

Ο Hanning φέρεται να αξιοποίησε το υλικό στο πλαίσιο της ιδιωτικής συμβουλευτικής του δραστηριότητας.

Η μεταφορά των διαβαθμισμένων πληροφοριών, σύμφωνα με την εισαγγελική έρευνα, συνεχίστηκε μέχρι τον Ιούνιο του 2022.

Η εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας Ines Peterson δήλωσε σε γερμανικά μέσα ενημέρωσης ότι σε μία περίπτωση ο Hanning φέρεται να χρησιμοποίησε απόρρητες πληροφορίες για να συντάξει ανάλυση για εργαζόμενο ξένης υπηρεσίας πληροφοριών. Σε άλλη περίπτωση, φέρεται να διαβίβασε πληροφορίες έπειτα από εκτενή ανταλλαγή επαφών με στέλεχος άλλης υπηρεσίας πληροφοριών.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η έρευνα για την κατασκοπεία προέκυψε στο πλαίσιο μιας διαφορετικής υπόθεσης, που αφορά την απαγωγή των παιδιών της Γερμανίδας επιχειρηματία Christina Block από τον πρώην σύζυγό της στη Δανία, τον Ιανουάριο του 2024.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει μεγάλη δημοσιότητα στη Γερμανία, καθώς εντάσσεται σε μια πολυετή και ιδιαίτερα έντονη δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών για την υπόθεση αυτή, οι γερμανικές αρχές εντόπισαν στοιχεία στο σπίτι του Hanning, τα οποία οδήγησαν στη νέα έρευνα για την παράνομη διακίνηση διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Ο Hanning και ένας πρώην αξιωματούχος της Αστυνομίας Εγκληματολογικών Ερευνών του Αμβούργου φέρονται επίσης να είχαν αναλάβει, το 2022, σύμβαση από την Block για την απαγωγή των παιδιών της, ενώ κατείχαν διοικητικές θέσεις σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Η συγκεκριμένη υπόθεση είχε γίνει γνωστή από τις γερμανικές εισαγγελικές αρχές το 2025.

Ο πρώην συνεργάτης του είχε πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες

Ο Manfred D. φέρεται να είχε διατελέσει επιτελάρχης του Hanning και στη συνέχεια να παρέμεινε σε αντίστοιχη θέση δίπλα σε διαδοχικούς επικεφαλής της BND από το 2012 έως το 2026.

Λόγω της γερμανικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει το πλήρες όνομά του.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, η θέση του τού έδινε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες.

Οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνες στις κατοικίες και τους χώρους που συνδέονται με τους δύο άνδρες.

Αντιδράσεις στη Γερμανία

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Βερολίνο, καθώς αφορά έναν πρώην επικεφαλής της σημαντικότερης εξωτερικής υπηρεσίας πληροφοριών της Γερμανίας.

Ο βουλευτής των Πρασίνων Konstantin von Notz, μέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής που εποπτεύει τις γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών, δήλωσε ότι οι καταγγελίες είναι ιδιαίτερα σοβαρές και ζήτησε ταχεία και πλήρη διερεύνηση.

Παράλληλα, έθεσε ζήτημα αυστηρότερων περιορισμών για την επαγγελματική δραστηριότητα πρώην ανώτατων αξιωματούχων των υπηρεσιών ασφαλείας μετά την αποχώρησή τους από το Δημόσιο, ιδίως όταν έχουν προηγουμένως χειριστεί πληροφορίες υψίστης διαβάθμισης.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της γερμανικής Δικαιοσύνης. Οι κατηγορίες σε βάρος των δύο ανδρών αποτελούν μέχρι στιγμής αντικείμενο έρευνας και δεν συνιστούν τελεσίδικη δικαστική κρίση.

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