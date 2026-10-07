Ο Ρούμπιο θα εκπέμψει μήνυμα «για την αναγέννηση του δυτικού πνεύματος» από την Πνύκα

Ομιλία στην Πνύκα θα εκφωνήσει την Τετάρτη (7/10) ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, που από το βράδυ της Τρίτης (6/10) βρίσκεται στη χώρα μας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ντίλαν Τζόνσον, έδωσε μία πρόγευση της ομιλίας του Μάρκο Ρούμπιο, η οποία θα είναι επικεντρωμένη στην υπεράσπιση του δυτικού πολιτισμού.

Σε δηλώσεις του στο Breitbart ο Τζόνσον είπε πως «ο υπουργός Ρούμπιο θα εκφωνήσει ομιλία από τη γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού, όπου θα καλέσει τόσο τους Αμερικανούς όσο και τους Ευρωπαίους να ενωθούν σε μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος — μια κληρονομιά που εκτείνεται από την Αθήνα και τη Ρώμη, μέσω της Χριστιανοσύνης, έως την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας».

Πρόσθεσε ακόμα ότι ο υπουργός, «με φόντο την Ακρόπολη, θα ανατρέξει στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας ως την πρώτη πλήρη έκφραση των ιδιοτήτων που θα καθόριζαν τη Δύση: περιέργεια, θάρρος, φιλοδοξία και ένα αδιάκοπο πνεύμα εξερεύνησης και ανακάλυψης του άγνωστου. Θα προειδοποιήσει ότι μεγάλο μέρος του πολιτισμού μας έχει ξεχάσει αυτές τις ουσιώδεις αρετές και θα παροτρύνει τους συμμάχους μας σε ολόκληρη τη Δύση να ενωθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να απορρίψουν την παρακμή, να υπερασπιστούν την κοινή μας κληρονομιά και να αντιμετωπίσουν από κοινού μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων».

Ο Ρούμπιο είχε κάνει μία ομιλία με παρόμοιο περιεχόμενο και στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου τον Φεβρουάριο του 2026.

Σε μια από τις πιο αιχμηρές αποστροφές του, τότε, ο Ρούμπιο απέρριψε την ιδέα ότι η Δύση βρίσκεται σε αναπόφευκτη παρακμή. «Η παρακμή είναι επιλογή», είπε, παραλληλίζοντας τη σημερινή συγκυρία με την περίοδο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. «Δεν θέλουμε συμμάχους αδύναμους. Θέλουμε συμμάχους που μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους», υπογράμμισε.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα ΕΔΩ