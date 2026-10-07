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Μακρόν για 7η Οκτωβρίου: Η Γαλλία θα συνεχίσει να καταπολεμά τον αντισημιτισμό παντού και πάντα
Ειδήσεις
11:37 - 07 Οκτ 2026

Μακρόν για 7η Οκτωβρίου: Η Γαλλία θα συνεχίσει να καταπολεμά τον αντισημιτισμό παντού και πάντα

Reporter.gr Newsroom

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Ο Εμανουέλ Μακρόν απέτισε σήμερα (7/10) φόρο τιμής στα θύματα της 7ης Οκτωβρίου, τρία χρόνια μετά τις «βάρβαρες τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς» στο Ισραήλ, διαμηνύοντας παράλληλα ότι η Γαλλία θα συνεχίσει να «καταπολεμά τον αντισημιτισμό» «παντού και πάντα».

«Για τρία χρόνια μοιραζόμαστε τον πόνο του Κράτους του Ισραήλ και των οικογενειών που πενθούν. Τρία χρόνια αργότερα, δεν έχουμε ξεχάσει ούτε τα ονόματα ούτε τα πρόσωπα: της Μάγια, του Οχάντ, του Βαλεντίν και τόσων άλλων», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Η καταπολέμηση του αντισημιτισμού και της τρομοκρατίας, παντού και πάντα, καθώς και η προσπάθεια για ειρήνη και ασφάλεια για όλους: αυτή είναι η δέσμευση της Γαλλίας», πρόσθεσε.

Στο Ισραήλ βρίσκεται σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο, ενώ στη χώρα μεταβαίνει επίσης ο Μπρουνό Ρεταγιό, υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές της άνοιξης.

Παράλληλα, αρκετές πολιτικές προσωπικότητες αναμένεται να συμμετάσχουν σε εκδήλωση μνήμης που διοργανώνει σήμερα στο Παρίσι το Αντιπροσωπευτικό Συμβούλιο Εβραϊκών Ιδρυμάτων της Γαλλίας (CRIF).

Η υποψήφια του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, Μαρίν Λεπέν, αναφέρθηκε επίσης μέσω της πλατφόρμας Χ «σε αυτή την αποφράδα ημέρα», κατά την οποία «άνδρες, γυναίκες και παιδιά σκοτώθηκαν μόνο και μόνο επειδή ήταν Εβραίοι».

«Κανείς δεν θα ξεχάσει εκείνους που, υποστηρίζοντας το αδιανόητο, συγχωρώντας το ή σχετικοποιώντας το, πέρασαν το όριο της απανθρωπιάς», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι το ακροδεξιό κόμμα βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης, μετά την αποκάλυψη αντισημιτικών σχολίων που αποδίδονται στον πρόεδρό του, Ζορντάν Μπαρντελά. Τα σχόλια φέρεται να έγιναν πριν από αρκετά χρόνια, ενώ ο ίδιος τα αρνείται.

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 1.221 ανθρώπων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP). Κατά την ίδια επίθεση, 251 άνθρωποι απήχθησαν και μεταφέρθηκαν διά της βίας στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων οι 44 ήταν ήδη νεκροί.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ εξαπέλυσε μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 74.200 ανθρώπων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της παλαιστινιακής περιοχής, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς.

Τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας θεωρούνται αξιόπιστα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

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