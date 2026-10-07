Βανς: Οποιαδήποτε συμφωνία θα απαιτούσε από το Ιράν να μειώσει την ικανότητά του για εμπλουτισμό ουρανίου

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Reuters ότι το Ιράν πρέπει να προχωρήσει σε «ουσιαστική» μείωση της ικανότητάς του για εμπλουτισμό ουρανίου, προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ΗΠΑ και να τερματιστεί ο επτάμηνος πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών, την ώρα που η Ουάσινγκτον δεν είναι βέβαιη για το ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις στην Τεχεράνη κατά τις διαπραγματεύσεις.

Πιο αναλυτικά, ο Βανς, -ο οποίος εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα την εμπλοκή των ΗΠΑ σε πολέμους στο εξωτερικό-, έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της σύγκρουσης και τον Ιούνιο μεσολάβησε για μια προσωρινή συμφωνία ειρήνης, η οποία κατέρρευσε γρήγορα. Ο πόλεμος έχει προκαλέσει αναταράξεις στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές και έχει εξελιχθεί σε πολιτικό βάρος για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Μιλώντας τη Δευτέρα (5/10), μετά την προεκλογική του περιοδεία στην Αλάσκα, ο Βανς δήλωσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα απαιτούσε από το Ιράν να μειώσει την ικανότητά του για εμπλουτισμό ουρανίου, αντί να προσφέρει απλώς διαβεβαιώσεις ότι θα περιορίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα στο μέλλον.

«Αν δεν θέλετε πυρηνικό όπλο, τότε γιατί χρειάζεστε καύσιμο εμπλουτισμένο κατά 60%; Και αν θέλετε να δείξετε ότι δεσμεύεστε να μην κατασκευάσετε πυρηνικό όπλο, μην παράγετε καύσιμο υψηλού βαθμού εμπλουτισμού. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό ζήτημα-όριο», τόνισε ο Βανς.

«Πιστεύω ότι, αν θέλουν να δείξουν ότι δεσμεύονται να μην κατασκευάσουν πυρηνικό όπλο, θα πρέπει να κάνουν κάτι ουσιαστικό όσον αφορά την ικανότητά τους για εμπλουτισμό».

Το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν ανταλλάξει τις τελευταίες εβδομάδες προτάσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ απέρριψε την τελευταία πρόταση που είχε καταθέσει η Τεχεράνη για τερματισμό του πολέμου και έχει προειδοποιήσει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ενδέχεται να ενταθούν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Βανς δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ανοιχτές σε μια συμφωνία, αλλά θα απαιτήσουν συγκεκριμένες πυρηνικές παραχωρήσεις από το Ιράν επί του συγκεκριμένου ζητήματος.

Βανς: Ασαφές ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις στο Ιράν

Την ίδια ώρα, η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω, καθώς, σύμφωνα με τον Βανς, η Ουάσινγκτον δεν είναι βέβαιη για το ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις στην Τεχεράνη.

Ο Βανς δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνομιλίες με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Ωστόσο, όπως είπε, δεν είναι σαφές πόση εξουσία διαθέτουν οι δύο άνδρες μέσα στη δομή εξουσίας του Ιράν.

«Ένα από τα πράγματα που διαπιστώσαμε είναι ότι δεν είναι απολύτως σαφές πώς λαμβάνει αποφάσεις η χώρα τους», δήλωσε ο Βανς. Ξεχωριστά, ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι το «μεγαλύτερο πρόβλημά» του είναι πως κανείς δεν γνωρίζει ποιος διοικεί το Ιράν.

Παρ' όλα αυτά, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε από την πλευρά του την Κυριακή ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι γνωρίζουν πολύ καλά ποιοι είναι οι Ιρανοί ομόλογοί τους και πώς λειτουργεί το σύστημα λήψης αποφάσεων του Ιράν, διαψεύδοντας ουσιαστικά όσα υποστήριξε ο Βανς.

«Το πρόβλημα είναι στην πραγματικότητα το αντίθετο: βρίσκεται στις αντιφατικές θέσεις και τα αντικρουόμενα μηνύματα από Αμερικανούς αξιωματούχους», δήλωσε ο Εσμαΐλ Μπαγκαΐ σε εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου.

Ο Βανς δήλωσε επίσης στο Reuters ότι έχει πραγματοποιήσει προσωπικές συνομιλίες με διοικητές στο πεδίο, προκειμένου να αξιολογήσει τις συνθήκες στο μέτωπο. Απέρριψε τις ανησυχίες για κρίσιμες ελλείψεις πυρομαχικών και πρόσθεσε ότι, ενώ τα ιρανικά στρατεύματα είναι κατά διαστήματα σε θέση να πλήττουν εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, σε μεγάλο βαθμό δεν είναι σε θέση να εμποδίσουν τις εξαγωγές ενέργειας μέσω της θαλάσσιας οδού.

Από την πλευρά του, αρνήθηκε να διευκρινίσει αν ηγείται των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, αν και συχνά αναφέρεται ως ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Λευκού Οίκου.

«Σίγουρα συμμετέχουμε», δήλωσε. «Τελικά, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αυτός που καθοδηγεί τα πράγματα».

Το κόστος του πολέμου βασικό επίδικο στις ενδιάμεσες εκλογές

Ο πόλεμος —και το συνακόλουθο τεράστιο κόστος του, ύψους 3 δισ. δολαρίων τον μήνα για τις ΗΠΑ— έχει εξελιχθεί σε βασικό ζήτημα της προεκλογικής εκστρατείας. Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας έχουν φέρει τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς σε θέση άμυνας στις αμφίρροπες πολιτείες (swing states) που θα κρίνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Ο Βανς έχει επιχειρήσει να περιορίσει την κριτική για τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ διαχειρίζεται τη σύγκρουση, λέγοντας στους ψηφοφόρους ότι δε θα πρέπει να αφήσουν το συγκεκριμένο ζήτημα να τους αποτρέψει από το να στηρίξουν τους Ρεπουμπλικανούς στις εκλογές του επόμενου μήνα.

Πριν από τη συνέντευξή του στο Reuters, ο Βανς επικέντρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στις ανησυχίες για το κόστος ζωής, ιδιαίτερα όσον αφορά την ενέργεια. Η απομακρυσμένη γεωγραφική θέση της Αλάσκας καθιστά ακριβότερα τα καταναλωτικά αγαθά, ενώ η παραγωγή ενέργειας αποτελεί βασικό κλάδο της οικονομίας της.