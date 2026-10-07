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Μαμντάνι για 7η Οκτωβρίου: Πρέπει να αρνηθούμε έναν κόσμο που το απαρτχάιντ συνεχίζεται
Ειδήσεις
17:21 - 07 Οκτ 2026

Μαμντάνι για 7η Οκτωβρίου: Πρέπει να αρνηθούμε έναν κόσμο που το απαρτχάιντ συνεχίζεται

Reporter.gr Newsroom

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«Η σημερινή ημέρα είναι βαθιά οδυνηρή για τόσους πολλούς Νεοϋορκέζους. Συμπληρώνονται τρία χρόνια από τα φρικτά εγκλήματα πολέμου της 7ης Οκτωβρίου. Εκείνη την ημέρα, η Χαμάς σκότωσε περισσότερους από 1.100 Ισραηλινούς και απήγαγε άλλους 251. Πενθούμε μαζί με τους πολλούς φίλους και γείτονές μας που εξακολουθούν να κουβαλούν αυτή την αδιανόητη απώλεια», σημείωσε σήμερα (7/10) με αφορμή την αιματηρή επέτειο της 7ης Οκτωβρίου ο δήμαρχος της Νέα Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Σύμφωνα με τον ίδιο:

«Η οδύνη δεν άρχισε ούτε τελείωσε εκείνη την ημέρα. Αντίθετα, συνεχίστηκε μέσω της καταστροφικής και συνεχιζόμενης γενοκτονίας στη Γάζα από την ισραηλινή κυβέρνηση, κατά την οποία έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 74.000 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 21.000 παιδιά. Ακόμη και μετά την αποκαλούμενη κατάπαυση του πυρός, περισσότεροι από 1.400 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί.

Αυτή η οδύνη έχει ενταθεί με κάθε ισραηλινή βόμβα που πλήττει ασθενοφόρα τα οποία περιμένουν έξω από νοσοκομεία, κάθε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που στοχοποιεί ένα κτίριο κατοικιών ή έναν δημοσιογράφο και κάθε αποστολή ανθρωπιστικής επισιτιστικής βοήθειας που απορρίπτεται σε συνοριακό πέρασμα.

Πολλοί Νεοϋορκέζοι έρχονται αντιμέτωποι με αυτό το αβάσταχτο πένθος και πενθούμε μαζί τους, γνωρίζοντας παράλληλα ότι τα χρήματα από τους φόρους μας χρηματοδοτούν αυτά τα εγκλήματα πολέμου.

Τρία χρόνια αργότερα, πρέπει να αρνηθούμε να αποδεχθούμε έναν κόσμο στον οποίο η κατοχή και το απαρτχάιντ συνεχίζονται, όπου τα εγκλήματα πολέμου αντιμετωπίζονται με ατιμωρησία και όπου η ομοσπονδιακή μας κυβέρνηση εξακολουθεί να είναι συνένοχη με κάθε αποστολή όπλων.

Για να τιμήσουμε τους νεκρούς, πρέπει να αγωνιστούμε για έναν κόσμο στον οποίο κάθε άνθρωπος θα μπορεί να ζει με ελευθερία, ασφάλεια και αξιοπρέπεια», καταλήγει χαρακτηριστικά ο δήμαρχος της Νέα Υόρκης.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/10/2026 - 17:20
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