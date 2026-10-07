Μαμντάνι για 7η Οκτωβρίου: Πρέπει να αρνηθούμε έναν κόσμο που το απαρτχάιντ συνεχίζεται

Σύμφωνα με τον ίδιο:
«Η οδύνη δεν άρχισε ούτε τελείωσε εκείνη την ημέρα. Αντίθετα, συνεχίστηκε μέσω της καταστροφικής και συνεχιζόμενης γενοκτονίας στη Γάζα από την ισραηλινή κυβέρνηση, κατά την οποία έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 74.000 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 21.000 παιδιά. Ακόμη και μετά την αποκαλούμενη κατάπαυση του πυρός, περισσότεροι από 1.400 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί.
Αυτή η οδύνη έχει ενταθεί με κάθε ισραηλινή βόμβα που πλήττει ασθενοφόρα τα οποία περιμένουν έξω από νοσοκομεία, κάθε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που στοχοποιεί ένα κτίριο κατοικιών ή έναν δημοσιογράφο και κάθε αποστολή ανθρωπιστικής επισιτιστικής βοήθειας που απορρίπτεται σε συνοριακό πέρασμα.
Πολλοί Νεοϋορκέζοι έρχονται αντιμέτωποι με αυτό το αβάσταχτο πένθος και πενθούμε μαζί τους, γνωρίζοντας παράλληλα ότι τα χρήματα από τους φόρους μας χρηματοδοτούν αυτά τα εγκλήματα πολέμου.
Τρία χρόνια αργότερα, πρέπει να αρνηθούμε να αποδεχθούμε έναν κόσμο στον οποίο η κατοχή και το απαρτχάιντ συνεχίζονται, όπου τα εγκλήματα πολέμου αντιμετωπίζονται με ατιμωρησία και όπου η ομοσπονδιακή μας κυβέρνηση εξακολουθεί να είναι συνένοχη με κάθε αποστολή όπλων.
Για να τιμήσουμε τους νεκρούς, πρέπει να αγωνιστούμε για έναν κόσμο στον οποίο κάθε άνθρωπος θα μπορεί να ζει με ελευθερία, ασφάλεια και αξιοπρέπεια», καταλήγει χαρακτηριστικά ο δήμαρχος της Νέα Υόρκης.
This day is profoundly painful for so many New Yorkers. It marks three years since the horrific war crimes of October 7. On that day, Hamas killed more than 1,100 Israelis and abducted 251 others. We grieve alongside our many friends and neighbors who still carry that unthinkable loss. The suffering did not begin nor end that day. It instead continued through the Israeli government’s devastating, ongoing genocide in Gaza, in which it has killed more than 74,000 Palestinians—including more than 21,000 children. Even since the so-called ceasefire, more than 1,400 Palestinians have been killed. That suffering has intensified with every Israeli bomb dropped on ambulances waiting outside hospitals, every drone strike targeting a residential building or journalist, and every shipment of food aid turned away at a border crossing. Many New Yorkers are reckoning with this unbearable grief, and we mourn alongside them – all while knowing that our tax dollars fund these war crimes. Three years later, we must refuse to accept a world in which occupation and apartheid continue, where war crimes are met with impunity, and our federal government continues its complicity with every arms shipment. To honor the dead, we must fight for a world in which every person can live with freedom, safety, and dignity.— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) October 7, 2026