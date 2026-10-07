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Σφοδρή ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, στα γενέθλια του Πούτιν
Ειδήσεις
20:23 - 07 Οκτ 2026

Σφοδρή ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, στα γενέθλια του Πούτιν

Reporter.gr Newsroom

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Μια μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones σκότωσε τουλάχιστον 24 ανθρώπους σε ολόκληρη την Ουκρανία την Τετάρτη, μεταξύ των οποίων και τέσσερα παιδιά.

Ο βομβαρδισμός, ο οποίος αποτελεί μέρος της αδιάκοπης εκστρατείας αεροπορικών επιθέσεων της Ρωσίας εναντίον ουκρανικών πόλεων, περιλάμβανε 70 πυραύλους και 130 drones, πλήττοντας κατοικίες, ενεργειακές υποδομές και επιχειρήσεις.

Ήταν η δεύτερη σφοδρή επίθεση εναντίον του ενεργειακού δικτύου της Ουκρανίας μέσα στις τελευταίες ημέρες και μία από τις φονικότερες επιθέσεις των τελευταίων εβδομάδων.

Η Ρωσία ξεκινά φέτος νωρίτερα τη χειμερινή εκστρατεία επιθέσεων εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, εκμεταλλευόμενη τα κενά στην αντιαεροπορική άμυνα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος έκλεισε τα 74 του χρόνια την Τετάρτη, επιδιώκει να πλήξει την ουκρανική οικονομία και τη βούληση της κοινωνίας να συνεχίσει την πολεμική προσπάθεια εναντίον της Ρωσίας, μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή που ξεκίνησε στις αρχές του 2022.

Ο Πούτιν έχει απορρίψει τις εκκλήσεις της Ουκρανίας και των δυτικών συμμάχων της για κατάπαυση του πυρός και πάγωμα της γραμμής του μετώπου, επιμένοντας στην επίτευξη των αρχικών πολεμικών του στόχων, οι οποίοι ουσιαστικά αποσκοπούν στη διάλυση και την υποταγή της Ουκρανίας. Καθώς ο ρωσικός στρατός δυσκολεύεται να προχωρήσει στο πεδίο της μάχης, η Μόσχα κλιμακώνει τον αεροπορικό της πόλεμο εναντίον των ουκρανικών πόλεων.

Η πόλη Πριλούκι, στη βόρεια Ουκρανία, υπέστη τις μεγαλύτερες απώλειες. Ένας ρωσικός πύραυλος κρουζ έπληξε πολυκατοικία, σκοτώνοντας 18 ανθρώπους, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Μεταξύ των νεκρών ήταν ένα αγόρι 8 ετών και τρία παιδιά ηλικίας ενός έτους, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο X.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την επίθεση στην Πριλούκι «δώρο γενεθλίων στον Πούτιν» από τον ρωσικό στρατό.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2107842943482482836}

Η επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης σκότωσε ακόμη δύο ανθρώπους στην πρωτεύουσα, το Κίεβο, και τέσσερις στο Κρεμεντσούκ και κοντά στην Ολεξάντρια, στην κεντρική Ουκρανία. Συνολικά, τουλάχιστον 98 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ολόκληρη τη χώρα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι η επίθεση στόχευσε ουκρανικές λιμενικές υποδομές και στρατιωτικές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων που συνδέονται με την ουκρανική εταιρεία παραγωγής πυραύλων και drones Fire Point.

Ο Ζελένσκι δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ουκρανία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά σε μάχη έναν βαλλιστικό πύραυλο που κατασκευάστηκε από τη Fire Point, εισάγοντας ένα όπλο που είναι δύσκολο να αναχαιτιστεί και το οποίο η Μόσχα χρησιμοποιεί ήδη τακτικά με θανατηφόρα αποτελέσματα.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία δήλωσε ότι αναχαίτισε 44 από τους 70 πυραύλους κρουζ ή βαλλιστικούς πυραύλους και 117 από τα 130 drones.

Πάντως, η Wall Street Journal επισημαίνει πως η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα δυσκολεύεται τις τελευταίες εβδομάδες να αντιμετωπίσει τη νέα γενιά ρωσικών drones με κινητήρες τζετ, τα οποία πετούν ταχύτερα από τα παλαιότερα μοντέλα που κινούνται με έλικες. Οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποιούν F-16 και άλλα μαχητικά αεροσκάφη, πυργίσκους με πολυβόλα και drones αναχαίτισης για να καταρρίπτουν τα ρωσικά drones.

Οι επιθέσεις της Τετάρτης προκάλεσαν διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές της Ουκρανίας. Η χώρα προετοιμάζεται για έναν ενδεχομένως σκληρότερο χειμώνα από οποιονδήποτε άλλο κατά τη διάρκεια του πολέμου, καθώς η Ρωσία στοχεύει τις ήδη σοβαρά κατεστραμμένες υποδομές ηλεκτροδότησης και θέρμανσης, καθώς και την ύδρευση, τα καύσιμα και άλλες ζωτικής σημασίας υπηρεσίες.

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