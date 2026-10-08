Νέο χτύπημα της WSJ στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Πίεσε δωρητή να καταθέσει $100.000 στον λογαριασμό της

Η Wall Street Journal επανέρχεται με νέο αποκαλυπτικό δημοσίευμα εναντίον της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Αυτή τη φορά υποστηρίζει πως η κα. Γκιλφόιλ ενω προετοιμαζόταν για την ακρόαση στο Κογκρέσο σχετικά με τον διορισμό της ως πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, επικοινώνησε με έναν δωρητή του Τραμπ με ένα επείγον αίτημα: Χρειαζόταν 100.000 δολάρια, τα οποία, όπως είπε, χρωστούσε στην American Express — και ήθελε να τα λάβει με τρόπο που να μην αφήσει ίχνη.

«Δεν θα εμφανιστεί πουθενά αν στείλεις τα χρήματα στην American Express», έγραψε μέσω Signal, σύμφωνα με μηνύματα που εξέτασε η Wall Street Journal. «Σε παρακαλώ».

Και το ρεπορτάζ συνεχίζει:

Για μήνες, η Γκιλφόιλ συνομιλούσε με τον Έρικ Ντέτερς, πρώην υποψήφιο για το Κογκρέσο στο Κεντάκι, ο οποίος ζητούσε τη βοήθειά της για να προσεγγίσει τη νέα κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με προσωπικά φορολογικά και νομικά ζητήματα — και είχε υποσχεθεί πληρωμές έως και 1 εκατομμύριο δολάρια εάν εκείνη κατάφερνε να τον βοηθήσει.

Ως πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, η Γκιλφόιλ προσφέρθηκε να αξιοποιήσει την επιρροή της, σύμφωνα με τον Ντέτερς και μηνύματα που εξέτασε η Journal. Του προώθησε τα μηνύματα που είχε στείλει στον νέο επικεφαλής της Internal Revenue Service και τον ενημέρωνε για τις προσπάθειές της να ασκήσει πιέσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης για λογαριασμό του.

Όμως η επικύρωση του διορισμού της πλησίαζε και, όπως είπε, χρειαζόταν να μειώσει το υπόλοιπο της πιστωτικής της κάρτας πριν από αυτήν.

«Αγάπη μου, σε παρακαλώ, χρειάζομαι να το κάνεις αυτό για μένα σήμερα», έστειλε μήνυμα στον Ντέτερς, προσθέτοντας ένα emoji με χέρια σε προσευχή και ένα PDF με οδηγίες πληρωμής λογαριασμού από την American Express. «Μπορείς απλώς να τα στείλεις εδώ», έγραψε στις 3 Ιουλίου 2025, λίγες ημέρες πριν από την ακρόαση επικύρωσής της στις 9 Ιουλίου.

Ο Ντέτερς τελικά δεν έκανε την πληρωμή, λέγοντας στην Γκίλφοϊλ ότι αυτό θα του κόστιζε τον γάμο του. Ωστόσο, η ανταλλαγή μηνυμάτων —μέρος εκατοντάδων μηνυμάτων, email και επιστολών που εξέτασε η Journal— εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με τις δραστηριότητες μίας από τις πιο προβεβλημένες πρέσβειρες της Αμερικής.

Την περασμένη εβδομάδα, η Γκιλφόιλ δέχθηκε έντονη κριτική από Δημοκρατικούς στις επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι οποίοι ζήτησαν από το υπουργείο Εξωτερικών να εξετάσει τη συμπεριφορά της. Επικαλέστηκαν έρευνα της Journal σχετικά με την προώθηση από την ίδια μιας ελληνικής εταιρείας, ο λομπίστας της οποίας ταξίδεψε μαζί της σε συναντήσεις με κυβερνήσεις σε ολόκληρα τα Βαλκάνια.

Ο Τζέσι Μπινόλ, δικηγόρος της Γκιλφόιλ, δήλωσε ότι η πρέσβειρα αμφισβητεί την αυθεντικότητα των μηνυμάτων, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Είπε ότι είχε πληρωθεί για να μιλήσει σε εκδηλώσεις πριν από τον διορισμό της και ότι «της οφειλόταν ένα υπόλοιπο για τα ταξίδια και την υποστήριξη αυτών των πατριωτικών εκδηλώσεων». Ο Ντέτερς δήλωσε ότι δεν χρωστούσε κανένα υπόλοιπο στην Γκιλφόιλ.

Εκπρόσωπος της πρεσβείας των ΗΠΑ δήλωσε: «Η σταδιοδρομία της Γκιλφόιλ, εντός και εκτός δημόσιας υπηρεσίας, καθοδηγείται από βαθιές και σταθερές αξίες. Εξετάστηκε πλήρως από τη διακομματική Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας και επικυρώθηκε από τη Γερουσία των ΗΠΑ. Η πρέσβειρα παραμένει προσηλωμένη στην εκπροσώπηση του αμερικανικού λαού με αφοσίωση και ακεραιότητα».

Σε συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα την Τετάρτη, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επαίνεσε την Γκιλφόιλ, η οποία καθόταν μπροστά από το βήμα του. «Αρκεί να πω ότι η πρεσβεία μας κάνει εξαιρετική δουλειά», είπε. «Η πρέσβειρά μας είναι μια δυναμική πρέσβειρα».

Ο Ντέτερς, 63 ετών, δικηγόρος και πρώην συνιδιοκτήτης της Snappy Tomato Pizza, μιας περιφερειακής αλυσίδας εστιατορίων, είχε ανεπιτυχείς υποψηφιότητες για το Κογκρέσο και τη θέση του κυβερνήτη. Σε σειρά συνεντεύξεων είπε ότι η έλλειψη αποτελεσμάτων από την Γκιλφόιλ τον απογοήτευσε από την κυβέρνηση Τραμπ, παρότι υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό τις πολιτικές της.

Ο Ντέτερς είπε ότι η Γκιλφόιλ τού είχε πει πως, αν έβρισκε τα χρήματα για την Amex, «θα είμαι για πάντα ο άνθρωπός σου στην κυβέρνηση Τραμπ, μέχρι τέλους». Όμως, όπως είπε, «δεν έκανε ποτέ τίποτα από όσα υποσχέθηκε».

Πρωινό ραδιόφωνο

Ως παρουσιαστής πρωινής ραδιοφωνικής εκπομπής AM στο Οχάιο, ο Ντέτερς έδωσε τη φωνή του στο κίνημα Τραμπ, υποστηρίζοντας την προεκλογική εκστρατεία του outsider το 2016. Του άρεσε να λέει: «Τραμπ σήμερα, Τραμπ αύριο, Τραμπ για πάντα».

Δικηγόρος με το παρατσούκλι «Μπουλντόγκ της δικαστικής αίθουσας» στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Ντέτερς έχει αντιμετωπίσει και ο ίδιος νομικά προβλήματα. Το 2020 του απαγορεύτηκε η είσοδος σε δικαστήριο της κομητείας Χάμιλτον στο Οχάιο, αφού είχε απειλήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα το κάψει. Ο Δικηγορικός Σύλλογος του Κεντάκι τον ανέστειλε δύο φορές, επικαλούμενος επιθετικές δικαστικές πρακτικές, ψευδείς δηλώσεις σε δικαστικές διαδικασίες και την κατάθεση αβάσιμων αγωγών.

Όταν το Ανώτατο Δικαστήριο του Κεντάκι εξέταζε εάν θα τον επανέφερε στον δικηγορικό σύλλογο, ο Ντέτερς χαρακτήρισε τα μέλη του συλλόγου «αστεία ανθρώπινων περιττωμάτων». Ο πρόεδρος του δικαστηρίου έγραψε το 2021, σε απόφαση που απέρριπτε την επαναφορά του: «Η άσκηση της δικηγορίας από τον Ντέτερς δεν διέπεται από το Σύνταγμα, το κράτος δικαίου ή τη διαδικασία. Είναι αναρχία».

«Αυτοί οι κανόνες που γράφτηκαν από τις μεγάλες δικηγορικές εταιρείες για να πλήττουν ανθρώπους σαν εμένα — να πάνε να γαμηθούν», είπε ο Ντέτερς στη Journal, δηλώνοντας ότι έχει αποσυρθεί από τη δικηγορία. «Είμαι νομικός παράνομος».

Ο Ντέτερς είπε ότι οι συναλλαγές του με την Γκιλφόιλ ξεκίνησαν το 2020, όταν διοργάνωσε μια εκδήλωση με την ονομασία Freedom Fest στο Κεντάκι, ως αντίδραση στις ιατρικές εντολές για την Covid-19. Είπε ότι της κατέβαλε συνολικά 300.000 δολάρια τα επόμενα χρόνια για να μιλήσει εκεί, προσθέτοντας ότι πλήρωσε επίσης 200.000 δολάρια σε αμοιβές ομιλητή στον Τραμπ Τζούνιορ και 100.000 δολάρια στον Έρικ Τραμπ. Σύμφωνα με αρχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής, το 2022 έδωσε επίσης 125.000 δολάρια σε επιτροπή πολιτικής δράσης που υποστήριζε τον πρόεδρο.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, η Γκιλφόιλ και ο Τραμπ Τζούνιορ ήταν προγραμματισμένο να βρεθούν και οι δύο στο Κεντάκι για να μιλήσουν στην εκδήλωση του Ντέτερς. Ο Τραμπ Τζούνιορ, ταξιδεύοντας με διαφορετικό αεροπλάνο, προσγειώθηκε σε ιδιωτικό αεροδρόμιο μισή ώρα μακριά από το κεντρικό αεροδρόμιο του Σινσινάτι, όπου αποβιβάστηκε η Γκίλφοϊλ. Ο Ντέτερς την παρέλαβε και διέσχισε με ταχύτητα το νότιο Οχάιο —σε ένα σημείο κατέβηκε σε έναν χωμάτινο λόφο αφού έχασε μια έξοδο— ώστε να προλάβει τον γιο του Τραμπ. Ο Ντέτερς είπε ότι η Γκιλφόιλ τον αποκαλούσε «Jason Statham», από το όνομα του σταρ του Χόλιγουντ.

Μετά τη νίκη του Τραμπ στις εκλογές εκείνο το φθινόπωρο, ο Ντέτερς λέει ότι άρχισε να ζητά τη βοήθεια της Γκίλφοϊλ σε αρκετά ζητήματα μεγάλης σημασίας για τον ίδιο: Ήθελε το υπουργείο Δικαιοσύνης να ζητήσει την έκδοση του Αμπουμπακάρ Ατίκ Ντουράνι, ενός γιατρού από το Οχάιο που είχε διαφύγει στο Πακιστάν αφού κατηγορήθηκε ότι εξαπατούσε ασφαλιστικές εταιρείες πραγματοποιώντας περιττές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη, μεταξύ άλλων και σε παιδιά. Ήθελε επίσης να μιλήσει με τον επερχόμενο επίτροπο της Internal Revenue Service, Μπίλι Λονγκ, σχετικά με έναν φορολογικό έλεγχο που αφορούσε τις εκπτώσεις του.

Ο Ντέτερς, ο οποίος λέει ότι συμβουλεύει δικηγόρους που εκπροσωπούν εκατοντάδες πρώην ασθενείς οι οποίοι μηνύουν τον Ντουράνι για ιατρική αμέλεια, αμέλεια και απάτη, είπε στην Γκιλφόιλ ότι ήλπιζε πως το υπουργείο Δικαιοσύνης, υπό τον Τραμπ, θα πίεζε το Πακιστάν να τον εντοπίσει και να τον εκδώσει.

Η υπόθεση έφερε τον Ντέτερς σε σύγκρουση με την ασφαλιστική εταιρεία ιατρικής αμέλειας MedPro Group, με έδρα την Ιντιάνα, η οποία υποστηρίζει ότι δεν φέρει ευθύνη σε περιπτώσεις εκούσιας ανάρμοστης συμπεριφοράς. Σε αγωγή, η MedPro κατηγόρησε τον Ντέτερς για «προμελετημένο σχέδιο εκβίασης πληρωμών» από την ασφαλιστική, «αρχικά μέσω καταχρηστικών δικαστικών διαδικασιών και τελικά μέσω απροκάλυπτου εκβιασμού με απειλές βίας και δολοφονίας και μέσω εκβιασμού του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας».

Σε συνέντευξή του, ο Ντέτερς αρνήθηκε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «την πιο γελοία αγωγή με ανοησίες όλων των εποχών».

Είπε ότι ζήτησε από την Γκιλφόιλ να ζητήσει από το υπουργείο Δικαιοσύνης να ξεκινήσει έρευνα για τη MedPro.

Της είπε ότι θα της πλήρωνε 1 εκατομμύριο δολάρια αν τον βοηθούσε να εξασφαλίσει συνέντευξη στην εκπομπή του πρώην παρουσιαστή του Fox News, Τάκερ Κάρλσον, όπου ήλπιζε να προσελκύσει την προσοχή στην υπόθεσή του.

Η Γκιλφόιλ διαβεβαίωσε τον Ντέτερς ότι προσπαθούσε να τον φέρει μπροστά στον Κάρλσον. «Θα πρέπει να έχουμε κάποια νέα μέχρι το τέλος της εβδομάδας», έγραψε τον Δεκέμβριο του 2024.

Μηνύματα που εξέτασε η Journal δείχνουν ότι η Γκιλφόιλ επικοινώνησε με ανθρώπους από τον κύκλο του Κάρλσον για να κανονίσει συνέντευξη του Ντέτερς μαζί του. Η προσπάθεια δεν προχώρησε.

Ο Κάρλσον δήλωσε στη Journal ότι δεν είχε ακούσει ποτέ για τον Ντέτερς και ότι δεν έχει επαφές με την Γκιλφόιλ, η οποία δεν έχει κανέναν ρόλο στην επιλογή των καλεσμένων του: «Ένα εκατομμύριο δολάρια για μια εμφάνιση σε podcast; Δεν είναι αυτή η πρέσβειρα στην Ελλάδα; Αυτό είναι εντελώς τρελό».

Ο δικηγόρος της Γκιλφόιλ, Μπινόλ, δήλωσε: «Η πρέσβειρα Γκιλφόιλ δεν θα απολογηθεί ποτέ επειδή προσφέρθηκε να ρίξει φως σε μια υπόθεση στην οποία 1.000 παιδιά υποβλήθηκαν σε περιττές, επεμβατικές και εξουθενωτικές χειρουργικές επεμβάσεις από εκείνον τον άνθρωπο».

Πέρα από αυτό, ο Ντέτερς και ένας ντόπιος κιθαρίστας είχαν γράψει ένα τραγούδι με τίτλο «Kentucky Outlaw» και ήθελαν η Γκιλφόιλ να δώσει τους στίχους στον country-rap καλλιτέχνη Kid Rock: «Είναι παράνομος του Κεντάκι / Πολεμάει το σύστημα και αρνείται να υποχωρήσει».

Έπειτα υπήρχε και ένα φορολογικό ζήτημα που ήθελε να συζητήσει με τον επερχόμενο επίτροπο της IRS.

Η IRS αμφισβητούσε μια έκπτωση που είχε δηλώσει ο Ντέτερς το 2020, σχετικά με την πώληση του μεριδίου του στην οικογενειακή επιχείρηση. Ο Ντέτερς θεωρούσε ότι είχε πολιτικά κίνητρα.

Οι επαφές της Γκιλφόιλ με τον Ντέτερς έγιναν συχνότερες τους μήνες μετά τον διορισμό της ως πρέσβειρας στην Ελλάδα, τον Δεκέμβριο του 2024. Υποσχέθηκε να ασκήσει πιέσεις σε κορυφαίους αξιωματούχους του Τραμπ, από τον διευθυντή του FBI Κας Πατέλ έως την πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι.

«Κάθε υπουργός, ξέρεις, Άμυνας, Μεταφορών, Οικονομικών, Εμπορίου, ο επίτροπος της IRS, όλοι μου απαντούν αμέσως», έγραψε, προτού προσθέσει τον διευθυντή του FBI, το όνομα του οποίου έγραψε λάθος: «Α, ναι, ξεχνάω τον cash Patel». Εκπρόσωπος του FBI δήλωσε ότι η Γκιλφόιλ δεν άσκησε πιέσεις στον Πατέλ. Άλλες υπηρεσίες δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχόλιο.

Η Γκιλφόιλ εξέφρασε επίσης ανησυχία ότι οι συναλλαγές της με τον Ντέτερς θα γίνονταν δημόσιες — και για το πώς αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τη θέση της ως πρέσβειρας. Προειδοποιούσε επανειλημμένα τον Ντέτερς να μην αναφέρει χρήματα ή πληρωμές σε μηνύματα. «Έρικ, πραγματικά θα ήθελα να σταματήσεις να καταγράφεις όλα αυτά», έγραψε σε μία συνομιλία.

Τον Ιανουάριο του 2025, λίγες εβδομάδες μετά τον διορισμό της, παραπονέθηκε ότι ο Ντέτερς είχε αναφέρει σε έναν παραγωγό του podcast της τη συμφωνία τους. «Είναι απίστευτο, όταν έχουμε μια ιδιωτική συμφωνία μεταξύ μας, να βάζεις τώρα έναν παραγωγό σε κοινοποίηση μιλώντας για χρήματα», είπε. «Μην πεις ότι έχουμε κάποια συμφωνία».

Πρόσθεσε: «Τι εφιάλτης. Κυριολεκτικά θα μου κοστίσεις την πρεσβεία μου. Σταμάτα να γράφεις».

Εμβληματική προσωπικότητα του MAGA

Η Γκιλφόιλ άρχισε να βγαίνει με τον Τραμπ Τζούνιορ στα μέσα της πρώτης θητείας του πατέρα του και αναδείχθηκε σε μία από τις πιο ένθερμες υπερασπίστριες του προέδρου.

Μετά την ήττα του Τραμπ το 2020, η Γκιλφόιλ προσπάθησε να μετατρέψει την ιδιότητά της ως εμβληματικής προσωπικότητας του MAGA σε κερδοφόρα επιχειρηματική δραστηριότητα, δοκιμάζοντας την τύχη της σε εγχειρήματα όπως σειρές προϊόντων περιποίησης μαλλιών και αρωμάτων, καθώς και ένα medspa. Ίδρυσε επίσης εταιρεία πολιτικών συμβούλων και αναζήτησε εργασία στις δημόσιες σχέσεις.

Το 2022 λάνσαρε αυτό που χαρακτήρισε πολυτελή μάρκα βότκας και σαμπάνιας, την American Dream, οργανώνοντας ένα δείπνο για καλεσμένους του Mar-a-Lago, το οποίο οι συμμετέχοντες κατάλαβαν στη μέση της βραδιάς ότι ήταν στην πραγματικότητα παρουσίαση επενδυτικής ευκαιρίας.

Τον Μάρτιο του 2024, η American Dream επιδίωξε να συγκεντρώσει 2 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές, σύμφωνα με παρουσίαση που εξέτασε η Journal. Προέβλεπε έσοδα 75 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε τρία χρόνια. Αργότερα η εταιρεία διαλύθηκε.

Ο δικηγόρος της Γκιλφόιλ είχε προηγουμένως δηλώσει στη Journal ότι «ο ισχυρισμός πως ένα δείπνο της American Dream ήταν “επενδυτική παρουσίαση”» ήταν ψευδής.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Τραμπ εκνευρίστηκε με την Γκιλφόιλ επειδή ζητούσε επενδύσεις από μέλη του Mar-a-Lago για τις εταιρείες της, σύμφωνα με άτομα που γνώριζαν την κατάσταση. Σε κάποια στιγμή, παραπονέθηκε ότι η Γκιλφόιλ υποτίθεται πως συγκέντρωνε χρήματα για εκείνον, αλλά αντί γι’ αυτό βρισκόταν στο κλαμπ του συγκεντρώνοντας χρήματα για τον εαυτό της, σύμφωνα με ένα από τα άτομα αυτά.

Καθώς πλησίαζε η ακρόαση επικύρωσής της το 2025, η Γκίλφοϊλ παραπονιόταν σε φίλους ότι ήταν χρεοκοπημένη, σύμφωνα με άτομα που γνώριζαν την κατάσταση. Ο αρραβώνας της με τον Τραμπ Τζούνιορ είχε λήξει τον προηγούμενο χρόνο. Στη δήλωση οικονομικών στοιχείων της τον Φεβρουάριο του 2025, ανέφερε υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων δάνειο για σκάφος αξίας 100.000 έως 250.000 δολαρίων και στεγαστικό δάνειο αξίας μεταξύ 1 και 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Ανέφερε επίσης περιουσιακά στοιχεία, μεταξύ των οποίων ένα medspa και μια νέα εταιρεία βότκας, το καθένα αξίας μεταξύ 1 και 5 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ δήλωσε ότι είχε κερδίσει σχεδόν 800.000 δολάρια από εισόδημα podcast.

Ήθελε να πουλήσει την έπαυλη στη Φλόριντα που είχε αγοράσει μαζί με τον Τραμπ Τζούνιορ χρόνια νωρίτερα έναντι 9,7 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά δεν μπορούσε να βρει αγοραστή στην τιμή των 30 εκατομμυρίων δολαρίων που ζητούσε. (Ο Τραμπ Τζούνιορ την εξαγόρασε από το σπίτι έναντι 7,6 εκατομμυρίων δολαρίων φέτος.)

Τον περασμένο Μάρτιο, όταν ο Ντέτερς ρώτησε πότε θα μετακόμιζε στην Ελλάδα, η Γκιλφόιλ τού είπε να σταματήσει να ρωτά. «Έχω ένα σωρό πράγματα να κάνω πριν από τότε και πρέπει να βγάλω χρήματα», έγραψε, σύμφωνα με μήνυμα που εξέτασε η Journal.

Αργότερα εκείνη την άνοιξη, άρχισε να ζητά επιπλέον πληρωμές από τον Ντέτερς. Η Γκιλφόιλ τού ζήτησε να συντάξει μια επιστολή που θα έλεγε ότι της όφειλε δύο καθυστερούμενες πληρωμές των 50.000 δολαρίων για συμβουλευτικές υπηρεσίες, είπε ο Ντέτερς στη Journal: «Ανησυχούσε για τη νομιμότητα και ανησυχούσε για το πώς θα φαινόταν όλο αυτό».

Σε επιστολή της 11ης Ιουνίου 2025, την οποία εξέτασε η Journal, ο Ντέτερς έγραψε ότι η συμβουλευτική του εταιρεία χρωστούσε στην Γκιλφόιλ 50.000 δολάρια «πριν από τη νέα σας θέση» και ήθελε να συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί της μέχρι την επικύρωση του διορισμού της. «Εκτιμούμε την προθυμία σας να μας προσφέρετε γνώση και καθοδήγηση σε ζητήματα στα οποία διαθέτετε μοναδική εξειδίκευση και μπορείτε να μας βοηθήσετε», έγραψε.

Τον ίδιο μήνα, η Γκιλφόιλ έστειλε συγχαρητήριο σημείωμα στον Λονγκ μετά την επικύρωσή του ως επιτρόπου της IRS. Επισύναψε μια επιστολή που είχε γράψει ο Ντέτερς, στην οποία περιέγραφε τη φορολογική του διαμάχη: «Ο Ντον Τζούνιορ κι εγώ είμαστε πολύ κοντά με τον Έρικ Ντέτερς και τη σύζυγό του και ξέρω ότι σας έστειλε μια επιστολή», έγραψε. «Ελπίζω, ξέρω πόσο απασχολημένος είστε, ότι θα μπορούσατε να αφιερώσετε λίγο χρόνο και προσοχή σε αυτό».

Δύο ημέρες αργότερα, ο Ντέτερς της έστειλε φωτογραφία ενός τυπωμένου υπομνήματος που απευθυνόταν σε εκείνη: «Σας έχω πληρώσει 300.000 δολάρια όλα αυτά τα χρόνια», έγραψε. «Μέχρι σήμερα, δεν έχω λάβει ούτε μία χάρη. Δεν είμαι αφελής ούτε κορόιδο. Χρειάζομαι αποτελέσματα».

Σε απάντηση, εκείνη του είπε να «σταματήσει να καταγράφει όλα αυτά. Είναι πραγματικά επικίνδυνο».

«Απλώς τηλεφώνησέ μου στο Signal», έγραψε.

Όσο για τον Λονγκ, του είπε ότι θα του τηλεφωνούσε την επόμενη ημέρα. «Του έγραψα ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Του είπα πόσο σημαντικό ήταν ότι είσαι κοντά μου και με τον Ντον».

«Επίσης, πολύ ιδιωτικά», συνέχισε, «αν γράψεις email ή μήνυμα γι’ αυτό, θα σε σκοτώσω γιατί σ’ αγαπώ αλλά είσαι εντελώς εκτός ελέγχου».

Εκείνο το απόγευμα έστειλε ενημέρωση: ο Λονγκ της είχε απαντήσει.

«BOOM», πρόσθεσε.

Μία εβδομάδα αργότερα, στις 3 Ιουλίου, έκανε δύο αναπάντητες κλήσεις στο τηλέφωνο του Ντέτερς και του έστειλε οδηγίες για το πώς να μεταφέρει χρήματα σε λογαριασμό της American Express.

«Δυστυχώς, το να βρεις επειγόντως 100.000 δολάρια δεν πρόκειται να γίνει», της έγραψε. «Δεν μπορώ να το κάνω αυτό χωρίς να πάρω διαζύγιο».

«Σε παίρνω τηλέφωνο εδώ και πάνω από μία εβδομάδα συνεχώς», απάντησε εκείνη. «Θα μπορούσες να είσαι εδώ και να συναντάς τον Μπίλι Λονγκ».

Ο Λονγκ είναι πλέον πρέσβης των ΗΠΑ στην Ισλανδία. Αξιωματούχοι της πρεσβείας εκεί παρέπεμψαν τους δημοσιογράφους σε γραφείο Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.