Οι Δημοκρατικοί ζητούν έρευνα για τη δράση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα - Τι της προσάπτουν

Κορυφαίοι Δημοκρατικοί στις επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων ζήτησαν από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να εξετάσει τη συμπεριφορά της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, επικαλούμενοι την έρευνα της Wall Street Journal σχετικά με τις προσπάθειές της να προωθήσει συμφωνίες φυσικού αερίου με μια ελληνική εταιρεία σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σύμφωνα με νεότερο αποκλειστικό δημοσίευμα της WSJ, η γερουσιαστής του Νιου Χάμσαϊρ, Τζιν Σάχιν, η κορυφαία Δημοκρατική στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, εξέφρασε τις ανησυχίες της σε επιστολή που απέστειλε την Πέμπτη στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με «ακατάλληλες χρήσεις της επίσημης θέσης» από την Γκιλφόιλ. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συμμετοχή λομπίστα σε συναντήσεις με ξένους αξιωματούχους, καθώς και στην προώθηση από την Γκιλφόιλ ενός Έλληνα πελάτη του λομπίστα που υποστηρίζεται από το ελληνικό κράτος.

«Τέτοιες ενέργειες δεν εξυπηρετούν την αξιοπιστία των ΗΠΑ στο εξωτερικό και κινδυνεύουν να υπονομεύσουν την αμερικανική διπλωματία», έγραψε η Σάχιν, η οποία είχε ψηφίσει υπέρ της επικύρωσης του διορισμού της Γκιλφόιλ πέρυσι. Ζήτησε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να εξηγήσει «ποια μέτρα έχουν ληφθεί και πρόκειται να ληφθούν ώστε να αποτραπεί η αθέμιτη επιρροή, αλλά και ακόμη και η εμφάνιση σύγκρουσης συμφερόντων».

Ο βουλευτής Γκρέγκορι Μικς (Δ., Νέα Υόρκη), ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, εξέφρασε την «βαθιά ανησυχία» του για τη συμπεριφορά της Γκιλφόιλ σε επιστολή που έστειλε την Τετάρτη στον Ρούμπιο. «Εάν οι αναφορές αυτές είναι ακριβείς, η πρέσβειρα Γκιλφόιλ είναι ακατάλληλη να εκπροσωπεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο εξωτερικό και θα πρέπει να απομακρυνθεί από τη θέση της», έγραψε.

Σύμφωνα πάντα με την αμερικανική εφημερίδα, οι βουλευτές ζήτησαν από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έγγραφα και απαντήσεις, μεταξύ άλλων έναν πλήρη κατάλογο όλων των συναντήσεων στις οποίες έχει συμμετάσχει η λομπίστρια, πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά συμφέροντα της Γκιλφόιλ και πλήρη καταγραφή των ενεργειών της για την προώθηση της ελληνικής εταιρείας Aktor Group. Η Σάχιν ρώτησε επίσης εάν το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε εγκρίνει τη συμμετοχή του λομπίστα Χρήστου Μαραφάτσου σε συναντήσεις με αξιωματούχους ξένων κυβερνήσεων.

Αξιωματούχος της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα δήλωσε ότι η Γκιλφόιλ «εξακολουθεί να τηρεί όλες τις δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές του Στέιτ Ντιπάρτμεντ» και ότι «οποιοσδήποτε υπαινιγμός ότι λειτουργούσε εκτός των δεοντολογικών κατευθυντήριων γραμμών είναι κατηγορηματικά ψευδής».

Δικηγόρος της Γκιλφόιλ είχε δηλώσει προηγουμένως στη Journal ότι η πρέσβειρα συνεργάστηκε με αρκετές ενεργειακές εταιρείες και δεν είχε επικεντρωθεί αποκλειστικά σε μία. Δικηγόρος της Aktor δήλωσε την Πέμπτη ότι «η πρέσβειρα προωθούσε σταθερά τα συμφέροντα των ΗΠΑ».

Οι βουλευτές ζήτησαν επίσης πληροφορίες σχετικά με το εάν η χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών από την Γκιλφόιλ ως πρέσβειρα —συμπεριλαμβανομένου ενός αεροσκάφους που πληρώθηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Aktor— ήταν σύμφωνη με τους κανονισμούς του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Πρώην εργαζόμενοι στην πρεσβεία δήλωσαν ότι είναι σπάνιο για Αμερικανούς πρέσβεις να ταξιδεύουν με ιδιωτικά αεροσκάφη και ότι οι κανονισμοί του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απαιτούν εδώ και χρόνια από τους πρέσβεις να λαμβάνουν ρητή έγκριση πριν το πράξουν.

Όταν η Γκιλφόιλ ταξίδεψε στην Αθήνα τον Νοέμβριο για να παρουσιάσει τα διαπιστευτήριά της ως πρέσβειρα, ταξίδεψε με ιδιωτικό αεροσκάφος μαζί με τον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία Έρικ Βασιλάτο, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση. Επίσης, τον Ιανουάριο ταξίδεψε μαζί με τον Βασιλάτο με ιδιωτικό αεροσκάφος από την Αθήνα στο Παρίσι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο αξιωματούχος της πρεσβείας των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Γκιλφόιλ βρισκόταν σε «πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ» σχετικά με τα επίσημα ταξίδια.

Η Γκιλφόιλ έχει προκαλέσει απορίες σε κυβερνητικούς αξιωματούχους σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη λόγω της επίμονης προώθησης της Aktor και των εκτεταμένων προσπαθειών της να εμπλέξει τον Μαραφάτσο, κορυφαίο λομπίστα της εταιρείας, ανέφερε η Wall Street Journal την περασμένη εβδομάδα. Η Aktor, μέσω κοινοπραξίας με ελληνική ενεργειακή εταιρεία που υποστηρίζεται από το κράτος, υπέγραψε το περασμένο φθινόπωρο 20ετή συμφωνία για την αγορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από την αμερικανική εταιρεία Venture Global.

Η Journal ανέφερε επίσης ότι σε δείπνο στην Αθήνα τον Μάρτιο, η Γκιλφόιλ είχε έντονη αντιπαράθεση με τον υπουργό Ενέργειας της Ελλάδας, Σταύρο Παπασταύρου. Αναφερόμενη στην επικείμενη κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, η Γκιλφόιλ φέρεται να είπε: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ», σύμφωνα με τη Journal. Ο δικηγόρος της Γκιλφόιλ αμφισβήτησε αυτή την περιγραφή της συνομιλίας.

Στην Ελλάδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης πιέζουν την κυβέρνηση να τοποθετηθεί σχετικά με τα σχόλια ή να καλέσει την Γκιλφόιλ να δώσει εξηγήσεις. «Το υπουργείο Εξωτερικών δεν την έχει καλέσει για εξηγήσεις. Αν επρόκειτο για άλλη χώρα, θα το είχαν κάνει», δήλωσε στη Journal ο Χάρης Τζιμίτρας, εκπρόσωπος της αριστερής αντιπολίτευσης.

Ο Παύλος Μαρινάκης, εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι «ποτέ δεν υπήρξε θέμα απειλής» κατά της ελληνικής κυβέρνησης και ότι «κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν ποτέ ανεκτό». Δεν αναφέρθηκε ρητά στα σχόλια σχετικά με τη Ρουμανία.

Στη Ρουμανία, το δημοσίευμα πολιτική θύελλα, καθώς αρκετά μεγάλα πολιτικά κόμματα ζήτησαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επαφές της Γκιλφόιλ με Ρουμάνους πολιτικούς. Ο βουλευτής Αλεξάντρου Ντιμιτρίου, του κόμματος Ένωση για τη Σωτηρία της Ρουμανίας (USR), το οποίο συμμετείχε στον κυβερνητικό συνασπισμό, κατέθεσε καταγγελία για εσχάτη προδοσία εναντίον πολιτικών που συναντήθηκαν με την Γκιλφόιλ, κατηγορώντας τους ότι συνεργάστηκαν με ξένη δύναμη με «σκοπό την υποταγή και την οικονομική αποδυνάμωση της Ρουμανίας».

Η Γκιλφόιλ αναφέρθηκε στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια δείπνου τον Μάρτιο στην Αθήνα, στο οποίο παρευρέθηκαν περισσότερα από δώδεκα άτομα, μεταξύ των οποίων Αμερικανοί και Έλληνες αξιωματούχοι και μέλη του προσωπικού της πρεσβείας. Αργότερα τον ίδιο μήνα, η Γκιλφόιλ έφτασε στο Βουκουρέστι για να μιλήσει σε συνέδριο, όπου επαίνεσε την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ της Venture Global και της κοινοπραξίας της Aktor με τη ΔΕΠΑ, την ελληνική κρατικά υποστηριζόμενη ενεργειακή εταιρεία.

Εκείνο το βράδυ, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, η Γκιλφόιλ και ο Μαραφάτσος δείπνησαν με κορυφαίους πολιτικούς του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Ρουμανίας (PSD), μεταξύ των οποίων ο αρχηγός του κόμματος και ο υπουργός Ενέργειας. Δικηγόρος του Μαραφάτσου δήλωσε ότι εκείνος παρέμεινε στο δείπνο το πολύ 15 λεπτά και ότι δεν συμμετείχε σε καμία συζήτηση σχετικά με τη ρουμανική κυβέρνηση.

Τον Μάιο, η ρουμανική κυβέρνηση κατέρρευσε έπειτα από ψήφο δυσπιστίας που είχε ξεκινήσει από το PSD και τη far-right Συμμαχία για την Ένωση των Ρουμάνων. Ο αρχηγός του PSD δήλωσε ότι το κόμμα δεν συνεργάστηκε με τις ΗΠΑ για την κίνηση αυτή. Ο σημερινός υπηρεσιακός πρωθυπουργός, Ίλιε Μπολοτζάν, δεν έχει πραγματοποιήσει καμία συζήτηση με την Γκιλφόιλ, δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης.