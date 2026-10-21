Μετά την «περιπέτεια» της Αθήνας: Η νέα καριέρα της Κίμπερλι – Αμοιβή έως $100.000 ανά ομιλία

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ μπορεί να έχασε την υψηλού κύρους θέση της ως πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ωστόσο η επόμενη επαγγελματική της κίνηση φαίνεται να έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται. Η πρώην πρέσβειρα διαφημίζεται πλέον για ομιλίες και δημόσιες εμφανίσεις, με τις εκτιμώμενες αμοιβές της να φτάνουν έως και τα 100.000 δολάρια ανά εμφάνιση.

Σύμφωνα με την New York Post, η 57χρονη πρώην εισαγγελέας και τηλεοπτική προσωπικότητα απομακρύνθηκε την περασμένη εβδομάδα από τη διπλωματική της θέση στην Ελλάδα, εν μέσω καταγγελιών για οικονομικές παρατυπίες.

Ωστόσο, εξακολουθεί να εμφανίζεται στον ιστότοπο του Speaker Booking Agency ως διαθέσιμη για επαγγελματικές συνεργασίες, με εκτιμώμενες αμοιβές από 50.000 έως 100.000 δολάρια. Οι υπηρεσίες που αναφέρονται περιλαμβάνουν εταιρικές εκδηλώσεις, ομιλίες, διαδικτυακές εμφανίσεις, συζητήσεις σε ανεπίσημο περιβάλλον (fireside chats), καθώς και εκδηλώσεις γνωριμίας και προσωπικής συνάντησης με το κοινό (meet-and-greets).

Μία πηγή χαρακτήρισε τις ενδεχόμενες εξαψήφιες αμοιβές για ομιλίες «την απόλυτη πολιτική απάτη».

«Περνάς χρόνια συναναστρεφόμενος ισχυρούς ανθρώπους, χτίζεις το προσωπικό σου προφίλ και, στη συνέχεια, γυρίζεις και χρεώνεις έως και 100.000 δολάρια για το προνόμιο να σε ακούσει κάποιος να μιλάς», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Αμοιβές έως 100.000 δολάρια για ομιλίες και εμφανίσεις

Στο προφίλ της στο Speaker Booking Agency, η Γκιλφόιλ εμφανίζεται ως «διαθέσιμη» για ομιλίες, με αφετηρία το Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Ωστόσο, το βιογραφικό της στον ιστότοπο είναι παρωχημένο και δεν περιλαμβάνει τον διορισμό της στην Ελλάδα. Δεν είναι γνωστό πότε καταχωρίστηκε για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο πρακτορείο.

Ένα ανταγωνιστικό πρακτορείο, το All American Speakers, διαφήμιζε στο παρελθόν τις υπηρεσίες της με αμοιβές έως και 100.000 δολάρια για δια ζώσης εμφανίσεις και από 20.000 έως 30.000 δολάρια για διαδικτυακές εκδηλώσεις. Ωστόσο, το προφίλ της στον συγκεκριμένο ιστότοπο δεν είναι πλέον ενεργό.

Παραμένει άγνωστο εάν η Γκιλφόιλ έχει εξασφαλίσει αμειβόμενες εμφανίσεις μετά την απομάκρυνσή της από τη διπλωματική της θέση ή εάν μπορεί πράγματι να εξασφαλίσει τις αμοιβές που αναφέρονται στις σχετικές καταχωρίσεις.

Η New York Post επικοινώνησε με το Speaker Booking Agency και τους εκπροσώπους της Γκιλφόιλ, ζητώντας σχόλιο.

«Πρόκειται για ένα πραγματικά αξιοσημείωτο επιχειρηματικό μοντέλο. Πλησιάζεις τον πρόεδρο, χτίζεις το προσωπικό σου εμπορικό σήμα αξιοποιώντας το πολιτικό του κίνημα και, στη συνέχεια, βλέπεις πόσα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι άλλοι για να σε ακούσουν», δήλωσε μία πηγή στην εφημερίδα.

«Ο κύκλος των ανθρώπων γύρω από τον Τραμπ έχει εξελιχθεί σε μια ολόκληρη μικρή βιομηχανία».

Μια άλλη πηγή της Post σημείωσε ότι δεν υπάρχει κάτι εγγενώς μεμπτό στο να δέχεται αμοιβές για ομιλίες ένα πρόσωπο που έχει διατελέσει δημόσιο αξίωμα. Ωστόσο, έθεσε ερωτήματα σχετικά με το τι ακριβώς θα μπορούσε να προσφέρει η Γκιλφόιλ στο κοινό και στους διοργανωτές εκδηλώσεων.

«Στην Ουάσιγκτον υπήρχε ανέκαθεν μια περιστρεφόμενη πόρτα ανάμεσα στην πολιτική και το κέρδος, αλλά εδώ το φαινόμενο περνά σε άλλο επίπεδο. Το πραγματικό ερώτημα είναι τι πιστεύει κανείς ότι αγοράζει όταν καταβάλλει εξαψήφια αμοιβή για μια ομιλία», ανέφερε η πηγή.

«Όταν οι αμοιβές φτάνουν τα 50.000 έως 100.000 δολάρια, προκύπτουν εύλογα ερωτήματα σχετικά με το αν οι διοργανωτές πληρώνουν για την τεχνογνωσία, τη διασημότητα ή την πρόσβαση στην πολιτική εξουσία που θεωρούν ότι μπορεί να τους εξασφαλίσει ο ομιλητής».

Οι καταγγελίες που οδήγησαν στην απομάκρυνσή της

Οι καταχωρίσεις για τις ομιλίες της Γκιλφόιλ προκαλούν ιδιαίτερη εντύπωση, δεδομένων των καταγγελιών που έχουν διατυπωθεί και οι οποίες συνέβαλαν στην αιφνίδια διακοπή της διπλωματικής της αποστολής στην Ελλάδα.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε στις 13 Οκτωβρίου ότι είχε ζητηθεί από την Γκιλφόιλ να παραιτηθεί, τερματίζοντας πρόωρα τη θητεία της στην Αθήνα και θέτοντας νέα ερωτήματα για το μέλλον των σχέσεών της με την οικογένεια Τραμπ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal στις 7 Οκτωβρίου, ο Έρικ Ντέτερς, δωρητής του Τραμπ και πρώην υποψήφιος για το Κογκρέσο στο Κεντάκι, ισχυρίστηκε ότι η Γκιλφόιλ τού ζήτησε να πληρώσει λογαριασμό της American Express ύψους 100.000 δολαρίων λίγο πριν από την ακρόαση επικύρωσης του διορισμού της στη Γερουσία, τον Ιούλιο του 2025.

Ο Ντέτερς υποστήριξε ότι η Γκιλφόιλ προσφέρθηκε να τον βοηθήσει να αποκτήσει πρόσβαση σε ανώτατους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν προχώρησε στην πληρωμή.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της Γκιλφόιλ, Τζέσι Μπινάλ, αμφισβήτησε τη γνησιότητα των μηνυμάτων που επικαλείται το δημοσίευμα. Παράλληλα, επέμεινε ότι ο Ντέτερς όφειλε στην πελάτισσά του περίπου 150.000 δολάρια για προηγούμενες ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που είχε παράσχει πριν αναλάβει καθήκοντα πρέσβειρας.

Ο Ντέτερς αμφισβητεί αυτή την εκδοχή.

Στο μικροσκόπιο οι σχέσεις της με επιχειρηματίες

Παράλληλα, άλλα δημοσιεύματα έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις σχέσεις της Γκιλφόιλ με Έλληνες επιχειρηματίες, την προώθηση ελληνικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στους τομείς των κατασκευών και της ενέργειας, καθώς και τα πολυτελή ταξίδια της κατά τη διάρκεια της διπλωματικής της θητείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γενικός επιθεωρητής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει αρχίσει να εξετάζει τις καταγγελίες που αφορούν τη συμπεριφορά της.

Η Γκιλφόιλ αρνείται οποιαδήποτε παρανομία ή επιλήψιμη ενέργεια και έχει δεσμευτεί να υπερασπιστεί τη θέση της και να αποδείξει την αθωότητά της.

Η ρήξη με την οικογένεια Τραμπ

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε δημόσια αποστάσεις από την Γκιλφόιλ, η οποία είχε υπάρξει αρραβωνιαστικιά του μεγαλύτερου γιου του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Το ζευγάρι χώρισε το 2024.

«Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους στις 13 Οκτωβρίου, αναφερόμενος στην Γκιλφόιλ.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι είχε επιτελέσει καλό έργο ως πρέσβειρα, πρόσθεσε όμως ότι η κυβέρνησή του ήταν δυσαρεστημένη με τα δημοσιεύματα που αφορούσαν το πρόσωπό της.

Την περασμένη εβδομάδα, η New York Post ανέφερε ότι, σύμφωνα με πηγές, η Γκιλφόιλ αναμενόταν να επιστρέψει στη Φλόριντα μετά την αποχώρησή της από την επίσημη πρεσβευτική κατοικία στην Αθήνα.

Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι εάν η πρώην πρέσβειρα θα καταφέρει να μετατρέψει τη δημόσια αναγνωρισιμότητά της και τις πολιτικές της διασυνδέσεις σε μια νέα, ιδιαίτερα προσοδοφόρα επαγγελματική δραστηριότητα — και εάν οι αμοιβές που αναφέρονται στα πρακτορεία ομιλητών ανταποκρίνονται σε πραγματικές συμφωνίες.