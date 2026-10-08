Τραμπ: Αξίζω το Νόμπελ Ειρήνης, αλλά αμφιβάλλω αν θα μου το δώσουν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εμπλακεί σε πόλεμο με το Ιράν και δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε την Τετάρτη ότι θα πρέπει να λάβει το Νόμπελ Ειρήνης, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι αμφιβάλλει για το αν θα του απονεμηθεί.

«Δεν ξέρω ποια θα είναι η απόφασή τους», δήλωσε ο Τραμπ αναφερόμενος στο Νόμπελ Ειρήνης του 2026, το οποίο η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ αναμένεται να ανακοινώσει την Παρασκευή (9/10). «Έχουν τη φήμη ότι ίσως δεν το δίνουν σε ανθρώπους σαν εμένα».

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο πέρυσι, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θεωρεί πως αξίζει το σημαντικότερο ίσως βραβείο ειρήνης στον κόσμο, όπως σημειώνει το Reuters.

«Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα», είπε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Την προηγούμενη φορά, όμως, αισθάνθηκα μεγάλη τιμή όταν το έλαβα έμμεσα από την ίδια την αποδέκτρια, η οποία είπε ότι κανείς στην ιστορία δεν το αξίζει περισσότερο από τον πρόεδρο Τραμπ».

Τον Ιανουάριο, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, παρέδωσε στον Τραμπ το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης που είχε λάβει το 2025, καθώς επιδίωκε την αμερικανική στήριξη στις προσπάθειές της στη Βενεζουέλα.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι θα πρέπει να λάβει το βραβείο για τον ρόλο που έχει διαδραματίσει σε οκτώ διεθνείς συγκρούσεις από τότε που ανέλαβε ξανά την προεδρία τον περασμένο Ιανουάριο.

Οι ηγέτες της Καμπότζης, του Ισραήλ και του Πακιστάν έχουν δηλώσει ότι πρότειναν τον Τραμπ για το Νόμπελ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει τρόπος ανεξάρτητης επιβεβαίωσης των σχετικών ισχυρισμών.

Αμφισβητείται ο ρόλος του στις συγκρούσεις

Οι εμπλεκόμενες πλευρές σε ορισμένες από τις συγκρούσεις που ο Τραμπ υποστηρίζει ότι βοήθησε να τερματιστούν αμφισβητούν τον διπλωματικό του ρόλο. Σε ορισμένες από αυτές, μάλιστα, οι εχθροπραξίες έχουν επαναληφθεί, μεταξύ άλλων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στα σύνορα Καμπότζης-Ταϊλάνδης.

Παράλληλα, ο Τραμπ δεν έχει καταφέρει να επιτύχει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, παρά την προεκλογική του δέσμευση ότι θα έβαζε τέλος στη σύγκρουση από την πρώτη κιόλας ημέρα της δεύτερης θητείας του.

Την ίδια στιγμή, οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν έχουν οδηγήσει σε μια σύγκρουση που παραμένει ενεργή εδώ και επτά μήνες, προκαλώντας σοβαρές αναταράξεις στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές και αυξάνοντας τις τιμές του φυσικού αερίου, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Μεταξύ των προσώπων και οργανισμών που θεωρούνται υποψήφιοι για το φετινό Νόμπελ Ειρήνης περιλαμβάνονται ο Πάπας Λέων, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά Εδάφη.