Γαλλία: Το μέλλον των κινητοποιήσεων, οι κυβερνητικές παραχωρήσεις και η στάση των αγορών

Τα γαλλικά μαθητικά συνδικάτα δεσμεύτηκαν την Παρασκευή (9/10) να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, μετά την πρώτη νίκη που πέτυχαν στο πλαίσιο μιας εκστρατείας η οποία εξασφαλίζει ολοένα και μεγαλύτερη υποστήριξη από τα κορυφαία πανεπιστήμια του Παρισιού. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, 141 σχολεία εξακολουθούν να τελούν υπό κατάληψη σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως επισημαίνει το Reuters, οι μαθητικές κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας, οι οποίες βρίσκονται πλέον στην τρίτη εβδομάδα τους, έχουν εξελιχθεί σε ένα ευρύτερο κίνημα, με φοιτητές ορισμένων πανεπιστημίων να συμμετέχουν ενεργά σε αυτές, εκφράζοντας την οργή τους για τις δυσλειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος που επιβαρύνονται περαιτέρω από τις περικοπές δαπανών που επιβάλλει η δημοσιονομική κρίση στη Γαλλία.

Οι αναταραχές αποτελούν πρόκληση για την κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν, η οποία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στα αιτήματα για αύξηση των δαπανών στην εκπαίδευση και στην ανάγκη περιορισμού του δημόσιου χρέους. Παράλληλα, υπάρχει ο κίνδυνος να αναζωπυρωθούν οι μαζικές κινητοποιήσεις στους δρόμους, οι οποίες ιστορικά έχουν αναγκάσει κατά καιρούς τις γαλλικές κυβερνήσεις να υπαναχωρήσουν από μέτρα λιτότητας.

Τα συνδικάτα μαθητών και εκπαιδευτικών έχουν καλέσει σε νέο γύρο πανεθνικών σχολικών απεργιών την προσεχή Τρίτη (12/10). Την ίδια ώρα, «χαιρέτισαν» αυτό που θεωρούν ως την πρώτη τους ουσιαστική νίκη, καθώς η κυβέρνηση δεσμεύτηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης (8/10) να διαθέσει περίπου 3.000 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, αλλά δεν έχουν ακόμη αναλάβει υπηρεσία, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στελέχωσης. Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί και ένα από τα βασικά αιτήματα των διαδηλωτών.

Το μέτρο τίθεται σε ισχύ άμεσα και θα κοστίσει «αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ», δήλωσε ο υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, στον τηλεοπτικό σταθμό TF1.

Οι αγορές παρακολουθούν την αντίδραση της κυβέρνησης στις διαμαρτυρίες

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν στενά τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης σε μια χώρα με υψηλό δημόσιο χρέος, όπου η κοινωνική δυσαρέσκεια στους δρόμους έχει συχνά αντιμετωπιστεί με αύξηση των κρατικών δαπανών. Αυτή τη φορά, ωστόσο, οι τεράστιες δαπάνες της Γαλλίας για τις συντάξεις και η ανάγκη περιορισμού των δημόσιων δαπανών αφήνουν ελάχιστα περιθώρια ελιγμών.

Ο Στεφάν Μπουζνά, επικεφαλής της Euronext, του ομίλου που διαχειρίζεται το χρηματιστήριο του Παρισιού, δήλωσε ότι η γαλλική πρωτεύουσα πρέπει επειγόντως να λάβει δύσκολες αποφάσεις για τη μείωση του χρέους της. Όπως σημείωσε, το ζήτημα αφορά ιδιαίτερα τις νεότερες γενιές.

«Ποια θυσία ζητάμε από τα ίδια μας τα παιδιά; Γιατί πρόκειται να τους αφήσουμε μια περίπλοκη κατάσταση. Και αν θέλουμε να μπορούν να κάνουν τις δικές τους επιλογές —αν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα για τους μαθητές των λυκείων— τότε ίσως χρειάζεται να δαπανούμε λίγο λιγότερα για τις συντάξεις, ώστε να έχουμε περισσότερα χρήματα για τα παιδιά», δήλωσε στο ραδιόφωνο RMC.

Επισημαίνεται ότι σχεδόν το 10% των διδακτικών ωρών στα δημόσια λύκεια της Γαλλίας δεν καλύπτεται από εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Παιδείας. Η κατάσταση αυτή ωθεί έναν ολοένα και αυξανόμενο αριθμό εύπορων γονέων να εγκαταλείπουν το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα και να στρέφονται στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη 71.500 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις στο Παρίσι και σε άλλες περιοχές της χώρας. Αν και οι περισσότερες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν ειρηνικά, σε ορισμένες περιοχές παρατηρείται αύξηση των περιστατικών βίας.

Οι αναταραχές δεν περιορίζονται στη Γαλλία

Την ίδια ώρα, η «φλόγα» των κινητοποιήσεων φαίνεται ότι επεκτείνεται και στο Βέλγιο, καθώς δύο μεγάλα εργατικά συνδικάτα πραγματοποιούσαν την Παρασκευή πανεθνική απεργία, προκαλώντας προβλήματα στις δημόσιες συγκοινωνίες, στα σχολεία και στις αερομεταφορές. Η κινητοποίηση στρέφεται κατά των σχεδιαζόμενων κυβερνητικών περικοπών στον προϋπολογισμό και της συνεχιζόμενης αύξησης του κόστους διαβίωσης.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές αναμένεται να συγκεντρωθούν στις Βρυξέλλες για μια μεγάλη διαδήλωση αργότερα την Παρασκευή (9/10).