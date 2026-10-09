Σαξονία-Άνχαλτ: Η BMW γυρίζει την πλάτη στην AfD, που στρέφεται στην Tesla

Ο πρώτος ακροδεξιός πρόεδρος κρατιδιακού κοινοβουλίου στη Γερμανία, ο Τόμπιας Ράους του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), θα πρέπει να αποχωριστεί την υπηρεσιακή BMW που χρησιμοποιεί, καθώς η πρόταση για παράταση της μίσθωσης του οχήματος αποσύρθηκε, όπως έγινε γνωστό στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο Ράους εξελέγη πρόεδρος του κοινοβουλίου του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ την Τρίτη, μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη που πέτυχε τον περασμένο μήνα το αντιμεταναστευτικό κόμμα του στο ανατολικό γερμανικό κρατίδιο.

Ο επίσημος στόλος οχημάτων της κρατιδιακής κυβέρνησης και του κοινοβουλίου περιλαμβάνει αρκετά αυτοκίνητα, τα περισσότερα από τα οποία είναι BMW. Τα υπηρεσιακά οχήματα δεν παραχωρούνται συνήθως σε συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά χρησιμοποιούνται από κοινού από διάφορους πολιτικούς και αξιωματούχους.

Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένες εξαιρέσεις, μεταξύ των οποίων και το αυτοκίνητο του προέδρου του κοινοβουλίου, τα οποία παραχωρούνται σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Η σύμβαση μίσθωσης του αυτοκινήτου του προέδρου επρόκειτο να λήξει τον Νοέμβριο.

Ο όμιλος BMW δήλωσε, κατόπιν σχετικού ερωτήματος, ότι δεν σχολιάζει, ως πάγια αρχή, τις σχέσεις του με μεμονωμένους πελάτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, και οι υπόλοιποι κολοσσοί της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας αρνούνται να παραχωρήσουν υπερησιακό αυτοκίνητο στον νέο πρόεδρο της τοπικής Βουλής της Σαξονίας-Άνχαλτ με την ακροδεξιά οργάνωση να στρέφεται πλέον για αυτοκίνητο στην Tesla του Ίλον Μασκ, με ότι αυτό συνεπάγεται …