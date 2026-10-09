Bloomberg: Εν μέσω εντάσεων η συζήτηση για τον προϋπολογισμό ύψους €2 τρισ. στην ΕΕ

Ενόψει της συνόδου κορυφής της επόμενης εβδομάδας στις Βρυξέλλες, τα κράτη-μέλη προετοιμάζονται για μια δύσκολη αντιπαράθεση σχετικά με τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν περάσει 15 μήνες από τότε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το αρχικό σχέδιο για το επταετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο θα καλύπτει την περίοδο έως το 2034.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το μέγεθος του πακέτου, που ανέρχεται στο τεράστιο ποσό των 2 τρισ. ευρώ, προκάλεσε αμέσως αντιδράσεις, με ορισμένες χώρες να εκφράζουν έντονες ανησυχίες για την εκτόξευση του κόστους της ΕΕ.

Όπως τονίζεται ο προϋπολογισμός αποτελεί εδώ και χρόνια πηγή εντάσεων, φέρνοντας αντιμέτωπες τις δημοσιονομικά φειδωλές χώρες του βορρά, όπως η Γερμανία, η Δανία και η Αυστρία, με χώρες του νότου, μεταξύ των οποίων η Ιταλία και η Ισπανία, οι οποίες τάσσονται υπέρ πιο γενναιόδωρων δαπανών.

Αύριο, η Ιρλανδία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της Ένωσης, θα παρουσιάσει μια συμβιβαστική πρόταση, έπειτα από διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη κατά τους τελευταίους μήνες. Το ποσό των 2 τρισ. ευρώ είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα περιοριστεί, ενώ ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ιρλανδίας, Τόμας Μπερν, αναμένεται να ανακοινώσει τις λεπτομέρειες σε μια σπάνια συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί Σάββατο στη βελγική πρωτεύουσα.

Αν και η προσοχή θα επικεντρωθεί στα ποσά, εξίσου σημαντικό είναι το πώς θα κατανεμηθούν οι διαθέσιμοι πόροι. Εδώ και χρόνια πληθαίνουν οι εκκλήσεις να μετατοπιστούν οι δαπάνες της ΕΕ από τομείς όπως η γεωργία και η χρηματοδότηση των φτωχότερων χωρών —που αντιστοιχούν περίπου στο ήμισυ των συνολικών δαπανών της Ένωσης— προς νέες προτεραιότητες, όπως η έρευνα, η καινοτομία και η άμυνα.

Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του προϋπολογισμού προέρχεται από τις χώρες που συνεισφέρουν περισσότερα από όσα λαμβάνουν πίσω. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους τα πλουσιότερα κράτη εμφανίζονται απρόθυμα να καταβάλουν πρόσθετα κονδύλια.

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι κυβερνήσεις καλούνται να λάβουν δύσκολες δημοσιονομικές αποφάσεις, η αύξηση του προϋπολογισμού αποτελεί δύσκολο εγχείρημα. Η Μαρίν Λεπέν, το κόμμα της οποίας προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία το επόμενο έτος, έχει απειλήσει ότι θα μειώσει την καθαρή ετήσια συνεισφορά της Γαλλίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ, εφόσον το ακροδεξιό κόμμα της, ο Εθνικός Συναγερμός, αναλάβει την εξουσία.

Μένει να φανεί πώς θα συμβιβάσει μια τέτοια περικοπή με το ενδεχόμενο να μειωθούν οι ενισχύσεις που λαμβάνει η Γαλλία μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Bloomberg, η προοπτική νίκης της Λεπέν την άνοιξη αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους η ΕΕ επιδιώκει να καταλήξει σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό όσο το δυνατόν νωρίτερα. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ευελπιστεί ότι η συμφωνία θα έχει επιτευχθεί κατά τη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου.

Η ανακοίνωση αυτή την εβδομάδα για τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών στην Ισπανία, στα τέλη Νοεμβρίου, ενδέχεται να δυσκολέψει την επίτευξη αυτού του στόχου. Υπάρχει το ενδεχόμενο η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ να βρίσκεται σε περίοδο πολιτικής μετάβασης καθώς πλησιάζουν οι διακοπές των Χριστουγέννων.