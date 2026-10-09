Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln επέστρεψε στη βάση του έπειτα από μια εξαντλητική αποστολή

Το αεροπλανοφόρο, στο οποίο επέβαιναν σχεδόν 5.000 ναύτες, ολοκλήρωσε μια αποστολήδιάρκειας 321 ημερών, η οποία περιλάμβανε μήνες στην Αραβική Θάλασσα, καθώς και ελλείψεις σε φρέσκα τρόφιμα και προβλήματα με τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Το πολεμικό πλοίο απέπλευσε τον Νοέμβριο στο πλαίσιο μιας προγραμματισμένης, τακτικής αποστολής εναλλαγής δυνάμεων. Ωστόσο, η αποστολή του βρέθηκε τελικά στο επίκεντρο των εξελίξεων, όταν η κυβέρνηση Τραμπ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο κοινή στρατιωτική εκστρατεία εναντίον του Ιράν.

Η αποστολή ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, όχι μόνο λόγω της μεγάλης διάρκειάς της, αλλά και επειδή οι ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε λιμενικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν και σε άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Αυτό ανάγκασε το Πεντάγωνο να αναζητήσει πολλές από τις απαραίτητες προμήθειες σε πιο απομακρυσμένες τοποθεσίες, όπως το Ντιέγκο Γκαρσία, ένα νησί υπό βρετανικό έλεγχο.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, επισκέφθηκε το USS Abraham Lincoln την Τετάρτη, καθώς το πλοίο πλησίαζε στο λιμάνι, και δήλωσε ότι παρέτεινε δύο φορές την αποστολή του, επειδή «η αποστολή το απαιτούσε».

Ο Χέγκσεθ απένειμε στους ναύτες την Προεδρική Διαμνημόνευση Μονάδας (Presidential Unit Citation), την ανώτατη στρατιωτική διάκριση που απονέμεται σε επίπεδο μονάδας, επικαλούμενος τη συμμετοχή τους στις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Η συγκεκριμένη διάκριση απονέμεται συνήθως ως αναγνώριση επιτευγμάτων σε συνθήκες μάχης.