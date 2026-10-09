ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln επέστρεψε στη βάση του έπειτα από μια εξαντλητική αποστολή
Ειδήσεις
22:11 - 09 Οκτ 2026

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln επέστρεψε στη βάση του έπειτα από μια εξαντλητική αποστολή

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln επέστρεψε την Πέμπτη (8/10) στη βάση του, στον κόλπο του Σαν Ντιέγκο, έπειτα από μια μακρά αποστολή στο πλαίσιο του πολέμου με το Ιράν, κατά τη διάρκεια της οποίας διατυπώθηκαν ανησυχίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και το ηθικό του πληρώματος που επέβαινε στο πλοίο.

Το αεροπλανοφόρο, στο οποίο επέβαιναν σχεδόν 5.000 ναύτες, ολοκλήρωσε μια αποστολήδιάρκειας 321 ημερών, η οποία περιλάμβανε μήνες στην Αραβική Θάλασσα, καθώς και ελλείψεις σε φρέσκα τρόφιμα και προβλήματα με τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Το πολεμικό πλοίο απέπλευσε τον Νοέμβριο στο πλαίσιο μιας προγραμματισμένης, τακτικής αποστολής εναλλαγής δυνάμεων. Ωστόσο, η αποστολή του βρέθηκε τελικά στο επίκεντρο των εξελίξεων, όταν η κυβέρνηση Τραμπ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο κοινή στρατιωτική εκστρατεία εναντίον του Ιράν.

Η αποστολή ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, όχι μόνο λόγω της μεγάλης διάρκειάς της, αλλά και επειδή οι ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε λιμενικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν και σε άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Αυτό ανάγκασε το Πεντάγωνο να αναζητήσει πολλές από τις απαραίτητες προμήθειες σε πιο απομακρυσμένες τοποθεσίες, όπως το Ντιέγκο Γκαρσία, ένα νησί υπό βρετανικό έλεγχο.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, επισκέφθηκε το USS Abraham Lincoln την Τετάρτη, καθώς το πλοίο πλησίαζε στο λιμάνι, και δήλωσε ότι παρέτεινε δύο φορές την αποστολή του, επειδή «η αποστολή το απαιτούσε».

Ο Χέγκσεθ απένειμε στους ναύτες την Προεδρική Διαμνημόνευση Μονάδας (Presidential Unit Citation), την ανώτατη στρατιωτική διάκριση που απονέμεται σε επίπεδο μονάδας, επικαλούμενος τη συμμετοχή τους στις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Η συγκεκριμένη διάκριση απονέμεται συνήθως ως αναγνώριση επιτευγμάτων σε συνθήκες μάχης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν: Η Ρωσία ρίχνει στην παγκόσμια αγορά πάνω από 300.000 τόνους ντίζελ
Ειδήσεις

Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν: Η Ρωσία ρίχνει στην παγκόσμια αγορά πάνω από 300.000 τόνους ντίζελ

Κικίλιας: Για πρώτη φορά η ναυτιλία στον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας – ΗΠΑ
Ναυτιλία

Κικίλιας: Για πρώτη φορά η ναυτιλία στον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας – ΗΠΑ

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Κοινό μέτωπο Ευρώπης, Καναδά και Ιαπωνίας απέναντι στις κυρώσεις των ΗΠΑ
Ειδήσεις

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Κοινό μέτωπο Ευρώπης, Καναδά και Ιαπωνίας απέναντι στις κυρώσεις των ΗΠΑ

ΗΠΑ: Σε υψηλό τριών ετών τα στεγαστικά επιτόκια – Έβδομη διαδοχική εβδομαδιαία άνοδος
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Σε υψηλό τριών ετών τα στεγαστικά επιτόκια – Έβδομη διαδοχική εβδομαδιαία άνοδος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
09/10/2026 - 22:40

Πότε ένα ζευγάρι πρέπει να απευθυνθεί σε ειδικό γονιμότητας;

Ειδήσεις
09/10/2026 - 22:25

Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν: Η Ρωσία ρίχνει στην παγκόσμια αγορά πάνω από 300.000 τόνους ντίζελ

Ειδήσεις
09/10/2026 - 22:15

ΕΛ.ΑΣ: Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων

Ειδήσεις
09/10/2026 - 22:11

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln επέστρεψε στη βάση του έπειτα από μια εξαντλητική αποστολή

Ειδήσεις
09/10/2026 - 22:03

Παναμάς: Σεισμός 7,7 Ρίχτερ και συναγερμός για τσουνάμι σε εννέα χώρες και τη Χαβάη

Αυτοδιοίκηση
09/10/2026 - 22:00

Χαρδαλιάς: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αποσπασματικές λογικές, η Αττική χρειάζεται ενιαίο μητροπολιτικό σχεδιασμό

Ναυτιλία
09/10/2026 - 21:45

Κικίλιας: Για πρώτη φορά η ναυτιλία στον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας – ΗΠΑ

Magazino
09/10/2026 - 21:38

16 τρόποι για να γίνεις καλύτερος μπαμπάς: Πώς θα μετατρέψεις τον χρόνο με τα παιδιά σου σε ουσιαστική σύνδεση

Ειδήσεις
09/10/2026 - 21:10

Ελλάδα – Τουρκία: Στα Χανιά ο νέος γύρος συνομιλιών για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
09/10/2026 - 21:06

Thema S.A.: Τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα μετάδοσης δεδομένων προκάλεσε τη διακοπή λειτουργίας

Ειδήσεις
09/10/2026 - 20:50

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Κοινό μέτωπο Ευρώπης, Καναδά και Ιαπωνίας απέναντι στις κυρώσεις των ΗΠΑ

Ειδήσεις
09/10/2026 - 20:37

Διονύσης Χαριτόπουλος: Έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας του «Άρης, ο αρχηγός των Ατάκτων»

Επιχειρήσεις
09/10/2026 - 20:33

SpaceX: Είσοδος στις τηλεπικοινωνίες με deal $8 δισ. – Το σχέδιο για το Starlink Mobile

Ειδήσεις
09/10/2026 - 20:25

Flydubai: Ετοίμαζε επίθεση αυτοκτονίας στο Μπεν Γκουριόν ο αεροπειρατής, εμπνευσμένος από την 11η Σεπτεμβρίου

Ειδήσεις
09/10/2026 - 20:20

ΗΠΑ: Σε υψηλό τριών ετών τα στεγαστικά επιτόκια – Έβδομη διαδοχική εβδομαδιαία άνοδος

Χρηματιστήρια
09/10/2026 - 20:05

Ευρωαγορές: Ράλι 1% από την αποκλιμάκωση των ομολόγων – Η συμφωνία της SpaceX «σφυροκοπά» τις τηλεπικοινωνίες

Ανακοινώσεις
09/10/2026 - 19:59

ΒΙΟΤΕΡ: Θετική η καθαρή θέση της εταιρείας μετά την συμφωνία εξυγίανσης

Ειδήσεις
09/10/2026 - 19:45

Πρέσπες: Κοινή υποψηφιότητα Ελλάδας, Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας για την UNESCO

Ειδήσεις
09/10/2026 - 19:22

Saudi Aramco: Επιστρέφει το σαουδαραβικό πετρέλαιο στην Ευρώπη – Ανάσα για τα διυλιστήρια

Πολιτική
09/10/2026 - 19:01

Συνάντηση Πιερρακάκη – Κοβέσι: Στο επίκεντρο η προστασία των ευρωπαϊκών κονδυλίων και η λογοδοσία

Ειδήσεις
09/10/2026 - 18:57

Πολ Κρούγκμαν: «Καμπανάκι» για την κρίση χρέους στην Γαλλία

Ειδήσεις
09/10/2026 - 18:50

Ο Τραμπ κλιμακώνει τις προσπάθειες για να διώξει από τη Fed τη Λίζα Κουκ

Ειδήσεις
09/10/2026 - 18:48

Επίθεση Νετανιάχου σε Πιλάι για το Νόμπελ Ειρήνης: Φανατική που δαιμονοποιεί τους Εβραίους

Ειδήσεις
09/10/2026 - 18:39

Bloomberg για Τουρκία: Στους διαχειριστές των funds ο «λογαριασμός» για τις ζημιές των επενδυτών

Πολιτική
09/10/2026 - 18:31

ΠΑΣΟΚ: Πρόταση 180 και πλέον παρεμβάσεων για τον πρωτογενή τομέα

Ειδήσεις
09/10/2026 - 18:25

Βρυξέλλες: Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία εν μέσω πανεθνικής απεργίας ενάντια στη λιτότητα

Ανακοινώσεις
09/10/2026 - 18:23

Ευρώπη Holdings: Στις 20 Οκτωβρίου η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου €0,31/μετοχή

Ειδήσεις
09/10/2026 - 18:16

Αυστρία: Συνελήφθησαν τέσσερις Ουκρανοί ως ύποπτοι για κατασκοπεία - Ανάμεσα τους δύο δημοσιογράφοι

Πολιτική
09/10/2026 - 18:06

Τσουκαλάς: Καμία ανοχή στη φασιστική βία – Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται

Ειδήσεις
09/10/2026 - 18:05

Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Το 78% των Αμερικανών επιρρίπτει ευθύνες στον Τραμπ για την ακρίβεια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ