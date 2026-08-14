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USS Abraham Lincoln: Πάνω από 250 ημέρες σε αποστολή και ο Τραμπ λέει «ούτε κατά διάνοια αρκετές»
Ειδήσεις
22:14 - 14 Αυγ 2026

USS Abraham Lincoln: Πάνω από 250 ημέρες σε αποστολή και ο Τραμπ λέει «ούτε κατά διάνοια αρκετές»

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την Παρασκευή (14/8) τις αναφορές ότι οι οικογένειες των Αμερικανών στρατιωτικών που υπηρετούν στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln ανησυχούν για τις συνθήκες διαβίωσης και την ψυχική υγεία των δικών τους ανθρώπων, την ώρα που το πλοίο βρίσκεται σε ανάπτυξη εδώ και σχεδόν εννέα μήνες στη Μέση Ανατολή.

Αντίθετα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η παρατεταμένη ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου δεν ήταν αρκετά μεγάλη, σύμφωνα με μετάδοση του CNN.

«Όχι, δεν ανησυχούν», απάντησε ο Τραμπ σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στη στρατιωτική βάση Joint Base Andrews, όταν ρωτήθηκε για τις ανησυχίες συγγενών σχετικά με την ψυχική υγεία και τις συνθήκες διαβίωσης των ναυτών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Lincoln πρόκειται σύντομα να αποχωρήσει από την περιοχή και να αντικατασταθεί από «ένα άλλο, πολύ παρόμοιο πλοίο».

Όταν όμως ρωτήθηκε εάν οι περίπου οκτώμισι μήνες στη θάλασσα ήταν υπερβολικά μεγάλο διάστημα, ο Τραμπ απάντησε το αντίθετο:

«Όχι, όχι, όχι. Ούτε κατά διάνοια αρκετοί», είπε, προτού αποχωρήσει βιαστικά για να επιβιβαστεί στο Air Force One.

Αντιδράσεις από Δημοκρατικούς βουλευτές

Αρκετοί Δημοκρατικοί βουλευτές ζητούν απαντήσεις, μετά τις καταγγελίες οικογενειών ναυτών του Lincoln για επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης και της ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια της πρωτοφανούς σε διάρκεια ανάπτυξης του αεροπλανοφόρου.

Το USS Abraham Lincoln αναχώρησε από τη βάση του στο Σαν Ντιέγκο τον περασμένο Νοέμβριο και έχει παραμείνει σε αποστολή για περισσότερες από 250 ημέρες, αφού μετακινήθηκε στη Μέση Ανατολή προκειμένου να υποστηρίξει τις αμερικανικές επιχειρήσεις στον πόλεμο με το Ιράν, ο οποίος πλέον διανύει τον έκτο μήνα.

Με περίπου 5.000 ναύτες και πεζοναύτες να βρίσκονται πάνω στο πλοίο, το αεροπλανοφόρο δεν έχει πραγματοποιήσει επίσκεψη σε λιμάνι για περισσότερες από 200 ημέρες. Σύμφωνα με τον γερουσιαστή Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ, αυτό αποτελεί ρεκόρ για συνεχόμενες ημέρες στη θάλασσα στη σύγχρονη εποχή.

Το αεροπλανοφόρο USS George Washington, το οποίο ολοκλήρωσε επίσκεψη σε λιμάνι του Βιετνάμ στις 5 Αυγούστου, κατευθύνεται αυτή τη στιγμή προς τη Μέση Ανατολή για να αντικαταστήσει το Lincoln, δήλωσε την Πέμπτη Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αντικατάσταση είχε προγραμματιστεί εδώ και καιρό, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς θα φτάσει το Washington στην περιοχή.

«Οι συνθήκες έχουν παρουσιαστεί εντελώς διαστρεβλωμένα»

Την Πέμπτη, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι αναφορές για τις συνθήκες στο Lincoln έχουν «παρουσιαστεί εντελώς διαστρεβλωμένα», μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στην Κεντρική Αμερική.

Ο Χέγκσεθ δεν διευκρίνισε, ωστόσο, ποια σημεία των σχετικών δημοσιευμάτων θεωρεί ανακριβή.

«Διασφαλίζουμε ότι κάθε πλοίο, κάθε πλήρωμα και κάθε κυβερνήτης έχει στη διάθεσή του ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε, κάθε στιγμή», δήλωσε.

«Ορισμένες αποστολές διαρκούν περισσότερο από άλλες και έχω περισσότερο σεβασμό και ευγνωμοσύνη για αυτούς τους ναύτες από οποιονδήποτε άλλον. Αυτό που κάνουν στην ανοιχτή θάλασσα, υπό τόσο δύσκολες συνθήκες και με λιγότερες επισκέψεις σε λιμάνια, είναι απίστευτο».

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