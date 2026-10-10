Οι «wannabe» πρόεδροι Ρούμπιο και Βανς αντέδρασαν διαφορετικά στην υπόθεση Γκιλφόιλ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αντέδρασαν με διαφορετικό τρόπο στο αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Μία ημέρα πριν από τη δημοσίευση του άρθρου, που ανέφερε ότι η Γκιλφόιλ είχε ζητήσει χρήματα από δωρητή του Ντόναλντ Τραμπ για να εξοφλήσει την πιστωτική της κάρτα ο Ρούμπιο είχε μαζί της θερμό εναγκαλισμό στην πίστα του αεροδρομίου στην Ελλάδα. Ως πρέσβειρα, η Γκιλφόιλ αποτελεί σημαντικό πρόσωπο στον διπλωματικό τομέα αρμοδιότητας του Ρούμπιο. Και ενδεχομένως, μια πηγή προβλημάτων, σημειώνει η Wall Street Journal.

Λίγες ώρες αργότερα, όταν το δημοσίευμα είδε το φως της δημοσιότητας, ο Ρούμπιο ρωτήθηκε και απάντησε απότομα:

«Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι», είπε στους δημοσιογράφους στην Ελλάδα. «Εσείς με κάποιον τρόπο κυκλοφορείτε πιστεύοντας ότι, επειδή κάποια πηγή σάς είπε κάτι και εσείς το δημοσιεύσατε, αυτό αποτελεί το απόλυτο θέσφατο. Δεν είναι θέσφατο. Για μένα δεν είναι θέσφατο».

Ο Βανς, ο οποίος βρισκόταν στην Ουάσιγκτον, ρωτήθηκε για την υπόθεση της Γκιλφόιλ με πιο υποθετικό τρόπο. Ο δημοσιογράφος ρώτησε: «Έχετε κάποιο σχόλιο για έναν Αμερικανό αξιωματούχο —στη συγκεκριμένη περίπτωση, έναν Αμερικανό πρέσβη— που ζητά από κάποιον να εξοφλήσει ένα χρέος με αντάλλαγμα την πρόσβαση σε άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους;»

Ο Βανς απάντησε: «Λοιπόν, σε αυτό το υποθετικό σενάριο… προφανώς δεν μου αρέσει κάτι τέτοιο, αλλά δεν γνωρίζω ακριβώς για ποιον μιλάτε». Πρόσθεσε ότι ήθελε να περιμένει μέχρι να συγκεντρωθούν περισσότερες πληροφορίες προτού κάνει περαιτέρω σχόλια.

Η απάντηση του Βανς ήταν προσεκτικά διατυπωμένη, αλλά σίγουρα δεν ήταν ένα ξεκάθαρο «κανένα σχόλιο».

Τόσο ο Ρούμπιο όσο και ο Βανς θα μπορούσαν να είναι οι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία το 2028. Η Γκιλφόιλ είχε αρραβωνιαστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, μέχρι που η σχέση τους έληξε με επεισοδιακό τρόπο, οπότε υπάρχει αρκετό δράμα σε πολλά μέτωπα. Αν απομακρυνθεί από τη θέση της ή εξαναγκαστεί σε παραίτηση, θα υπάρξουν πολλές αλληλοκατηγορίες. Ίσως, μάλιστα, οι αλληλοκατηγορίες να έχουν ήδη αρχίσει, σημειώνει με νόημα η Wall Street Journal.

Δημοσίευμα της Washington Post για το ίδιο θέμα αναφέρει πως ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, απέφυγαν να καταδικάσουν ευθέως την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σχετικά με τις καταγγελίες ότι ζήτησε από δωρητή του Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει τον λογαριασμό της πιστωτικής της κάρτας, ύψους 100.000 δολαρίων, ενώ προετοιμαζόταν για την ακρόαση επικύρωσης του διορισμού της στη Γερουσία.

Ο Βανς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη, δήλωσε ότι θα «ήθελε να μάθει ολόκληρη την ιστορία προτού εκφράσει μια ουσιαστική άποψη» για το ζήτημα. «Δεν μου αρέσει αυτό, αλλά δεν γνωρίζω ακριβώς για ποιον μιλάτε», πρόσθεσε.

Ο Ρούμπιο ήταν πιο απότομος: «Δεν χειριζόμαστε τέτοια ζητήματα σε συνέντευξη Τύπου πάνω στην πίστα ενός αεροδρομίου, σε μια ξένη χώρα», πρόσθεσε.

Οι καταγγελίες σχετικά με τον λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας αποτελούν την πιο πρόσφατη υπόθεση που προκαλεί αντιδράσεις γύρω από την Γκιλφόιλ, πρώην τηλεοπτική προσωπικότητα και εισαγγελέα, η οποία προτάθηκε και εγκρίθηκε πέρυσι για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές που συμμετέχουν στις επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας έστειλαν την περασμένη εβδομάδα επιστολή στον Ρούμπιο, ζητώντας από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να διερευνήσει τις καταγγελίες κατά της Γκιλφόιλ και να ενημερώσει το Κογκρέσο για τις εξελίξεις.

Εάν οι καταγγελίες αποδειχθούν ακριβείς, η Γκιλφόιλ θα πρέπει να απομακρυνθεί από τη θέση της, έγραψε ο βουλευτής Γκρέγκορι Μικς, από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος είναι ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.