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Στο μικροσκόπιο των Δημοκρατικών η Γκιλφόιλ – Ζητούν οικονομικά στοιχεία και αλληλογραφία
Ειδήσεις
13:20 - 09 Οκτ 2026

Στο μικροσκόπιο των Δημοκρατικών η Γκιλφόιλ – Ζητούν οικονομικά στοιχεία και αλληλογραφία

Reporter.gr Newsroom

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Την προσκόμιση οικονομικών στοιχείων και της αλληλογραφίας της με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ ζητούν από την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Την επιστολή απέστειλε ο Δημοκρατικός βουλευτής της Καλιφόρνιας και ανώτερο μέλος της επιτροπής, Ρόμπερτ Γκαρσία, μία ημέρα μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο ανέφερε ότι η Αμερικανίδα πρέσβης φέρεται να ζήτησε οικονομική ενίσχυση από δωρητή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να του εξασφαλίσει πολιτικά ανταλλάγματα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Γκιλφόιλ φέρεται να ζήτησε από τον υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ, Έρικ Ντέτερς, να καταβάλει 100.000 δολάρια για την εξόφληση της πιστωτικής της κάρτας, λίγο πριν από την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της.

Οι δύο πλευρές φέρεται να είχαν επικοινωνία επί σειρά μηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας η πρέσβης φέρεται να υποσχόταν στον Ντέτερς πρόσβαση στον κυβερνητικό μηχανισμό. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο ίδιος είχε δεσμευτεί να προσφέρει έως και 1 εκατομμύριο δολάρια, εφόσον εκείνη πετύχαινε τον στόχο της.

Ο Ντέτερς, δικηγόρος και επιχειρηματίας, φέρεται να έχει καταβάλει συνολικά 300.000 δολάρια στην Γκιλφόιλ τα τελευταία χρόνια. Σε δηλώσεις του στη Wall Street Journal, υποστήριξε ότι της είχε ζητήσει να τον βοηθήσει να έρθει σε επαφή με το υπουργείο Δικαιοσύνης και την ομοσπονδιακή φορολογική υπηρεσία των ΗΠΑ (IRS), ισχυριζόμενος, ωστόσο, ότι δεν εκπληρώθηκε καμία από τις υποσχέσεις που, όπως λέει, του είχαν δοθεί.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της Γκιλφόιλ δήλωσε στην εφημερίδα ότι οι πληρωμές που έλαβε η πρέσβης αφορούσαν νόμιμες αμοιβές για ομιλίες σε εκδηλώσεις πριν από τον διορισμό της. Παράλληλα, αμφισβήτησε την αυθεντικότητα των γραπτών μηνυμάτων που φέρεται να αντάλλαξε με τον δωρητή.

Στην επιστολή του, ο Ρόμπερτ Γκαρσία επισημαίνει ότι οι ισχυρισμοί του Ντέτερς, σύμφωνα με τους οποίους ανάλογες πρακτικές ενδέχεται να αφορούσαν και άλλους δωρητές, προκαλούν σοβαρά ερωτήματα για την ύπαρξη μιας «κουλτούρας ατιμωρησίας» στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα.

Όπως προκύπτει από την επιστολή που δημοσίευσε το αμερικανικό δίκτυο PBS (Public Broadcasting Service), η Γκιλφόιλ καλείται να παραδώσει τα ζητούμενα έγγραφα έως τις 22 Οκτωβρίου.

Στα στοιχεία που ζητούνται περιλαμβάνονται το σύνολο των οικονομικών της εγγράφων, καθώς και η αλληλογραφία των τελευταίων δύο ετών με τον Ντέτερς και στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ. Μεταξύ των προσώπων που αναφέρονται είναι ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, και η πρώην γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι.

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