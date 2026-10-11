ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Μπέρναμ ανοίγει δρόμο για ανατροπή του Brexit: «Υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα», καταγγέλλει
Ειδήσεις
15:52 - 11 Οκτ 2026

Ο Μπέρναμ ανοίγει δρόμο για ανατροπή του Brexit: «Υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα», καταγγέλλει

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Μία δήλωση που μπορεί να προκαλέσει εξελίξεις έκανε την Κυριακή ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος είπε ότι οι βρετανικές αρχές είναι βέβαιες πως υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα για το Brexit το 2016. 

Η ηχηρή αυτή δήλωση του νέου πρωθυπουργού της Βρετανίας έγινε στο podcast The Rest Is Politics που πρόκειται να κυκλοφορήσει τη Δευτέρα.

Είναι η πρώτη φορά που εν ενεργεία πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου προβαίνει σε τέτοιου είδους δήλωση και μάλιστα ο Άντι Μπέρναμ εμφανίστηκε κατηγορηματικός, λέγοντας πως ο ίδιος, έθεσε το ερώτημα σε αξιωματούχους στη Ντάουνινγκ Στριτ όταν ανέλαβε καθήκοντα το καλοκαίρι και πήρε «τη σαφή απάντηση ότι, ναι, υπήρξε (παρέμβαση)».

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Υπάρχει σίγουρα παραπληροφόρηση που πηγάζει από τη Ρωσία και εισχωρεί στη γερμανική πολιτική σκηνή. Όμως, όταν ανέλαβα καθήκοντα στην Ντάουνινγκ Στριτ, έθεσα το ερώτημα: υπήρξε παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016; Και έλαβα τη σαφή απάντηση ότι, ναι, υπήρξε. Θέλω να πω, είναι σημαντικό πλέον να καταγραφούν αυτά τα ζητήματα με σαφήνεια και, πιστεύω, να βοηθηθούν οι ψηφοφόροι στη Γερμανία και τη Γαλλία να κατανοήσουν ότι ορισμένες από αυτές τις πολιτικές πρακτικές υποκινούνται από τους εχθρούς μας, και συγκεκριμένα από τη Ρωσία».

Η δήλωση αυτή του Μπέρναμ εκτιμάται από πολλούς αναλυτές πως ενδεχομένως να δρομολογήσει εξελίξεις. Άλλωστε, ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει δηλώσει από τις πρώτες ημέρες που μπήκε στην Ντάουνινγκ Στριτ πως η προσπάθεια επανένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να είναι μεταξύ των επιλογών που θα εξετάσει η κυβέρνησή του.

Ο Μπέρναμ, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός το καλοκαίρι, δήλωσε την Τετάρτη στο BBC ότι είναι «πιθανό» ένα δημοψήφισμα για την επανένταξη στην ΕΕ να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα ενός μελλοντικού εκλογικού συνδυασμού.

Οι επόμενες γενικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν αναμένεται επί του παρόντος να πραγματοποιηθούν πριν από το 2029. Οι πρωθυπουργοί έχουν τη δυνατότητα να προκηρύξουν πρόωρες εκλογές με την υποστήριξη του κοινοβουλίου, όμως ο Μπέρναμ — ο οποίος αντικατέστησε τον προκάτοχό του Κιρ Στάρμερ χωρίς να προηγηθεί δημόσια ψηφοφορία — έχει αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Στη συνέντευξή του στο BBC, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι ένα δημοψήφισμα «δεν θα ήταν το σωστό πράγμα να γίνει τώρα», πρόσθεσε όμως ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να «εξετάσει τις επιλογές» για τη σχέση του με την ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι «η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε δεν είναι αρκετά καλή».

Όταν ρωτήθηκε αν ένα δημοψήφισμα τύπου «παραμονή ή έξοδος» θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος του προεκλογικού προγράμματος σε μελλοντικές εκλογές, ο Μπέρναμ απάντησε: «Ναι, τα πράγματα είναι πιθανά».

Σε ξεχωριστή συνέντευξή του στην εκπομπή Today του BBC, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι θέλει να «εξετάσει τις επιλογές» για την επαναδιαμόρφωση των σχέσεων Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ.

«Θα μπορούσαμε να παραμείνουμε όπως είμαστε. Αυτή είναι σίγουρα μία επιλογή, αν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτή είναι η σωστή θέση για να παραμείνουμε», είπε όταν ρωτήθηκε αν θέλει η Βρετανία να επανενταχθεί στην Ένωση. «Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε αυτό που έχει προτείνει ο [πρώην υπουργός Οικονομικών] George Osborne σχετικά με μια τελωνειακή ένωση, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε… την ενιαία αγορά ή θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε μέχρι τέλους.»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρωσική επίθεση με 17 νεκρούς σε ουκρανική πόλη, μία ημέρα μετά τη συμφωνία Πούτιν-Τραμπ
Ειδήσεις

Ρωσική επίθεση με 17 νεκρούς σε ουκρανική πόλη, μία ημέρα μετά τη συμφωνία Πούτιν-Τραμπ

Axios: Το παρασκήνιο της συμφωνίας Τραμπ - Πούτιν για το ντίζελ - Ο «μουτζούρης» στον Ζελένσκι
Ειδήσεις

Axios: Το παρασκήνιο της συμφωνίας Τραμπ - Πούτιν για το ντίζελ - Ο «μουτζούρης» στον Ζελένσκι

Μάντσεστερ Σίτι: Ένα σκάνδαλο εξαπάτησης στο ποδόσφαιρο εξελίχθηκε σε γεωπολιτικό πρόβλημα για τη Βρετανία
Ειδήσεις

Μάντσεστερ Σίτι: Ένα σκάνδαλο εξαπάτησης στο ποδόσφαιρο εξελίχθηκε σε γεωπολιτικό πρόβλημα για τη Βρετανία

Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν: Η Ρωσία ρίχνει στην παγκόσμια αγορά πάνω από 4.800.000 τόνους ντίζελ
Ειδήσεις

Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν: Η Ρωσία ρίχνει στην παγκόσμια αγορά πάνω από 4.800.000 τόνους ντίζελ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
11/10/2026 - 16:36

Κόντρα κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ για το στεγαστικό, με αφορμή ανάρτηση του Σκέρτσου

Ειδήσεις
11/10/2026 - 15:52

Ο Μπέρναμ ανοίγει δρόμο για ανατροπή του Brexit: «Υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα», καταγγέλλει

Ανεμοδείκτης
11/10/2026 - 15:17

Ο Τζίμι Κίμελ σατιρίζει την Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τα δικά της λόγια

Magazino
11/10/2026 - 15:11

Αυτή η «Φούσκα» ήρθε για να μείνει

Πολιτική
11/10/2026 - 14:11

Στις κινητοποιήσεις των αλιέων του Ηρακλείου η Ελένη Βατσινά: «Ανάγκη για ουσιαστικές λύσεις»

Ειδήσεις
11/10/2026 - 13:59

Πάπας Λέων: Διαγνώστηκε με όζο στον πνεύμονα - Θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση

Επιχειρήσεις
11/10/2026 - 13:42

Open Cosmos: Οκταπλασιάζει την ελληνική ομάδα και επεκτείνεται με νέες εγκαταστάσεις

Ειδήσεις
11/10/2026 - 13:27

Εγκλωβισμένοι και πεινασμένοι Ουκρανοί αναζητούν διέξοδο από την πρώτη γραμμή του μετώπου

Πολιτική
11/10/2026 - 13:09

Τσουκαλάς: Ο Πρωθυπουργός ζητά 25% για να διαπραγματευτεί με τους «βαρόνους» της παράταξής του

Ειδήσεις
11/10/2026 - 12:46

Ο Τραμπ καλεί την Ουκρανία να αντικαταστήσει τον Ζελένσκι - «Φωνές» στις ΗΠΑ για τη συμφωνία με τον Πούτιν

Πολιτική
11/10/2026 - 12:26

Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα έργο εθνικής σημασίας και ευρωπαϊκής εμβέλειας

Ειδήσεις
11/10/2026 - 11:59

Τουλάχιστον 12 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας από επιθέσεις των Χούθι

Πολιτική
11/10/2026 - 11:07

Μπασκετική μεταγραφή για τον Τσίπρα: Ο Άγγελος Κορωνιός στην ΕΛΑΣ

Πολιτική
11/10/2026 - 10:29

Μητσοτάκης: Η ελληνοαμερικανική συνεργασία αποκτά «απτό περιεχόμενο»: την ενέργεια και την άμυνα

Πολιτική
11/10/2026 - 10:15

New York Times: Πώς στέκονται οι Έλληνες απέναντι στις καταγγελίες κατά της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11/10/2026 - 09:54

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τη χωροταξία και το περιβάλλον

Ειδήσεις
10/10/2026 - 22:40

WSJ: H Κίμπερλι Γκιλφόιλ καυχιόταν στο Νταβός για ταξίδια με ιδιωτικά τζετ και πολυτελείς διαμονές

Ειδήσεις
10/10/2026 - 21:51

Πεντάγωνο: 21 οι Αμερικανοί στρατιωτικοί που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο με το Ιράν

Ειδήσεις
10/10/2026 - 20:50

Ο Πάπας επικρίνει τη θανατική ποινή μετά την ανακοίνωση του Χέγκσεθ για δημόσια εκτέλεση

Ειδήσεις
10/10/2026 - 20:22

Ο Τραμπ «τελειώνει» τον Ζελένσκι: Προτείνω να βρουν νέο ηγέτη, που να μπορεί να κάνει μια συμφωνία

Ειδήσεις
10/10/2026 - 18:40

Ρωσική επίθεση με 17 νεκρούς σε ουκρανική πόλη, μία ημέρα μετά τη συμφωνία Πούτιν-Τραμπ

Ειδήσεις
10/10/2026 - 18:25

Ο Πούτιν ως... μεσάζοντας του Ιράν στον Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου

Υγεία
10/10/2026 - 17:59

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: 3 παιδιά κάθε ημέρα χρειάζονται υποστήριξη για αυτοκτονικότητα ή αυτοτραυματισμό

Ειδήσεις
10/10/2026 - 17:58

Ελευσίνα: Παραδόθηκε και ο 18χρονος για την επίθεση στον 32χρονο

Ειδήσεις
10/10/2026 - 17:44

Νέος έρωτας στην πόλη: Κατερίνα Νοτοπούλου και Πασχάλης Τσαρούχας είναι μαζί

Εκλογές ΗΠΑ
10/10/2026 - 17:33

Τραμπ: «Βρέχει» επιταγές και φοροελαφρύνσεις στην τελική ευθεία πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές

Τεχνολογία
10/10/2026 - 17:08

Τεχνητή Νοημοσύνη: Μοντέλο της Anthropic εκτροχιάστηκε και υπέβαλε ψευδή πληροφορία για ανεξιχνίαστη δολοφονία

Ειδήσεις
10/10/2026 - 15:49

Τρεις συλλήψεις για το δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους

Πολιτική
10/10/2026 - 15:44

Ανδρουλάκης: Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι να βελτιώσουμε τη ζωή των μόνιμων κατοίκων στα νησιά μας

Ειδήσεις
10/10/2026 - 15:22

Ο σύζυγος της Καμάλα Χάρις δεν θέλει να τη δει ξανά υποψήφια για την προεδρία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ