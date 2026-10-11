Ο Μπέρναμ ανοίγει δρόμο για ανατροπή του Brexit: «Υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα», καταγγέλλει

Μία δήλωση που μπορεί να προκαλέσει εξελίξεις έκανε την Κυριακή ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος είπε ότι οι βρετανικές αρχές είναι βέβαιες πως υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα για το Brexit το 2016.

Η ηχηρή αυτή δήλωση του νέου πρωθυπουργού της Βρετανίας έγινε στο podcast The Rest Is Politics που πρόκειται να κυκλοφορήσει τη Δευτέρα.

Είναι η πρώτη φορά που εν ενεργεία πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου προβαίνει σε τέτοιου είδους δήλωση και μάλιστα ο Άντι Μπέρναμ εμφανίστηκε κατηγορηματικός, λέγοντας πως ο ίδιος, έθεσε το ερώτημα σε αξιωματούχους στη Ντάουνινγκ Στριτ όταν ανέλαβε καθήκοντα το καλοκαίρι και πήρε «τη σαφή απάντηση ότι, ναι, υπήρξε (παρέμβαση)».

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Υπάρχει σίγουρα παραπληροφόρηση που πηγάζει από τη Ρωσία και εισχωρεί στη γερμανική πολιτική σκηνή. Όμως, όταν ανέλαβα καθήκοντα στην Ντάουνινγκ Στριτ, έθεσα το ερώτημα: υπήρξε παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016; Και έλαβα τη σαφή απάντηση ότι, ναι, υπήρξε. Θέλω να πω, είναι σημαντικό πλέον να καταγραφούν αυτά τα ζητήματα με σαφήνεια και, πιστεύω, να βοηθηθούν οι ψηφοφόροι στη Γερμανία και τη Γαλλία να κατανοήσουν ότι ορισμένες από αυτές τις πολιτικές πρακτικές υποκινούνται από τους εχθρούς μας, και συγκεκριμένα από τη Ρωσία».

Η δήλωση αυτή του Μπέρναμ εκτιμάται από πολλούς αναλυτές πως ενδεχομένως να δρομολογήσει εξελίξεις. Άλλωστε, ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει δηλώσει από τις πρώτες ημέρες που μπήκε στην Ντάουνινγκ Στριτ πως η προσπάθεια επανένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να είναι μεταξύ των επιλογών που θα εξετάσει η κυβέρνησή του.

Ο Μπέρναμ, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός το καλοκαίρι, δήλωσε την Τετάρτη στο BBC ότι είναι «πιθανό» ένα δημοψήφισμα για την επανένταξη στην ΕΕ να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα ενός μελλοντικού εκλογικού συνδυασμού.

Οι επόμενες γενικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν αναμένεται επί του παρόντος να πραγματοποιηθούν πριν από το 2029. Οι πρωθυπουργοί έχουν τη δυνατότητα να προκηρύξουν πρόωρες εκλογές με την υποστήριξη του κοινοβουλίου, όμως ο Μπέρναμ — ο οποίος αντικατέστησε τον προκάτοχό του Κιρ Στάρμερ χωρίς να προηγηθεί δημόσια ψηφοφορία — έχει αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Στη συνέντευξή του στο BBC, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι ένα δημοψήφισμα «δεν θα ήταν το σωστό πράγμα να γίνει τώρα», πρόσθεσε όμως ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να «εξετάσει τις επιλογές» για τη σχέση του με την ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι «η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε δεν είναι αρκετά καλή».

Όταν ρωτήθηκε αν ένα δημοψήφισμα τύπου «παραμονή ή έξοδος» θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος του προεκλογικού προγράμματος σε μελλοντικές εκλογές, ο Μπέρναμ απάντησε: «Ναι, τα πράγματα είναι πιθανά».

Σε ξεχωριστή συνέντευξή του στην εκπομπή Today του BBC, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι θέλει να «εξετάσει τις επιλογές» για την επαναδιαμόρφωση των σχέσεων Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ.

«Θα μπορούσαμε να παραμείνουμε όπως είμαστε. Αυτή είναι σίγουρα μία επιλογή, αν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτή είναι η σωστή θέση για να παραμείνουμε», είπε όταν ρωτήθηκε αν θέλει η Βρετανία να επανενταχθεί στην Ένωση. «Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε αυτό που έχει προτείνει ο [πρώην υπουργός Οικονομικών] George Osborne σχετικά με μια τελωνειακή ένωση, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε… την ενιαία αγορά ή θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε μέχρι τέλους.»