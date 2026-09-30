Μπέρναμ: Αφήνει ανοιχτό το «παράθυρο» για επανένταξη της Βρετανίας στην ΕΕ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ κατέστησε σαφές ότι η προσπάθεια επανένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να είναι μεταξύ των επιλογών που θα εξετάσει η κυβέρνησή του, καθώς επιδιώκει μια θεμελιώδη αλλαγή στη σχέση της χώρας με το ευρωπαϊκό μπλοκ.

Πιο αναλυτικά, όπως μεταδίδει το POLITICO, ο Μπέρναμ δήλωσε την Τρίτη, στο ετήσιο συνέδριο του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος στο Λίβερπουλ, ότι η συμφωνία για το Brexit που συνήφθη από τους Συντηρητικούς είχε προκαλέσει «περισσότερο κακό παρά καλό» και ανέφερε ότι θα παρουσιάσει ποιες κατά τον ίδιο είναι οι διαφορετικές επιλογές για τη μακροπρόθεσμη σχέση της Βρετανίας με τους Ευρωπαίους εταίρους της σε σύνοδο κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου – ΕΕ αργότερα φέτος.

Σε συνέντευξή του στο BBC, η οποία μεταδόθηκε την Τετάρτη (30/9), ο Μπέρναμ δήλωσε: «Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε αυτό που έχει προτείνει ο [πρώην υπουργός Οικονομικών] Τζορτζ Όσμπορν σχετικά με μια τελωνειακή ένωση, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε αυτό που είπαν οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες στο συνέδριό τους σχετικά με την ενιαία αγορά ή θα μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι τέλους».

«Επομένως, υπάρχουν σαφώς επιλογές που πρέπει να εξεταστούν και πρέπει να δούμε τι είναι εφικτό, καθώς και ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε επιλογής», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο προκάτοχος του Μπέρναμ στην ηγεσία των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ, είχε δεσμευτεί ότι δε θα επιδιώξει την επανένταξη της Βρετανίας στην ενιαία αγορά ή στην τελωνειακή ένωση της ΕΕ. Η κυβέρνηση του Μπέρναμ θα τηρήσει αυτή τη θέση μέχρι τη διεξαγωγή γενικών εκλογών, ωστόσο η κίνησή του ανοίγει τον δρόμο για μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της σχέσης με την ΕΕ μετά τις εκλογές, μία δεκαετία μετά το δημοψήφισμα για το Brexit.

Οι αντιπολιτευόμενοι Συντηρητικοί έσπευσαν να επικρίνουν τη μετατόπιση της θέσης του Μπέρναμ. Συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος του κόμματος, Άλεξ Μπέρχαρτ, δήλωσε: «Δεν μπορείς να εμπιστευτείς ούτε μία λέξη από όσα λέει ο Άντι Μπέρναμ. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες είπε ότι ήθελε να αφήσει πίσω του τις αντιπαραθέσεις για το Brexit και τώρα επαναφέρει τη Βρετανία σε αυτές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης στην ΕΕ».