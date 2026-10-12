Ζελένσκι σε Τραμπ: Χρειάζεται πίεση προς τη Ρωσία και όχι άρση των κυρώσεων

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε τη Δευτέρα (12/10) ότι το Κίεβο χρειάζεται την άσκηση αμερικανικής πίεσης προς τη Ρωσία και όχι την άρση των κυρώσεων, προκειμένου να επιτευχθεί ενεργειακή εκεχειρία. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Ουκρανία θα απαντήσει εάν η Μόσχα δεν συμφωνήσει να σταματήσει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Ζελένσκι επισήμανε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε στοχευμένο πλήγμα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο αμέσως μετά την ανάρτηση του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. «Είναι σαφές ότι ο Πούτιν δεν διαβάζει το Truth Social», σχολίασε με δηκτικό τρόπο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο είναι διατεθειμένο να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια, υπό την προϋπόθεση ότι η Μόσχα θα διακόψει αντίστοιχα τα πλήγματα κατά των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών. Όπως ανέφερε, το βράδυ της Κυριακής δεν εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε ρωσικά διυλιστήρια.

«Εάν η Ρωσία θέλει να σταματήσουμε τις επιθέσεις στα διυλιστήριά της, πρέπει να σταματήσει να πλήττει τις δικές μας ενεργειακές υποδομές. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να τηρήσει μια ενεργειακή εκεχειρία, εφόσον το πράξει και η Ρωσία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ζελένσκι τόνισε, επίσης, ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη να διασφαλίσουν πως η ρωσική πλευρά θα τηρήσει τη συμφωνία, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να υπογράψει εγγυήσεις για την εφαρμογή της εκεχειρίας.

«Υποστηρίζουμε την ιδέα μιας ενεργειακής εκεχειρίας και τώρα η Ρωσία πρέπει να αποδείξει ότι συμφωνεί επίσης με αυτήν. Η Ρωσία παραβίασε την ενεργειακή εκεχειρία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Αναμένουμε να ενημερωθούμε για τις λεπτομέρειες των συνομιλιών μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων. Αυτή η ενεργειακή εκεχειρία μπορεί να λειτουργήσει», ανέφερε.

Οι αναφορές στα διαδικτυακά bot της Yandex

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι μειώθηκε ο αριθμός των διαδικτυακών bot μετά τα ουκρανικά πλήγματα σε κέντρα δεδομένων της Yandex.

Όπως δήλωσε, μετά τις επιθέσεις στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις περιορίστηκαν, σύμφωνα με τον ίδιο, τα φαινόμενα μίσους, διχασμού και πρόκλησης εντάσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Ζελένσκι συνέδεσε τη μείωση της δραστηριότητας των bot με τα πλήγματα, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένδειξη για την προέλευσή τους.

«Όταν τα πλήγματά μας έπληξαν τα κέντρα δεδομένων της Yandex, μειώθηκαν το μίσος, ο διχασμός και οι προκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καθώς μειώθηκαν τα bot, είναι αρκετά σαφές από πού προέρχονταν», ανέφερε χαρακτηριστικά.