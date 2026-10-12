Ριάντ: Εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων μετά το φονικό πλήγμα των Χούθι στο αεροδρόμιο

Οι ουρανοί πάνω από την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ, ήταν σχεδόν άδειοι τη Δευτέρα, καθώς οι αρχές παρέτειναν την αναστολή λειτουργίας του διεθνούς αεροδρομίου της πόλης, μετά τις πολύνεκρες επιθέσεις του Σαββατοκύριακου από τους Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με το Ιράν, σύμφωνα με το Reuters.

Η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου King Khalid, του δεύτερου μεγαλύτερου στη Σαουδική Αραβία μετά το αεροδρόμιο της Τζέντα, ανεστάλη «προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου», ανακοίνωσε η σαουδαραβική αρχή πολιτικής αεροπορίας.

Το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό από την επίθεση του Σαββάτου, κατά την οποία σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 300, στον πιο φονικό απολογισμό επίθεσης στο βασίλειο εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία. Την Κυριακή, νέα επίθεση προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό σχεδόν δώδεκα ακόμη.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν μία από τις σοβαρότερες διαταραχές στην αεροπορική δραστηριότητα της Σαουδικής Αραβίας τα τελευταία χρόνια, επιβαρύνοντας έναν κλάδο που ήδη αντιμετωπίζει τις συνέπειες των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και την αύξηση των τιμών των αεροπορικών καυσίμων, η οποία περιορίζει τα κέρδη των εταιρειών.

Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης αεροπορικών δεδομένων Cirium, την Κυριακή ακυρώθηκε το 99,7% των προγραμματισμένων πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο. Τα στοιχεία της πλατφόρμας παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 έδειξαν ότι τη Δευτέρα τα αεροσκάφη απέφευγαν τον εναέριο χώρο πάνω από το Ριάντ, αν και πτήσεις εξακολουθούσαν να διέρχονται από τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας και να προσγειώνονται στην Τζέντα, σημαντικό αεροπορικό κόμβο στη δυτική ακτή της χώρας.

Οι διαταραχές ανάγκασαν αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη και την Ασία να αναστείλουν δρομολόγια, ενώ η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) συνέστησε την Κυριακή στις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τις πτήσεις προς ή πάνω από τη Σαουδική Αραβία.

Παράλληλα, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) διεύρυνε την Παρασκευή την προειδοποίησή του για τον σαουδαραβικό εναέριο χώρο, επικαλούμενος τον αυξανόμενο κίνδυνο επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Ο όμιλος Lufthansa ακύρωσε όλες τις πτήσεις προς το Ριάντ έως τις 16 Οκτωβρίου, ενώ η Air France-KLM παρέτεινε την προηγούμενη αναστολή των δρομολογίων από και προς τη σαουδαραβική πρωτεύουσα έως το τέλος του μήνα.

Η Etihad Airways, με έδρα το Άμπου Ντάμπι, ήταν μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών που παρέτειναν περαιτέρω τις ακυρώσεις πτήσεων προς τη Σαουδική Αραβία. Οι ακυρώσεις επηρέασαν περίπου 20 πτήσεις προς το Ριάντ, την Τζέντα και το Νταμάμ τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Η κλιμάκωση της έντασης με τους Χούθι εντείνει τις ανησυχίες για τις ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις στη χώρα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το πραγματικό ΑΕΠ της Σαουδικής Αραβίας αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 3,6% φέτος, εξέλιξη που αποδίδεται σε συνδυασμό παραγόντων, μεταξύ των οποίων και η μειωμένη δραστηριότητα στον πετρελαϊκό τομέα.