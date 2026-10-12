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Bloomberg: Άνοδος για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες μετά τη συμφωνία ΕΕ – Κίνας για τα υβριδικά
Ειδήσεις
16:21 - 12 Οκτ 2026

Bloomberg: Άνοδος για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες μετά τη συμφωνία ΕΕ – Κίνας για τα υβριδικά

Reporter.gr Newsroom

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Οι μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών κινούνται ανοδικά σήμερα (12/10), μετά τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα, με στόχο τον περιορισμό των εισαγωγών κινεζικών υβριδικών αυτοκινήτων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Πιο αναλυτικά, υπενθυμίζεται ότι οι πρεσβευτές της ΕΕ, κατά τη χθεσινή τους συνεδρίαση, συμφώνησαν να θέσουν ανώτατο όριο στις εισαγωγές κινεζικών υβριδικών οχημάτων στις 350.000 αυτοκίνητα ετησίως, έναντι περίπου 800.000 που εισάγονται σήμερα κάθε χρόνο. Το μέτρο διασφάλισης αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου.

Η συμφωνία ακολούθησε τις συναντήσεις που είχαν την περασμένη εβδομάδα στο Πεκίνο ο αρμόδιος επίτροπος της ΕΕ για το εμπόριο, Μάρος Σέφτσοβιτς, και ο υπουργός Εμπορίου της Κίνας, Γουάνγκ Γουεντάο.

Σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Bloomberg, το όριο των 350.000 αυτοκινήτων θα ισχύσει κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του μέτρου. Από το δεύτερο έτος, το ανώτατο όριο θα αυξάνεται κατά 6% ετησίως. Τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ για τέσσερα χρόνια. Η εξέλιξη αποτελεί νίκη για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω των εισαγωγών από την Κίνα, αλλά και της υποχώρησης της ζήτησης για αυτοκίνητα στην ίδια την κινεζική αγορά.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες που συμμετέχουν στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού χαιρέτισαν την είδηση για τους περιορισμούς. Ο διευθύνων σύμβουλος της Ρενό, Φρανσουά Προβόστ, δήλωσε στο Bloomberg ότι η συμφωνία θα διασφαλίσει «δίκαιο ανταγωνισμό».
Από την πλευρά του, το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανέφερε ότι η συμφωνία απέτρεψε «την κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων».

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το ρεπορτάζ του Bloomberg, το Πεκίνο ποντάρει στο ότι μπορεί να αποφύγει αυστηρότερους περιορισμούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών-μελών, προχωρώντας σε μια κίνηση που έχει περιορισμένες άμεσες πιθανότητες να μεταβάλει ουσιαστικά τη συνολική εμπορική σχέση των δύο πλευρών.

Οι διαρθρωτικοί παράγοντες που τροφοδοτούν το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ έναντι της Κίνας, το οποίο ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ ημερησίως, εξακολουθούν να υφίστανται. Παράλληλα, το Πεκίνο επιδιώκει να επεκταθεί τα επόμενα χρόνια σε τομείς υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και προηγμένης τεχνολογίας.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες θα συνεχίσουν, επίσης, να επιδιώκουν συνεργασίες στην Ευρώπη, όπως στην Ισπανία, όπου η προοπτική κινεζικών επενδύσεων στην αυτοκινητοβιομηχανία έχει ήδη ενισχυθεί από τη στάση της χώρας απέναντι στην παρουσία κινεζικών εταιρειών και εργαζομένων.

Επιπλέον, το ανώτατο όριο των 350.000 οχημάτων θα αφορά αποκλειστικά τα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην Κίνα, ακόμη και αν η παραγωγή τους πραγματοποιείται από ευρωπαϊκές εταιρείες.

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Μπι-Ουάι-Ντι (BYD) δήλωσε σήμερα στο Bloomberg ότι σχεδιάζει να αυξήσει σημαντικά το προσωπικό της στην Ευρώπη, από 10.000 εργαζομένους σήμερα σε 40.000 έως το τέλος της δεκαετίας. Η εταιρεία επιδιώκει να μεταβεί από τον ρόλο ενός απλού εξαγωγέα σε εκείνον ενός σημαντικού παραγωγού αυτοκινήτων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Παρά ταύτα, η συμφωνία έχει ήδη προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στην Κίνα σε ορισμένους τομείς. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης λιθίου στην κινεζική αγορά υποχώρησαν σήμερα απότομα, καθώς η συμφωνία επιβάρυνε τις προοπτικές ζήτησης για το συγκεκριμένο υλικό που χρησιμοποιείται στις μπαταρίες.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι η χώρα του βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τη Γερμανία για την προστασία της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Οι σχετικές συζητήσεις εντείνονται στις Βρυξέλλες, καθώς προχωρούν οι διαβουλεύσεις για την προτεινόμενη Πράξη για την Επιτάχυνση της Βιομηχανίας (Industrial Accelerator Act) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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