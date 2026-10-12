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ΕΕ: «Μπλόκο» στη ζωντανή μετάδοση εκτέλεσης στις ΗΠΑ – Προειδοποίηση στις ψηφιακές πλατφόρμες
Ειδήσεις
17:54 - 12 Οκτ 2026

ΕΕ: «Μπλόκο» στη ζωντανή μετάδοση εκτέλεσης στις ΗΠΑ – Προειδοποίηση στις ψηφιακές πλατφόρμες

Reporter.gr Newsroom

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε σήμερα τις ψηφιακές πλατφόρμες να μην προχωρήσουν σε ζωντανή μετάδοση της προγραμματισμένης εκτέλεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες ενός 56χρονου άνδρα, ο οποίος καταδικάστηκε για πολύνεκρη επίθεση εναντίον Αμερικανών στρατιωτών.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς η αμερικανική πλευρά φέρεται να σχεδιάζει τη δημόσια εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν, ο οποίος ευθύνεται για την επίθεση του 2009 σε στρατιωτική βάση στο Τέξας, κατά την οποία σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες ακόμη.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε ότι ο Χασάν πρόκειται να εκτελεστεί από εκτελεστικό απόσπασμα και ότι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί δημόσια. Παράλληλα, αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας ανέφερε ότι η εκτέλεση θα μεταδοθεί απευθείας τηλεοπτικά.

Μέχρι στιγμής, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει τοποθετηθεί δημοσίως για το πρωτοφανές αυτό σχέδιο.

Τι προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες

Το ενδεχόμενο μετάδοσης της εκτέλεσης στην Ευρώπη τέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία υπενθύμισε ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες οφείλουν να εφαρμόζουν τους δικούς τους κανόνες χρήσης, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ, οι πλατφόρμες έχουν θεσπίσει συγκεκριμένες πολιτικές για τη διαχείριση περιεχομένου που σχετίζεται με ακραία βία και εκτελέσεις.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι η Meta απαγορεύει ρητά τη ζωντανή μετάδοση εκτελέσεων θανατικής ποινής, ενώ οι πλατφόρμες X και TikTok απαγορεύουν περιεχόμενο που θεωρείται σοκαριστικό ή εξυμνεί τη βία.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν προτίθεται να σχολιάσει τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες θα διαχειριστούν το ζήτημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι στην Ευρώπη ισχύουν σαφείς κανόνες, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται.

Στο επίκεντρο ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαλέστηκε τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA), ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις για την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τον Ρενιέ, εάν οι πλατφόρμες δεν εφαρμόσουν τους δικούς τους όρους χρήσης, η ΕΕ είναι έτοιμη να αξιοποιήσει τις αρμοδιότητες που της παρέχει το ευρωπαϊκό ψηφιακό πλαίσιο, προκειμένου να αποτρέψει τη μετάδοση τέτοιου περιεχομένου.

Η παρέμβαση της Επιτροπής αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η ΕΕ στην εφαρμογή των κανόνων από τις μεγάλες ψηφιακές υπηρεσίες, ιδίως όταν πρόκειται για περιεχόμενο που αφορά ακραίες μορφές βίας.

Η διαφωνία ΕΕ – κυβέρνησης Τραμπ για την ψηφιακή ρύθμιση

Το ζήτημα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αντιπαράθεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τη ρύθμιση του ψηφιακού περιβάλλοντος.

Η αμερικανική κυβέρνηση επικρίνει συχνά τους ευρωπαϊκούς κανόνες, υποστηρίζοντας ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως μηχανισμός «λογοκρισίας». Η ΕΕ απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή την κατηγορία, υπερασπιζόμενη το θεσμικό πλαίσιο που έχει θεσπίσει για τη λειτουργία των ψηφιακών πλατφορμών και την αντιμετώπιση παράνομου περιεχομένου.

Η υπόθεση της σχεδιαζόμενης εκτέλεσης επαναφέρει, έτσι, στο προσκήνιο τόσο τα όρια της διαδικτυακής μετάδοσης βίαιου περιεχομένου όσο και τις διαφορετικές προσεγγίσεις της Ουάσιγκτον και των Βρυξελλών ως προς την εποπτεία των ψηφιακών υπηρεσιών.

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