ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση σε εκατοντάδες σουπερμάρκετ – Στους 50°C τα ψυγεία, καταστράφηκαν τρόφιμα
Ειδήσεις
21:20 - 12 Οκτ 2026

Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση σε εκατοντάδες σουπερμάρκετ – Στους 50°C τα ψυγεία, καταστράφηκαν τρόφιμα

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Εκτεταμένη κυβερνοεπίθεση σε συστήματα ψύξης σουπερμάρκετ σε ολόκληρη τη Γαλλία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα, με τη θερμοκρασία σε ψυγεία να αυξάνεται εξ αποστάσεως έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων φρέσκων και κατεψυγμένων τροφίμων, ενώ σε ορισμένα καταστήματα αναφέρθηκαν και περιστατικά πυρκαγιάς.

Η εισαγγελία του Παρισιού χαρακτήρισε την επίθεση «ευρείας κλίμακας», επισημαίνοντας ότι επηρεάστηκαν ψυγεία καταστημάτων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, έδωσε εντολή στην Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας (ANSSI) να διερευνήσει το περιστατικό.

Παράλληλα, οι γαλλικές αρχές συντονίζουν τις ενέργειές τους με ευρωπαϊκούς εταίρους, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχουν επηρεαστεί και άλλες χώρες. Σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού, βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων για άλλες γαλλικές επιχειρήσεις.

Εκατοντάδες καταστήματα και μεγάλες απώλειες τροφίμων

Σημαντικές επιπτώσεις καταγράφηκαν σε αρκετές μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου. Ο όμιλος Les Mousquetaires, στον οποίο ανήκουν τα σουπερμάρκετ Intermarché, ανακοίνωσε ότι επηρεάστηκαν περίπου 150 έως 200 καταστήματα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η θερμοκρασία στα ψυγεία παρέμεινε στους 50 βαθμούς Κελσίου για περίπου έξι ώρες. Για προληπτικούς λόγους και προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από πιθανή αλλοίωση των προϊόντων, αποφασίστηκε η απόσυρση και απόρριψη όλων των τροφίμων που είχαν αποθηκευτεί στις συγκεκριμένες μονάδες.

Η εισαγγελία του Παρισιού αναφέρθηκε, επίσης, σε περιστατικά εκδήλωσης πυρκαγιάς σε ορισμένες περιπτώσεις, χωρίς να παρατίθενται περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν.

Προβλήματα αναφέρθηκαν και σε άλλες μεγάλες αλυσίδες. Η Carrefour ανακοίνωσε ότι η επίθεση επηρέασε 80 καταστήματά της, ενώ ο όμιλος Casino γνωστοποίησε ότι επηρεάστηκε το 5% των καταστημάτων του δικτύου Monoprix. Αντίστοιχα, περίπου 100 καταστήματα της Coopératives U αντιμετώπισαν το ίδιο πρόβλημα.

Ζήτημα ασφαλείας και στην ολλανδική Ahold Delhaize

Την ίδια ώρα, η ολλανδική αλυσίδα σουπερμάρκετ Ahold Delhaize ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει «ζήτημα ασφαλείας» στο δίκτυό της και προχώρησε στην απενεργοποίηση αρκετών ηλεκτρονικών συστημάτων, με στόχο την προστασία τους.

Η διαδικτυακή εφαρμογή της εταιρείας τέθηκε εκτός λειτουργίας, ενώ τα ηλεκτρονικά ταμπελάκια τιμών σε καταστήματα εμφάνιζαν σε αρκετές περιπτώσεις εσφαλμένες πληροφορίες για τα προϊόντα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν το πρόβλημα της Ahold Delhaize συνδέεται με την κυβερνοεπίθεση στα γαλλικά σουπερμάρκετ. Ωστόσο, σύμφωνα με βελγικά μέσα ενημέρωσης, το ζήτημα ασφαλείας έχει επηρεάσει και καταστήματα της Delhaize στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο.

Στο επίκεντρο λογισμικό ψυγείων της Danfoss

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στον Γάλλο πρωθυπουργό, η ANSSI εντόπισε το πρόβλημα σε κενό ασφαλείας στο λογισμικό των συστημάτων ψύξης που παρέχει η δανέζικη εταιρεία Danfoss.

Η εταιρεία δήλωσε ότι γνωρίζει το περιστατικό και υποστήριξε ότι τα περισσότερα ψυγεία που επηρεάστηκαν είναι παλαιότερου τύπου, λειτουργούν με ξεπερασμένο λογισμικό και δεν λαμβάνουν πλέον ενημερώσεις ή τεχνική υποστήριξη.

Παράλληλα, ανέφερε ότι εδώ και καιρό συνιστά στους πελάτες της να αναβαθμίσουν τα συστήματά τους και να υιοθετήσουν νεότερες τεχνολογικές λύσεις, προκειμένου να ενισχύσουν την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά τους.

Σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV, η επίθεση στόχευσε τα συστήματα ψύξης της Danfoss, η οποία συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό καταστημάτων στη Γαλλία. Η εξ αποστάσεως μεταβολή της θερμοκρασίας είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν ευπαθή προϊόντα, τόσο φρέσκα όσο και κατεψυγμένα.

Οι έρευνες των γαλλικών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ευρύτερων επιπτώσεων σε ευρωπαϊκά δίκτυα λιανεμπορίου. Τα ακριβή αίτια της επίθεσης, η έκταση της διασυνοριακής διάδοσής της και η ευθύνη για το περιστατικό δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μετά τη Γαλλία, στο στόχαστρο των αγορών η Ιταλία – «Καμπανάκι» της Goldman Sachs για το χρέος
Ειδήσεις

Μετά τη Γαλλία, στο στόχαστρο των αγορών η Ιταλία – «Καμπανάκι» της Goldman Sachs για το χρέος

Γαλλικό χρέος: Μεγαλύτερος κίνδυνος από την ελληνική κρίση;
Ειδήσεις

Γαλλικό χρέος: Μεγαλύτερος κίνδυνος από την ελληνική κρίση;

Πολ Κρούγκμαν: «Καμπανάκι» για την κρίση χρέους στην Γαλλία
Ειδήσεις

Πολ Κρούγκμαν: «Καμπανάκι» για την κρίση χρέους στην Γαλλία

Γαλλία: Το μέλλον των κινητοποιήσεων, οι κυβερνητικές παραχωρήσεις και η στάση των αγορών
Ειδήσεις

Γαλλία: Το μέλλον των κινητοποιήσεων, οι κυβερνητικές παραχωρήσεις και η στάση των αγορών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/10/2026 - 22:10

Μιχαηλίδου: Από το 2019 μειώσαμε πάνω από 50% τον αριθμό των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα

Ειδήσεις
12/10/2026 - 22:00

Σάντσεθ: Μαροκινά πολεμικά πλοία εισήλθαν στα ισπανικά χωρικά ύδατα μετά την κρίση στη Θέουτα

Ειδήσεις
12/10/2026 - 21:42

ΕΕ: «Πράσινο φως» στο AGILE με 115 εκατ. ευρώ – Επιτάχυνση της αμυντικής καινοτομίας

Ειδήσεις
12/10/2026 - 21:20

Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση σε εκατοντάδες σουπερμάρκετ – Στους 50°C τα ψυγεία, καταστράφηκαν τρόφιμα

Ειδήσεις
12/10/2026 - 21:00

Σχολικές εκδρομές: Τι προβλέπει η νέα εγκύκλιος – Αντιδράσεις εκπαιδευτικών για γραφειοκρατία και ευθύνες

Πολιτική
12/10/2026 - 20:40

Κοντογεώργης: Ισχυρή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης – Την Τετάρτη 14/10 οι ανακοινώσεις

Χρηματιστήρια
12/10/2026 - 20:15

Ευρωαγορές: Άνοδος με πρωταγωνιστές τις τράπεζες – Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

Ειδήσεις
12/10/2026 - 19:58

Απάντηση Γκιλφόιλ στη WSJ: Ο Ντίτερς μου οφείλει $150.000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12/10/2026 - 19:32

Πειραιώς: Εθελουσία έξοδος με αποζημιώσεις έως €220.000 – Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται να συμμετάσχουν

Ναυτιλία
12/10/2026 - 19:19

Ακτοπλοΐα δύο ταχυτήτων στα ελληνικά νησιά – Τι δείχνει νέα επιστημονική μελέτη

Ειδήσεις
12/10/2026 - 19:15

Μελόνι: Ευρωπαϊκή παρέμβαση για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους ζητά η Ιταλία

Ανακοινώσεις
12/10/2026 - 19:05

ΑΤΤΙΚΑ Πολυκαταστήματα: Πρόγραμμα αγοράς ιδίων 1.504.040 κοινών ονομαστικών μετοχών στις 13/10

Πολιτική
12/10/2026 - 18:54

Σάλος με τη ναζιστική σημαία στην Ακρόπολη: Παρέμβαση Μενδώνη και αλλαγή της αφίσας

Εκλογές ΗΠΑ
12/10/2026 - 18:54

Μακέιν: Όταν ένας Ρεπουμπλικανός υπερασπίστηκε τον Ομπάμα από τους... ψηφοφόρους του

Ειδήσεις
12/10/2026 - 18:40

Γερμανία: Εκτίναξη του δημόσιου χρέους στο 78,25% του ΑΕΠ έως το 2030

Ειδήσεις
12/10/2026 - 18:22

ΥΠΕΝ: Χρηματοδότηση έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων σε έξι νησιά

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/10/2026 - 18:22

ΕΚΤΕΡ: Υπέγραψε σύμβαση για την αναβάθμιση του αεροδρομίου Καλαμάτας

Εμπορεύματα
12/10/2026 - 18:13

Συναγερμός στις αγορές πετρελαίου μετά την επίθεση στο Ριάντ και τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία

Ναυτιλία
12/10/2026 - 18:08

Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου: 24 υποτροφίες για πρωτοετείς σε όλες τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Ανακοινώσεις
12/10/2026 - 18:01

Πετρόπουλος: Οριστική συμφωνία για εξαγορά της Τζώρτζης Εμπορία και Σέρβις Αυτοκινήτων έναντι €6,5 εκατ.

Ειδήσεις
12/10/2026 - 17:54

ΕΕ: «Μπλόκο» στη ζωντανή μετάδοση εκτέλεσης στις ΗΠΑ – Προειδοποίηση στις ψηφιακές πλατφόρμες

Ειδήσεις
12/10/2026 - 17:48

Μελόνι: Ζητά ευρωπαϊκή παρέμβαση για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους

Σχόλια Αγοράς
12/10/2026 - 17:47

Χρηματιστήριο: «Φρένο» στο τριήμερο πτωτικό σερί με οδηγό τις τράπεζες

Ειδήσεις
12/10/2026 - 17:23

Ιράν κατά Ρούμπιο για ελληνοπερσικούς πολέμους: Διαστρεβλώνεις την ιστορία και αδικείς τον ελληνικό πολιτισμό

Χρηματιστήρια
12/10/2026 - 17:09

Wall: Μικτές τάσεις στη σκιά της γεωπολιτικής έντασης – Στο επίκεντρο τράπεζες και πληθωρισμός

Πολιτική
12/10/2026 - 17:07

Καμμένος: Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στις δεύτερες εκλογές – Τα «πυρά» κατά Σαμαρά

Ειδήσεις
12/10/2026 - 16:57

70 χρόνια Ίδρυμα Ευγενίδου: Νέο πρόγραμμα γεμάτο επιστήμη, τεχνολογία και ανακαλύψεις

Ειδήσεις
12/10/2026 - 16:49

ΗΠΑ: Έφοδος στο σπίτι της δημοκρατικής βουλευτή Ιλχάν Ομάρ στο πλαίσιο ομοσπονδιακής έρευνας για έγγραφα μετανάστευσης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/10/2026 - 16:47

Φυσικό αέριο: Άλμα άνω του 150% στις τιμές στην Ευρώπη – Έρχεται νέος χρόνος ακρίβειας

Πολιτική
12/10/2026 - 16:41

Χρηστίδης: 82 χρόνια από την Απελευθέρωση της Αθήνας - Η ειρήνη και η δημοκρατία απαιτούν εγρήγορση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ