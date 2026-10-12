Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση σε εκατοντάδες σουπερμάρκετ – Στους 50°C τα ψυγεία, καταστράφηκαν τρόφιμα

Εκτεταμένη κυβερνοεπίθεση σε συστήματα ψύξης σουπερμάρκετ σε ολόκληρη τη Γαλλία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα, με τη θερμοκρασία σε ψυγεία να αυξάνεται εξ αποστάσεως έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων φρέσκων και κατεψυγμένων τροφίμων, ενώ σε ορισμένα καταστήματα αναφέρθηκαν και περιστατικά πυρκαγιάς.

Η εισαγγελία του Παρισιού χαρακτήρισε την επίθεση «ευρείας κλίμακας», επισημαίνοντας ότι επηρεάστηκαν ψυγεία καταστημάτων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, έδωσε εντολή στην Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας (ANSSI) να διερευνήσει το περιστατικό.

Παράλληλα, οι γαλλικές αρχές συντονίζουν τις ενέργειές τους με ευρωπαϊκούς εταίρους, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχουν επηρεαστεί και άλλες χώρες. Σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού, βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων για άλλες γαλλικές επιχειρήσεις.

Εκατοντάδες καταστήματα και μεγάλες απώλειες τροφίμων

Σημαντικές επιπτώσεις καταγράφηκαν σε αρκετές μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου. Ο όμιλος Les Mousquetaires, στον οποίο ανήκουν τα σουπερμάρκετ Intermarché, ανακοίνωσε ότι επηρεάστηκαν περίπου 150 έως 200 καταστήματα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η θερμοκρασία στα ψυγεία παρέμεινε στους 50 βαθμούς Κελσίου για περίπου έξι ώρες. Για προληπτικούς λόγους και προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από πιθανή αλλοίωση των προϊόντων, αποφασίστηκε η απόσυρση και απόρριψη όλων των τροφίμων που είχαν αποθηκευτεί στις συγκεκριμένες μονάδες.

Η εισαγγελία του Παρισιού αναφέρθηκε, επίσης, σε περιστατικά εκδήλωσης πυρκαγιάς σε ορισμένες περιπτώσεις, χωρίς να παρατίθενται περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν.

Προβλήματα αναφέρθηκαν και σε άλλες μεγάλες αλυσίδες. Η Carrefour ανακοίνωσε ότι η επίθεση επηρέασε 80 καταστήματά της, ενώ ο όμιλος Casino γνωστοποίησε ότι επηρεάστηκε το 5% των καταστημάτων του δικτύου Monoprix. Αντίστοιχα, περίπου 100 καταστήματα της Coopératives U αντιμετώπισαν το ίδιο πρόβλημα.

Ζήτημα ασφαλείας και στην ολλανδική Ahold Delhaize

Την ίδια ώρα, η ολλανδική αλυσίδα σουπερμάρκετ Ahold Delhaize ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει «ζήτημα ασφαλείας» στο δίκτυό της και προχώρησε στην απενεργοποίηση αρκετών ηλεκτρονικών συστημάτων, με στόχο την προστασία τους.

Η διαδικτυακή εφαρμογή της εταιρείας τέθηκε εκτός λειτουργίας, ενώ τα ηλεκτρονικά ταμπελάκια τιμών σε καταστήματα εμφάνιζαν σε αρκετές περιπτώσεις εσφαλμένες πληροφορίες για τα προϊόντα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν το πρόβλημα της Ahold Delhaize συνδέεται με την κυβερνοεπίθεση στα γαλλικά σουπερμάρκετ. Ωστόσο, σύμφωνα με βελγικά μέσα ενημέρωσης, το ζήτημα ασφαλείας έχει επηρεάσει και καταστήματα της Delhaize στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο.

Στο επίκεντρο λογισμικό ψυγείων της Danfoss

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στον Γάλλο πρωθυπουργό, η ANSSI εντόπισε το πρόβλημα σε κενό ασφαλείας στο λογισμικό των συστημάτων ψύξης που παρέχει η δανέζικη εταιρεία Danfoss.

Η εταιρεία δήλωσε ότι γνωρίζει το περιστατικό και υποστήριξε ότι τα περισσότερα ψυγεία που επηρεάστηκαν είναι παλαιότερου τύπου, λειτουργούν με ξεπερασμένο λογισμικό και δεν λαμβάνουν πλέον ενημερώσεις ή τεχνική υποστήριξη.

Παράλληλα, ανέφερε ότι εδώ και καιρό συνιστά στους πελάτες της να αναβαθμίσουν τα συστήματά τους και να υιοθετήσουν νεότερες τεχνολογικές λύσεις, προκειμένου να ενισχύσουν την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά τους.

Σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV, η επίθεση στόχευσε τα συστήματα ψύξης της Danfoss, η οποία συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό καταστημάτων στη Γαλλία. Η εξ αποστάσεως μεταβολή της θερμοκρασίας είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν ευπαθή προϊόντα, τόσο φρέσκα όσο και κατεψυγμένα.

Οι έρευνες των γαλλικών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ευρύτερων επιπτώσεων σε ευρωπαϊκά δίκτυα λιανεμπορίου. Τα ακριβή αίτια της επίθεσης, η έκταση της διασυνοριακής διάδοσής της και η ευθύνη για το περιστατικό δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.