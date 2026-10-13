Μεικτά αποτελέσματα για τις αμερικανικές τράπεζες στο γ’ τρίμηνο – Ποιες ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις

Μεικτή εικόνα έδειξαν τα αποτελέσματα των τεσσάρων μεγαλύτερων αμερικανικών τραπεζών, που δημοσίευσαν την Τρίτη τις επιδόσεις του τρίτου τριμήνου του 2026. Η Goldman Sachs και η Citigroup ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street, ενώ η JPMorgan Chase ανακοίνωσε χαμηλότερα κέρδη και έσοδα από τα αναμενόμενα. Η Wells Fargo πέτυχε καλύτερα κέρδη ανά μετοχή, αλλά έμεινε πίσω στα έσοδα.

JPMorgan Chase: Κέρδη 15,31 δισ. δολαρίων

Η JPMorgan Chase ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 15,31 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο, με τα κέρδη ανά μετοχή στα 5,57 δολάρια, έναντι εκτιμήσεων για 5,90 δολάρια. Τα έσοδα έφτασαν τα 50,91 δισ. δολάρια, κάτω από την πρόβλεψη των αναλυτών για 51,22 δισ. δολάρια.

Τα έσοδα από συναλλαγές τίτλων σταθερού εισοδήματος διαμορφώθηκαν στα 5,4 δισ. δολάρια, περίπου 550 εκατ. δολάρια κάτω από τις εκτιμήσεις της StreetAccount. Οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 12% σε ετήσια βάση, στα 27,3 δισ. δολάρια, ενώ τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 8%.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνονται από ζημίες 658 εκατ. δολαρίων προ φόρων από τίτλους. Χωρίς αυτές, τα κέρδη ανά μετοχή θα ήταν 5,75 δολάρια.

Η τράπεζα αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή της για τα καθαρά έσοδα από τόκους το 2026, στα 106,2 δισ. δολάρια, από 105,5 δισ. προηγουμένως. Ταυτόχρονα, αύξησε την πρόβλεψη για τις ετήσιες δαπάνες στα 108,6 δισ. δολάρια, από 107,5 δισ.

Goldman Sachs: Έσοδα 18,68 δισ. δολαρίων

Σημαντικά πάνω από τις προβλέψεις ήταν τα έσοδα της Goldman Sachs, στα 18,68 δισ. δολάρια, έναντι εκτιμήσεων για 16,71 δισ. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 17,01 δολάρια, έναντι πρόβλεψης για 13,02 δολάρια, με το CNBC να σημειώνει ότι τα δύο μεγέθη ενδέχεται να μην είναι απολύτως συγκρίσιμα. Τα έσοδα από συναλλαγές μετοχών αυξήθηκαν κατά 72% σε ετήσια βάση, στα 6,44 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις κατά περίπου 1,42 δισ.

Τα έσοδα από αμοιβές επενδυτικής τραπεζικής αυξήθηκαν κατά 21%, στα 3,22 δισ. δολάρια, ενώ εκείνα από τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων κατά 14%, στα 5,05 δισ. δολάρια. Οι αμοιβές συμβουλευτικών υπηρεσιών έφτασαν στο ιστορικό υψηλό των 1,65 δισ. δολαρίων, αυξημένες κατά 18% σε σχέση με το περυσινό τρίμηνο.

Αντίθετα, τα έσοδα από συναλλαγές τίτλων σταθερού εισοδήματος υποχώρησαν περίπου 1%, στα 3,47 δισ. δολάρια. Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 20%, στα 11,31 δισ. δολάρια.

Citigroup: Τα υψηλότερα έσοδα γ΄ τριμήνου της τελευταίας δεκαετίας

Η Citigroup ανακοίνωσε έσοδα 23,85 δισ. δολαρίων, έναντι εκτιμήσεων για 23,72 δισ. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 2,85 δολάρια, πάνω από την πρόβλεψη των 2,66 δολαρίων. Όπως αναφέρει η τράπεζα, πρόκειται για τα υψηλότερα έσοδα τρίτου τριμήνου της τελευταίας δεκαετίας.

Τα έσοδα του τομέα υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 15%, ενώ του τραπεζικού τομέα κατά 6%. Στις πιστωτικές κάρτες γενικής χρήσης στις ΗΠΑ, η Citigroup κατέγραψε αύξηση των χορηγήσεων και απόδοση άνω του 21%.

Η διευθύνουσα σύμβουλος Jane Fraser δήλωσε ότι η τράπεζα αναμένει να ξεπεράσει τον φετινό στόχο απόδοσης, καθώς συνεχίζει τις επενδύσεις για να πετύχει απόδοση 11%-13% βραχυπρόθεσμα και 14%-15% σε μακρύτερο ορίζοντα.

Wells Fargo: Κέρδη πάνω από τις εκτιμήσεις, χαμηλότερα έσοδα

Η Wells Fargo ανακοίνωσε κέρδη ανά μετοχή 1,87 δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο, έναντι προβλέψεων για 1,85 δολάρια. Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 21,87 δισ. δολάρια, κάτω από την εκτίμηση των 22,3 δισ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ήταν 12,52 δισ. δολάρια, ελαφρώς χαμηλότερα από την πρόβλεψη των 12,66 δισ. Οι προβλέψεις για πιστωτικές ζημίες διαμορφώθηκαν στα 1,03 δισ. δολάρια, έναντι εκτιμήσεων για 1,14 δισ.

Στις επιμέρους δραστηριότητες, τα έσοδα από τη διαχείριση περιουσίας και επενδύσεων αυξήθηκαν κατά 12% σε ετήσια βάση, από την καταναλωτική τραπεζική και τις χορηγήσεις κατά 5%, από την εμπορική τραπεζική κατά 6% και από την εταιρική και επενδυτική τραπεζική κατά 3%.

Η τράπεζα άνοιξε επίσης πάνω από 660.000 νέους λογαριασμούς πιστωτικών καρτών μέσα στο τρίμηνο και διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις της για τα καθαρά έσοδα από τόκους και τις μη επιτοκιακές δαπάνες του 2026.

Η δημοσιοποίηση των τραπεζικών αποτελεσμάτων συνεχίζεται την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, με τις ανακοινώσεις της Bank of America και της Morgan Stanley.