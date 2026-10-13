Citigroup: Άλμα 40% στα κέρδη με όχημα την επενδυτική τραπεζική – Στα $5,25 δισ.

Ισχυρή αύξηση κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη της Citigroup το τρίτο τρίμηνο, καθώς η ανάκαμψη της επενδυτικής τραπεζικής, η ανάπτυξη των συναλλαγών με πολυεθνικούς ομίλους και η ενίσχυση των δραστηριοτήτων διαχείρισης περιουσίας συνέβαλαν στη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων του αμερικανικού τραπεζικού ομίλου.

Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη της τράπεζας αυξήθηκαν κατά 40% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 5,25 δισ. δολάρια ή 2,85 δολάρια ανά μετοχή, έναντι 3,8 δισ. δολαρίων ή 1,86 δολαρίου ανά μετοχή την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σε σύγκριση, ωστόσο, με το δεύτερο τρίμηνο του 2026, η κερδοφορία υποχώρησε κατά 10%.

Παρά τη σημαντική ετήσια αύξηση των κερδών, η εικόνα των επιμέρους δραστηριοτήτων παρέμεινε μεικτή. Τα έσοδα από τις συναλλαγές στις αγορές (trading) εμφάνισαν οριακή άνοδο 2% σε ετήσια βάση, ενώ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο σημείωσαν πτώση 27%, κυρίως λόγω της υποχώρησης των συναλλαγών σε μετοχές.

Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας για τις διεθνείς αγορές. Η πολεμική σύρραξη στο Ιράν και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, ενώ οι αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων ενίσχυσαν τις πιέσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η μετοχή της Citigroup υποχωρούσε κατά 1,4% στις συναλλαγές πριν από το άνοιγμα της αγοράς (premarket).

Άνοδος στην επενδυτική τραπεζική και βελτίωση των αποδόσεων

Τα έσοδα της Citigroup από την επενδυτική τραπεζική αυξήθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 1,35 δισ. δολάρια. Σε τριμηνιαία βάση, ωστόσο, μειώθηκαν κατά 13%, καθώς επιβραδύνθηκε η δραστηριότητα στις αναδοχές εκδόσεων μετοχών και ομολόγων.

Παράλληλα, ο δείκτης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTCE) διαμορφώθηκε στο 11,5% το τρίτο τρίμηνο, ενώ από την αρχή του έτους ανήλθε στο 12,6%, υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο της τράπεζας για απόδοση 11%.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Citigroup, Τζέιν Φρέιζερ, δήλωσε στο Reuters ότι ο όμιλος αναμένει να ξεπεράσει τον φετινό στόχο απόδοσης, παράλληλα με την επιτάχυνση των επενδύσεων για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου απόδοσης 11%-13%. Όπως ανέφερε, το επίπεδο αυτό αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό προς τη διατήρηση αποδόσεων της τάξης του 14%-15% σε βάθος χρόνου.

Θετική ήταν η εικόνα και σε άλλες μεγάλες αμερικανικές τράπεζες. Η JPMorgan Chase ανακοίνωσε αύξηση κερδών, ενώ η Wells Fargo ενίσχυσε την κερδοφορία της, υποστηριζόμενη από την επέκταση του χαρτοφυλακίου δανείων και την αύξηση των επιτοκιακών εσόδων.

Η μετοχή της Citigroup καταγράφει άνοδο 13% από την αρχή του έτους, υπεραποδίδοντας έναντι του ευρύτερου τραπεζικού δείκτη BKX.

Την ίδια στιγμή, η τράπεζα επέστρεψε 4,1 δισ. δολάρια στους μετόχους της κατά το τρίτο τρίμηνο μέσω επαναγορών μετοχών και καταβολής μερισμάτων. Με την εξέλιξη αυτή, το συνολικό ποσό των επαναγορών μετοχών για το 2026 ανήλθε στα 13,3 δισ. δολάρια.

Επιβράδυνση στις αγορές και στις εκδόσεις τίτλων

Παρά την ετήσια βελτίωση των αποτελεσμάτων, η δραστηριότητα στις κεφαλαιαγορές παρουσίασε σημάδια επιβράδυνσης προς το τέλος του τριμήνου.

Σύμφωνα με στοιχεία της Dealogic, τα παγκόσμια έσοδα της επενδυτικής τραπεζικής ξεπέρασαν τα 90 δισ. δολάρια κατά το πρώτο εννεάμηνο, με τη Citigroup να καταλαμβάνει την πέμπτη θέση διεθνώς βάσει προμηθειών.

Τα συνολικά έσοδα της τράπεζας από την επενδυτική τραπεζική, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών δανείων, αυξήθηκαν κατά 6% και διαμορφώθηκαν στα 1,74 δισ. δολάρια. Ωστόσο, η δραστηριότητα στις εκδόσεις μετοχών και χρέους έχασε μέρος της δυναμικής της προς το τέλος της περιόδου.

Η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων τον Σεπτέμβριο, σε επίπεδα που συγκαταλέγονταν στα υψηλότερα των τελευταίων δεκαετιών, προκάλεσε αναταράξεις στις αγορές και οδήγησε ορισμένες εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι Oura Ring, Holtec Nuclear και SB Energy, στην αναβολή των σχεδιαζόμενων δημόσιων εγγραφών τους (IPO).

Στο περιβάλλον αυτό, τα έσοδα της Citigroup από την αναδοχή εκδόσεων μετοχών υποχώρησαν κατά 19% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο, αν και παρέμειναν αυξημένα κατά 77% σε ετήσια βάση.

Αντίθετα, τα συνολικά έσοδα από τις δραστηριότητες στις αγορές αυξήθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση, στα 6,11 δισ. δολάρια. Ειδικότερα, τα έσοδα από τις συναλλαγές μετοχών ενισχύθηκαν κατά 14%, ενώ εκείνα από τις συναλλαγές σταθερού εισοδήματος αυξήθηκαν κατά 4%. Σε τριμηνιαία βάση, πάντως, τα συνολικά έσοδα από το trading μειώθηκαν κατά 13%.

Services και Wealth Management οδηγούν την ανάπτυξη

Μεταξύ των πέντε βασικών επιχειρηματικών τομέων της Citigroup, οι υπηρεσίες (Services) κατέγραψαν τις ισχυρότερες επιδόσεις, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 15% και τα κέρδη κατά 27%.

Θετική ήταν και η πορεία της διαχείρισης περιουσίας (Wealth Management), όπου τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 15%. Κατά το ίδιο ποσοστό αυξήθηκαν και τα περιουσιακά στοιχεία πελατών υπό διαχείριση, αποτυπώνοντας την επέκταση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Οι επιδόσεις αυτές αντιστάθμισαν εν μέρει τις πιέσεις σε άλλους τομείς, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της διαφοροποίησης των πηγών εσόδων για τον όμιλο.

Πιέσεις στην κερδοφορία των πιστωτικών καρτών

Στον αντίποδα, τα κέρδη της Citigroup από τον τομέα των πιστωτικών καρτών υποχώρησαν κατά 8% σε ετήσια βάση, παρά την αύξηση της καταναλωτικής δραστηριότητας και των δανείων.

Συγκεκριμένα, οι καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 13%, ενώ οι όγκοι δανείων ενισχύθηκαν κατά 9%. Η πορεία αυτή αντανακλά τη σχετική ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας, η οποία εξακολουθεί να στηρίζεται στην κατανάλωση και στις επιχειρηματικές επενδύσεις.

Ωστόσο, η αυξημένη επιβάρυνση από τα προγράμματα επιβράβευσης πελατών, οι πληρωμές προς εταιρικούς συνεργάτες και οι υψηλότερες προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους περιόρισαν την κερδοφορία του κλάδου.

Οι προβλέψεις για ζημίες από καταναλωτικές πιστωτικές κάρτες στις ΗΠΑ ανήλθαν σε 1,9 δισ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο, αυξημένες κατά 4% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Η εξέλιξη συνδέεται με τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες εξαιτίας της επιβράδυνσης της αύξησης των μισθών, του πληθωρισμού και των υψηλών επιτοκίων.

Στην τελική ευθεία το σχέδιο αναδιάρθρωσης

Παράλληλα με τις οικονομικές επιδόσεις, η Citigroup βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση ενός πολυετούς προγράμματος αναδιάρθρωσης, με στόχο την απλούστευση της λειτουργίας της και τη βελτίωση των μηχανισμών ελέγχου και συμμόρφωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος έχει προχωρήσει στην πώληση διεθνών δραστηριοτήτων, στην απλοποίηση της διοικητικής του δομής και στην αντιμετώπιση αδυναμιών που είχαν εντοπιστεί στους μηχανισμούς συμμόρφωσης, εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης δεδομένων.

Βασική προτεραιότητα της διοίκησης είναι η διευθέτηση των εκκρεμών ρυθμιστικών ζητημάτων που εξακολουθούν να επιβαρύνουν τον όμιλο, ώστε να μπορέσει να επικεντρωθεί απρόσκοπτα στην ανάπτυξη των βασικών δραστηριοτήτων του.

Η τελευταία σημαντική αποεπένδυση που εκκρεμεί αφορά τη μεξικανική θυγατρική Banamex. Η Citigroup κατέχει πλέον το 51% της εταιρείας και σχεδιάζει την αποαναγνώριση της συμμετοχής της από τον ισολογισμό της, καθώς και την εισαγωγή της Banamex στο χρηματιστήριο εντός του επόμενου έτους.