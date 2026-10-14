Η υπόθεση Γκιλφόιλ υπερτονίζει τις υπερβολές και τις καταχρήσεις της κυβέρνησης Τραμπ

Η θεαματική απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της προβεβλημένης πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα σημειώνεται μόλις τρεις εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Κι αυτό έχει τη σημασία του.

Οι Δημοκρατικοί πέρασαν μεγάλο μέρος της άνοιξης και του καλοκαιριού συγκρουόμενοι μεταξύ τους, όμως τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό τακτική. Τώρα, πολλοί από αυτούς ενώνονται καταγγέλλοντας ότι κυβερνητικοί αξιωματούχοι είναι απορροφημένοι από την εξυπηρέτηση των προσωπικών τους συμφερόντων και τον πλουτισμό τους, εις βάρος των φορολογουμένων.

Είτε οι κατηγορίες αυτές ευσταθούν είτε όχι, φαίνεται να βρίσκουν απήχηση στους ψηφοφόρους, όπως σημειώνει σε άρθρο της η Wall Street Journal. Η ενασχόληση του προέδρου Τραμπ με την αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου, η οποία χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από ιδιωτικές δωρεές, έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτές τις καταγγελίες.

Ο Λευκός Οίκος αιφνιδιάστηκε όταν η εφημερίδα The Wall Street Journal αποκάλυψε τις τελευταίες ημέρες ότι η Γκιλφόιλ ζήτησε 100.000 δολάρια από δωρητή του Τραμπ και καυχήθηκε για τα ταξίδια της με ιδιωτικά τζετ και τις πολυτελείς διαμονές της. Τη Δευτέρα, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι δεν ήταν ικανοποιημένος με τη Γκιλφόιλ και την Τρίτη εκείνη παραιτήθηκε, αν και διέψευσε τα δημοσιεύματα της εφημερίδας.

Πολλοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών είχαν επικεντρωθεί σε δύο βασικά ζητήματα καθώς η προεκλογική εκστρατεία για τις ενδιάμεσες εκλογές πλησίαζε στην τελική της ευθεία: στις τιμές της ενέργειας και στην ανάγκη να τεθούν περιορισμοί στον Λευκό Οίκο. Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ ανακοίνωσε μια συμφωνία με τη Ρωσία, η οποία υποτίθεται ότι θα αύξανε την προσφορά ντίζελ στις διεθνείς αγορές. Η ανακοίνωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ακόμη και από Ρεπουμπλικανούς.

Η υπόθεση της Γκιλφόιλ θα μπορούσε να δυσκολέψει τον Λευκό Οίκο στην προσπάθειά του να περάσει στην αντεπίθεση τις τελευταίες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Γι' αυτό και ο Τραμπ επέλεξε να τη... θυσιάσει.

Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση, η καρατόμησή της λόγω σκανδάλων να απομακρύνει ακόμη περισσότερους ανεξάρτητους ψηφοφόρους από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αυτές τις τελευταίες εβδομάδες. Τότε μια ακόμη ευρύτερη ομάδα αξιωματούχων του Λευκού Οίκου θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με τον εξονυχιστικό έλεγχο ενός ενισχυμένου από τις εκλογές Δημοκρατικού Κογκρέσου την επόμενη χρονιά.