ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η υπόθεση Γκιλφόιλ υπερτονίζει τις υπερβολές και τις καταχρήσεις της κυβέρνησης Τραμπ
Ειδήσεις
07:49 - 14 Οκτ 2026

Η υπόθεση Γκιλφόιλ υπερτονίζει τις υπερβολές και τις καταχρήσεις της κυβέρνησης Τραμπ

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Η θεαματική απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της προβεβλημένης πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα σημειώνεται μόλις τρεις εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Κι αυτό έχει τη σημασία του.

Οι Δημοκρατικοί πέρασαν μεγάλο μέρος της άνοιξης και του καλοκαιριού συγκρουόμενοι μεταξύ τους, όμως τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό τακτική. Τώρα, πολλοί από αυτούς ενώνονται καταγγέλλοντας ότι κυβερνητικοί αξιωματούχοι είναι απορροφημένοι από την εξυπηρέτηση των προσωπικών τους συμφερόντων και τον πλουτισμό τους, εις βάρος των φορολογουμένων.

Είτε οι κατηγορίες αυτές ευσταθούν είτε όχι, φαίνεται να βρίσκουν απήχηση στους ψηφοφόρους, όπως σημειώνει σε άρθρο της η Wall Street Journal. Η ενασχόληση του προέδρου Τραμπ με την αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου, η οποία χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από ιδιωτικές δωρεές, έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτές τις καταγγελίες.

Ο Λευκός Οίκος αιφνιδιάστηκε όταν η εφημερίδα The Wall Street Journal αποκάλυψε τις τελευταίες ημέρες ότι η Γκιλφόιλ ζήτησε 100.000 δολάρια από δωρητή του Τραμπ και καυχήθηκε για τα ταξίδια της με ιδιωτικά τζετ και τις πολυτελείς διαμονές της. Τη Δευτέρα, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι δεν ήταν ικανοποιημένος με τη Γκιλφόιλ και την Τρίτη εκείνη παραιτήθηκε, αν και διέψευσε τα δημοσιεύματα της εφημερίδας.

Πολλοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών είχαν επικεντρωθεί σε δύο βασικά ζητήματα καθώς η προεκλογική εκστρατεία για τις ενδιάμεσες εκλογές πλησίαζε στην τελική της ευθεία: στις τιμές της ενέργειας και στην ανάγκη να τεθούν περιορισμοί στον Λευκό Οίκο. Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ ανακοίνωσε μια συμφωνία με τη Ρωσία, η οποία υποτίθεται ότι θα αύξανε την προσφορά ντίζελ στις διεθνείς αγορές. Η ανακοίνωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ακόμη και από Ρεπουμπλικανούς.

Η υπόθεση της Γκιλφόιλ θα μπορούσε να δυσκολέψει τον Λευκό Οίκο στην προσπάθειά του να περάσει στην αντεπίθεση τις τελευταίες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Γι' αυτό και ο Τραμπ επέλεξε να τη... θυσιάσει.

Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση, η καρατόμησή της λόγω σκανδάλων να απομακρύνει ακόμη περισσότερους ανεξάρτητους ψηφοφόρους από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αυτές τις τελευταίες εβδομάδες. Τότε μια ακόμη ευρύτερη ομάδα αξιωματούχων του Λευκού Οίκου θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με τον εξονυχιστικό έλεγχο ενός ενισχυμένου από τις εκλογές Δημοκρατικού Κογκρέσου την επόμενη χρονιά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πώς φτάσαμε στην «εκθρόνιση» της Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Όλες οι αποκαλύψεις που τη στέλνουν εκτός Ελλάδας
Ειδήσεις

Πώς φτάσαμε στην «εκθρόνιση» της Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Όλες οι αποκαλύψεις που τη στέλνουν εκτός Ελλάδας

Ζητείται ελπίς: Οι Έλληνες προσμένουν τις εκλογές για «κάτι καλύτερο»
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Ζητείται ελπίς: Οι Έλληνες προσμένουν τις εκλογές για «κάτι καλύτερο»

Ο Τραμπ... απαρνείται την Γκιλφόιλ για να μην χρεωθεί το πολιτικό κόστος
Ειδήσεις

Ο Τραμπ... απαρνείται την Γκιλφόιλ για να μην χρεωθεί το πολιτικό κόστος

Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων: Χωρίς ναυπηγεία δεν υπάρχει ReArm Europe
Ναυτιλία

Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων: Χωρίς ναυπηγεία δεν υπάρχει ReArm Europe

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
14/10/2026 - 08:45

1ο Συμπόσιο «Μικρές Ιφιγένειες: Γυναίκες αντιμέτωπες με τους «σιωπηλούς καρκίνους»

Οικονομία
14/10/2026 - 08:37

Καύσιμα: Τα μέτρα ανάσχεσης των ανατιμήσεων – Πού θα «καθίσουν» οι τιμές σε θέρμανση, diesel και βενζίνη

Υγεία
14/10/2026 - 08:11

HPV: Η συμβολή του εμβολίου στην πρόληψη των σχετιζόμενων τύπων καρκίνου

Ναυτιλία
14/10/2026 - 08:03

Στην αγορά των VLCC ο Πέτρος Παναγιωτίδης μέσω της Volare Shipping

Οικονομία
14/10/2026 - 08:03

Επίδομα θέρμανσης: Έως 1.560 ευρώ για τα νοικοκυριά – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι είναι δικαιούχοι

Ειδήσεις
14/10/2026 - 07:59

Πώς φτάσαμε στην «εκθρόνιση» της Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Όλες οι αποκαλύψεις που τη στέλνουν εκτός Ελλάδας

Ειδήσεις
14/10/2026 - 07:49

Η υπόθεση Γκιλφόιλ υπερτονίζει τις υπερβολές και τις καταχρήσεις της κυβέρνησης Τραμπ

Γρηγόρης Νικολόπουλος
14/10/2026 - 07:11

Capital: Μια ειδική περίπτωση στο Χρηματιστήριο

Ειδήσεις
13/10/2026 - 23:59

Ο Πάπας Λέων διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα μετά από χειρουργική επέμβαση

Ειδήσεις
13/10/2026 - 23:30

Προβλήματα και για τους Τούρκους με τον Αμερικανό πρέσβη: Έχει υπερβεί τα όρια

Χρηματιστήρια
13/10/2026 - 23:23

Wall: Νευρικότητα με φόντο τα αποτελέσματα των τραπεζών – Βουτιά στις μετοχές τσιπ μνήμης

Εργασιακά
13/10/2026 - 23:10

Κεραμέως: Στις Βρυξέλλες για την Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής

Ναυτιλία
13/10/2026 - 23:00

Στενό του Ορμούζ: Πλήγματα σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενόπλοιο

Ειδήσεις
13/10/2026 - 22:52

Φοιτητές: Με αντίσκοινα στο Σύνταγμα για στέγη και κόστος διαβίωσης

Ειδήσεις
13/10/2026 - 22:30

Κακοκαιρία: «Λουκέτο» σε σχολεία και σχολές ΔΥΠΑ σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Εύβοια και Σποράδες την Τετάρτη 14/10

Αυτοδιοίκηση
13/10/2026 - 22:20

Παπασταύρου στην ΚΕΔΕ: Μαζί δίνουμε λύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών

Ειδήσεις
13/10/2026 - 22:15

ΔΥΠΑ: Κλειστές οι Εκπαιδευτικές Δομές των Περιφερειών Ευβοίας και Δωδεκανήσου για προληπτικούς λόγους αύριο 14/10

Πολιτική
13/10/2026 - 22:10

Αποπομπή Γκίλφοϊλ: Τα πυρά από την αντιπολίτευση για τις εξελίξεις και η σιωπή της κυβέρνησης

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
13/10/2026 - 22:05

ΙΕΛΚΑ: Στα €26 δισ. η ετήσια δαπάνη των Ελλήνων για είδη παντοπωλείου – Οι διατροφικές αλλαγές

Magazino
13/10/2026 - 21:52

Γιατί το «να να να να» των παιδιών μας εκνευρίζει τόσο πολύ; Η ψυχολογία πίσω από το πιο γνωστό πείραγμα

Ειδήσεις
13/10/2026 - 21:48

Πολωνία: Δεύτερη σύλληψη σε τρεις ημέρες για απειλές κατά του Ντόναλντ Τουσκ

Πολιτική
13/10/2026 - 21:40

Τσίπρας από Κρήτη: «Αποτυχία της κυβέρνησης» πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από 1,40 ευρώ

Εκλογές ΗΠΑ
13/10/2026 - 21:26

Τραμπ: Με «τεράστιο μειονέκτημα» οι Ρεπουμπλικανοί στις ενδιάμεσες εκλογές

Οικονομία
13/10/2026 - 21:00

Πιτσιλής: Το 2024 ανταλλάχθηκαν διεθνώς πληροφορίες για 171 εκ. λογαριασμούς, με κεφάλαια €13 τρισ.

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
13/10/2026 - 20:50

Ζητείται ελπίς: Οι Έλληνες προσμένουν τις εκλογές για «κάτι καλύτερο»

Ειδήσεις
13/10/2026 - 20:48

Τζος Χακ: Ο διπλωμάτης που αναλαμβάνει προσωρινά την θέση της Γκιλφόιλ στην πρεσβεία των ΗΠΑ

Magazino
13/10/2026 - 20:46

Baby Room Ideas: Πώς να φτιάξετε ένα βρεφικό δωμάτιο που θα μεγαλώνει μαζί με το παιδί

Πολιτική
13/10/2026 - 20:37

Πηγές ΥΠΕΞ για Λιβύη: Ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί – Δεν πρόκειται για νέα Ρηματική Διακοίνωση

Ειδήσεις
13/10/2026 - 20:26

Εξάρχου για Γκιλφόιλ: Καθοριστική η συμβολή της στην προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου

Χρηματιστήρια
13/10/2026 - 20:15

Ευρωαγορές: Τεχνολογία και LVMH οδήγησαν σε μικρές απώλειες τους δείκτες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ