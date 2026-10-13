Ο Τραμπ... απαρνείται την Γκιλφόιλ για να μην χρεωθεί το πολιτικό κόστος

Στην πρώτη του δήλωση μετά την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να απαλύνει το πολιτικό κόστος που μπορεί να έχει για τον ίδιο αυτή η εξέλιξη. Άλλωστε, τα περισσότερα ΜΜΕ στις ΗΠΑ σημειώνουν με νόημα πως η Γκιλφόιλ ήταν προσωπική του επιλογή.

Έτσι, ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού πρώτα ώθησε σε παραίτηση την Γκιλφόιλ, ακολούθως έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως δεν είχε προσωπικές σχέσεις μαζί της.

Υπογράμμισε πως «δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου. Απλώς έβγαινε με τον γιο πριν από πολύ καιρό».

Επιπλέον, υπερασπίστηκε τις συμφωνίες που έκανε η Γκιλφόιλ όσο βρισκόταν στην Ελλάδα και υποστήριξε πως ο λόγος που της ζήτησε να παραιτηθεί είναι απλώς πως δεν του άρεσαν όσα διάβασε για αυτήν.

{https://x.com/clashreport/status/2110031433968623619}

Είναι ξεκάθαρο πως ο Τραμπ δεν ήθελε να πάει στις ενδιάμεσες εκλογές έχοντας μεταξύ πολλών άλλων να αντιμετωπίσει και τα δημοσιεύματα για την Γκιλφόιλ που είχαν οσμή σκανδάλου.

Η ίδια η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δήλωσε από τη μεριά της πως θα συνεχίσει να στηρίζει την κυβέρνηση Τραμπ. Αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει περήφανη για όσα πέτυχε στο σύντομο διάστημα που έμεινε στη χώρα μας.

Η αποπομπή είχε προαναγγελθεί

Οι διαδοχικές αποκαλύψεις για την Γκιλφόιλ είχαν προκαλέσει εκνευρισμό σε κυβερνητικούς αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον, πολλοί από τους οποίους αντιμετώπιζαν ήδη με επιφυλακτικότητα τη θητεία της Γκιλφόιλ ως πρέσβειρας.

Από τότε που έφτασε στην Αθήνα το περασμένο φθινόπωρο, η πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ συνδύαζε τις συναντήσεις με περιφερειακούς ηγέτες με επισκέψεις σε επιδείξεις μόδας και καλλιτεχνικές δεξιώσεις στην Ευρώπη. Ο προσωπικός της στιλίστας, Φάνσι Τζέιμς, τη συνόδευε συχνά στα ταξίδια της, ενώ νωρίτερα φέτος την ακολούθησε και σε δείπνο με Έλληνες και Βούλγαρους αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον.

Τη Δευτέρα, όταν ο πρόεδρος Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν ενδέχεται να αποπέμψει την Γκιλφόιλ, απάντησε: «Λοιπόν, το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι».

Και τελικά της έδειξε την έξοδο...