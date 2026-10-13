Γκιλφόιλ μετά την αποπομπή της: Οι καταγγελίες είναι ψευδείς – Παραμένω πιστή στον Τραμπ

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σε ανάρτησή της μετά την αποπομπή της από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μάρκο Ρούμπιο για την εμπιστοσύνη τους, υπογραμμίζοντας ότι εργάστηκε για την ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, την προώθηση των αμερικανικών εξαγωγών LNG, τον Κάθετο Διάδρομο και την αμυντική συνεργασία.

Παράλληλα, χαρακτήρισε ψευδείς τις πρόσφατες καταγγελίες σε βάρος της, δηλώνοντας αποφασισμένη να υπερασπιστεί το όνομα και την ακεραιότητά της. Τόνισε, τέλος, ότι παραμένει πιστή υποστηρίκτρια του Τραμπ και της πολιτικής «Πρώτα η Αμερική», παρά το επικείμενο τέλος της θητείας της.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ λίγο μετά την αποπομπή της από τον Λευκό Οίκο

«Η θητεία μου ως πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που μου εμπιστεύθηκαν το εξαιρετικό προνόμιο να εκπροσωπήσω τη μεγαλύτερη χώρα στην ιστορία του κόσμου.

Από την πρώτη ημέρα της θητείας μου ως πρέσβειρας, εργάστηκα ακούραστα για την προώθηση της ατζέντας «Πρώτα η Αμερική» του προέδρου Τραμπ, την ενίσχυση της στρατηγικής συμμαχίας μας με την Ελλάδα και την επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων προς όφελος του αμερικανικού λαού.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, συμβάλαμε στην επίτευξη ιστορικών συμφωνιών για την επέκταση των αμερικανικών εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, προωθήσαμε τον Κάθετο Διάδρομο με στόχο τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια, ενισχύσαμε την αμυντική συνεργασία και τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας με έναν κρίσιμο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και διευρύναμε τις ευκαιρίες για αμερικανικές επιχειρήσεις και επενδύσεις σε ολόκληρη την περιοχή.

Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη για τον ρόλο που διαδραμάτισε η πρεσβεία μας στην ενίσχυση της αμερικανικής ενεργειακής κυριαρχίας, στην προώθηση της οικονομικής συνεργασίας και στη διασφάλιση της θέσης των Ηνωμένων Πολιτειών ως αναντικατάστατου ηγέτη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τα επιτεύγματα αυτά αποτελούν απόδειξη της αποφασιστικής ηγεσίας του προέδρου Τραμπ, της προσήλωσης του υπουργού Ρούμπιο στην αμερικανική διπλωματία και της εξαιρετικής προσφοράς των ανδρών και των γυναικών που υπηρετούν καθημερινά τη χώρα μας.

Θέλω επίσης να αναφερθώ στις πρόσφατες καταγγελίες σε βάρος μου. Οι καταγγελίες αυτές είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ σθεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου. Έχω αφιερώσει την επαγγελματική μου ζωή στον αγώνα για δικαιοσύνη, στην υπεράσπιση του ορθού και στην προάσπιση των αξιών που καθιστούν την Αμερική ξεχωριστή. Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν την εικόνα της πολυετούς δημόσιας προσφοράς μου.

Η ευγνωμοσύνη και ο σεβασμός μου προς τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό Ρούμπιο παραμένουν ακλόνητα. Είμαι υπερήφανη για όσα πετύχαμε από κοινού και θα παραμείνω για πάντα πιστή υποστηρίκτρια του προέδρου Τραμπ και της αποστολής του να κάνει την Αμερική ξανά μεγάλη.

Μπορεί ο χρόνος μου ως πρέσβειρας να πλησιάζει στο τέλος του, όμως η δέσμευσή μου απέναντι στον πρόεδρο Τραμπ, στο κίνημα «Πρώτα η Αμερική» και στη χώρα που αγαπώ δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ.

Η υπηρεσία μου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Ο Θεός να ευλογεί τον πρόεδρο Τραμπ, τους εξαιρετικούς διπλωμάτες και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεών μας, καθώς και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

{https://x.com/kimguilfoyle/status/2110027236971855908}