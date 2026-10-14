Τουρκία: Αστυνομική έφοδος στο αντιπολιτευόμενο Halk TV – Διακόπηκαν οι ζωντανές μεταδόσεις

Τον έλεγχο των εγκαταστάσεων του Halk TV, ενός από τους βασικούς τηλεοπτικούς σταθμούς της τουρκικής αντιπολίτευσης, ανέλαβε η αστυνομία, σύμφωνα με ανακοίνωση του ίδιου του μέσου το πρωί της Τετάρτης. Η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή των ζωντανών μεταδόσεων, ενώ οι αρχές φέρεται να όρισαν διοικητή για την ανάληψη της διαχείρισης του σταθμού.

«Η αστυνομία βρίσκεται μέσα στο κτίριο του Halk TV. Ορίσθηκε ένας διοικητής για να αναλάβει τον έλεγχο του σταθμού. Οι ζωντανές μεταδόσεις διακόπηκαν», ανέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Σε νεότερη ενημέρωσή του, το Halk TV υποστήριξε ότι εκατοντάδες αστυνομικοί εισήλθαν στο κτίριο και ότι δεν επιτρεπόταν η είσοδος στις εγκαταστάσεις όσο βρισκόταν σε εξέλιξη η έρευνα.

Η ζωντανή μετάδοση του σταθμού διακόπηκε στις 06:30 το πρωί και στη συνέχεια το πρόγραμμα αντικαταστάθηκε από μαγνητοσκοπημένο υλικό.

Δεν έγινε δεκτό το αίτημα για συνέχιση του προγράμματος

Ο Ντενίζ Μπαϊράμογλου, εργαζόμενος στο Halk TV, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι ο διευθυντής σύνταξης του σταθμού, Σουάτ Τοκτάς, επιχείρησε να διαπραγματευτεί με τις αρχές, ζητώντας να συνεχιστεί η μετάδοση του προγράμματος. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, το αίτημα δεν έγινε δεκτό.

Μέχρι στιγμής, οι τουρκικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο για το περιστατικό. Παράλληλα, δεν έχει διευκρινιστεί για ποιον λόγο πραγματοποιήθηκε η αστυνομική επιχείρηση στα γραφεία του σταθμού ούτε ποια είναι η βάση για τον διορισμό διοικητή με αρμοδιότητα τη διαχείρισή του.

{https://x.com/halktvcomtr/status/2110253312935174564}

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Έντονα αντέδρασε ο Οζγκιούρ Οζέλ, επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), του μεγαλύτερου κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να περιορίσει την πρόσβαση των πολιτών στην ενημέρωση.

«Έφοδος σε τηλεοπτικό σταθμό τα ξημερώματα και διορισμός διοικητή για τη διαχείρισή του – μόνο δικτατορίες κάνουν τέτοια πράγματα», ανέφερε ο Οζέλ σε ανάρτησή του στο X.

Στη συνέχεια, συνέδεσε την εξέλιξη με την πρακτική διορισμού επιτρόπων σε δήμους, μετά την απομάκρυνση αιρετών δημάρχων στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

«Αυτοί που διορίζουν επιτρόπους στους δήμους, ποδοπατώντας τη λαϊκή βούληση, διόρισαν τώρα έναν και στο Halk TV, έναν τηλεοπτικό σταθμό που παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι. Επειδή ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΔΕΙΛΟΙ!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο η ελευθερία του Τύπου στην Τουρκία

Το περιστατικό σημειώνεται σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης κριτικής για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας του Τύπου στην Τουρκία. Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και δυτικές χώρες, έχουν επικρίνει τα τελευταία χρόνια την κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την καταστολή της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και την ενίσχυση του ελέγχου επί των μέσων ευρείας απήχησης.

Σύμφωνα με το Reuters, σε αντιπολιτευόμενα και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης έχουν επιβληθεί κατά καιρούς μέτρα όπως αποκλεισμοί πρόσβασης, περιορισμοί στην ταχύτητα του διαδικτύου και πρόστιμα.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση στο Halk TV, καθώς και οι λόγοι για τον διορισμό διοικητή, παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστοι, εν αναμονή επίσημων διευκρινίσεων από τις αρμόδιες αρχές.