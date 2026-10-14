Κρεμλίνο: Δεν έχουν καθοριστεί οι όροι της ενεργειακής εκεχειρίας Ρωσίας – Ουκρανίας

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Τετάρτη 14/10 ότι οι όροι της ενεργειακής εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί και ότι οι σχετικές διαβουλεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, ρωτήθηκε εάν οι ρωσικές επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία συνιστούν ένδειξη ότι η Μόσχα δεν αποδέχθηκε την εκεχειρία.

«Έχει καθοριστεί κάτι με συγκεκριμένους όρους; Όχι», απάντησε, προσθέτοντας ότι οι εργασίες για τον καθορισμό των όρων συνεχίζονται.

Το Κρεμλίνο κατηγορεί τις ευρωπαϊκές χώρες

Παράλληλα, η ρωσική προεδρία κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι ενεργούν με τρόπο που συμβάλλει στη συνέχιση του πολέμου, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ και οι διαπραγματευτές του επιχειρούν, σύμφωνα με τη Μόσχα, να προωθήσουν τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Συνάντηση Πούτιν για την κυβερνοασφάλεια

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ ανακοίνωσε ακόμη ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πρόκειται να συζητήσει την Τετάρτη ζητήματα κυβερνοασφάλειας με ανώτερους αξιωματούχους, χαρακτηρίζοντας το θέμα ολοένα και πιο επιτακτικό.

Παράλληλα, διέψευσε ότι η συνάντηση πραγματοποιείται ως αντίδραση σε σειρά ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον ρωσικών κέντρων δεδομένων.

Αναφερόμενος στους κινδύνους που συνδέονται με τις νέες τεχνολογίες, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σημείωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει σημαντικά οφέλη και ενισχύει την αποτελεσματικότητα, αλλά μπορεί παράλληλα να δημιουργήσει σοβαρές απειλές όταν χρησιμοποιείται ως εργαλείο από κράτη.

«Οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης φέρνουν πολλά οφέλη και πλεονεκτήματα, τονώνοντας την αποτελεσματικότητα. Ωστόσο, απόπειρες διαφόρων κρατών να εργαλειοποιήσουν αυτές τις νέες τεχνολογίες θέτουν απειλές σε ολόκληρους τομείς της οικονομίας οποιασδήποτε χώρας», δήλωσε ο Πεσκόφ.