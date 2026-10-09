Βρυξέλλες: Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία εν μέσω πανεθνικής απεργίας ενάντια στη λιτότητα

Μικρής έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν την Παρασκευή (9/10) στις Βρυξέλλες μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, καθώς μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων, μαζί με εκατοντάδες φοιτητές, συμμετείχαν σε πορεία στο πλαίσιο πανεθνικής απεργίας κατά των σχεδιαζόμενων περικοπών στις κρατικές δαπάνες.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters, μερικές δεκάδες κουκουλοφόροι, ντυμένοι στα μαύρα, πέταξαν πέτρες και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, ενώ στους δρόμους ακούγονταν συνθήματα κατά της αστυνομίας και στους τοίχους των γύρω κτιρίων είχαν γραφτεί σχετικά συνθήματα με γκράφιτι. Πυροσβέστες έσβησαν αρκετές εστίες φωτιάς, μεταξύ άλλων και σε λεωφορεία, ενώ η αστυνομία απάντησε με χρήση δακρυγόνων, σύμφωνα με μαρτυρίες δημοσιογράφων του Reuters.

Όπως τονίζεται, τα επεισόδια σημειώθηκαν την ώρα που χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους της βελγικής πρωτεύουσας, μεταξύ των οποίων και φοιτητές που εμπνεύστηκαν εν μέρει από τις κινητοποιήσεις στη γειτονική Γαλλία.

Ορισμένοι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Έκανα κοπάνα για να υπερασπιστώ την τάξη μου» και «Η εκπαίδευση είναι δικαίωμα, όχι προνόμιο».

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση στο Βέλγιο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα διαμαρτυριών που εξαπλώνεται στην Ευρώπη. Φοιτητές στη Γαλλία και την Ιταλία, μεταξύ άλλων χωρών, διαδηλώνουν για τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν συμμετάσχει σε κινητοποιήσεις στην Ισπανία για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η πορεία, στην οποία συμμετείχαν περίπου 30.000 άνθρωποι, ολοκληρώθηκε ειρηνικά. Ωστόσο, επεισόδια ξέσπασαν κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό των Βρυξελλών και σε άλλες περιοχές του κέντρου, όπου ομάδες διαδηλωτών πέταξαν μπουκάλια, τούβλα, πέτρες και πυροτεχνήματα εναντίον αστυνομικών.

Από την πλευρά της, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της χρησιμοποίησαν οχήματα εκτόξευσης νερού υπό πίεση και δακρυγόνα για να διαλύσουν τις ομάδες των διαδηλωτών. Συνολικά, 21 άτομα είχαν τεθεί υπό κράτηση ή συλληφθεί, μεταξύ των οποίων 13 ανήλικοι.

Την απεργία προκήρυξαν οι δύο μεγαλύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις του Βελγίου, η σοσιαλιστική FGTB/ABVV και η χριστιανική CSC/ACV. Οι οργανώσεις αντιτίθενται στα δημοσιονομικά μέτρα της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι μεταφέρουν το βάρος της προσπάθειας μείωσης του ελλείμματος στους εργαζομένους, τους συνταξιούχους και τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα.

Την Πέμπτη, ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ ντε Βέβερ, δήλωσε ότι απαιτούνται επώδυνα δημοσιονομικά μέτρα άμεσα, προκειμένου να αποτραπεί ένας επικείμενος φαύλος κύκλος αύξησης του χρέους και του κόστους εξυπηρέτησής του, ο οποίος διαφορετικά θα επιβάρυνε σημαντικά τις επόμενες γενιές.

Οι φοιτητικές ομάδες, οι κινητοποιήσεις των οποίων ξεκίνησαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα στη Λιέγη και επεκτάθηκαν την Παρασκευή στις Βρυξέλλες, δηλώνουν ότι διαμαρτύρονται επίσης για την αύξηση του κόστους της εκπαίδευσης, τον υπερπληθυσμό στις σχολικές αίθουσες και τις μεταρρυθμίσεις που, όπως φοβούνται, θα περιορίσουν την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.