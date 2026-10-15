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Μαύρη Θάλασσα: Φωτιά σε δεξαμενόπλοιο εν μέσω έντονων ανησυχιών για τις ρωσικές επιθέσεις
Ειδήσεις
11:11 - 15 Οκτ 2026

Μαύρη Θάλασσα: Φωτιά σε δεξαμενόπλοιο εν μέσω έντονων ανησυχιών για τις ρωσικές επιθέσεις

Reporter.gr Newsroom

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Ένα πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στα χωρικά ύδατα της Ρουμανίας τυλίχθηκε στις φλόγες, με το πλήρωμά του να απομακρύνεται με ασφάλεια, σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές.

Όπως επισημαίνει το Al Jazeera, το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο αυξανόμενων ανησυχιών για υβριδικές επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα, στις οποίες φέρεται να εμπλέκεται η Ρωσία. Ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας, Ράντου Μιρούτσα, δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν ήταν σαφές εάν το πλοίο, το οποίο αναγνωρίστηκε ως το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών και πετρελαίου Yara J με σημαία Κομορών, είχε πληγεί από drone. Όπως πρόσθεσε, αναμένεται να διεξαχθεί έρευνα για το περιστατικό.

Την Τετάρτη, πολλά drones παραβίασαν τον ρουμανικό εναέριο χώρο κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ενώ την Τρίτη, δύο πλοία δέχθηκαν επιθέσεις με drones στα ανοικτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, με το ένα να βυθίζεται, σύμφωνα με τον Βούλγαρο πρωθυπουργό, Ρούμεν Ράντεφ.

Ο Ράντεφ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία για το ποιος πραγματοποίησε την επίθεση, ωστόσο υποστήριξε ότι «το αποτέλεσμα ευνοεί» τη Ρωσία. Πρόσθεσε ότι ο Ρώσος πρεσβευτής θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό.

Το ιστορικό και ο πιθανός στόχος των επιθέσεων

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ένα πλοίο μεταφοράς σιτηρών τυλίχθηκε στις φλόγες και βυθίστηκε έξω από τα χωρικά ύδατα της Ρουμανίας. Η Ουκρανία απέδωσε το περιστατικό σε ρωσικά drones. Από την επίθεση σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι, ενώ άλλοι 11 διασώθηκαν.

«Μια φρικτή επίθεση από δύο ρωσικά drones εναντίον πολιτικού πλοίου σε διεθνή ύδατα, το οποίο μετέφερε καλαμπόκι και ανήκε σε τουρκική εταιρεία», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές, οι εισβολές ρωσικών drones στον εναέριο χώρο χωρών της ανατολικής Ευρώπης αποτελούν δοκιμασία για τις αμυντικές δυνατότητες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για την ικανότητά τους να αντιδρούν σε τέτοιου είδους περιστατικά.

Σε αυτό το φόντο, σημειώνεται ότι από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, drones έχουν παραβιάσει τον ρουμανικό εναέριο χώρο, ενώ νάρκες που παρασύρονται στη Μαύρη Θάλασσα απειλούν σημαντικές εμπορικές και ενεργειακές οδούς.

Την περασμένη Τετάρτη, η πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ιλιάνα Γιότοβα, δήλωσε ότι θα προσκαλέσει τη Ρουμανία και την Τουρκία σε διαβουλεύσεις με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας των εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/10/2026 - 11:12
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