Ζελένσκι προς Τραμπ: Μη συντάσσεστε με τον επιτιθέμενο – Έκκληση για ειλικρίνεια από τους συμμάχους

Έκκληση προς τους συμμάχους της Ουκρανίας να επιδείξουν «ειλικρίνεια» ως προς τη στάση τους στον πόλεμο με τη Ρωσία απηύθυνε ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καλώντας παράλληλα τις Ηνωμένες Πολιτείες να στηρίξουν τις προσπάθειες του Κιέβου για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την εγγύηση της ασφάλειας.

«Έχουμε ανάγκη από ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ εκ μέρους των εταίρων μας ως προς τον πόλεμο: είναι σημαντικό όλοι, στην Αμερική, να συνταχθούν όχι με τον επιτιθέμενο, αλλά στο πλευρό των προσπαθειών μας να προστατεύσουμε ζωές, να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο και να εγγυηθούμε την ασφάλεια», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η χρήση κεφαλαίων στη λέξη «ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ» παραπέμπει στο ύφος των αναρτήσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Πιο αναλυτικά σε μια μακροσκελή ανάρτηση του στο Χ, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι αναφέρει: «Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εξακολουθούν να παρέχουν βοήθεια σε δεκάδες πόλεις και κοινότητες της χώρας μας. Συνεργεία αποκατάστασης και διασώστες εργάζονται για την αντιμετώπιση των συνεπειών των ρωσικών επιθέσεων.

Σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας και κατά τη διάρκεια της νύχτας, βρισκόμασταν αντιμέτωποι με μια μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed. Τα drones έρχονταν κατά κύματα και δεν υπήρξε ούτε μία ώρα κατά την οποία ο εναέριος χώρος μας να ήταν απαλλαγμένος από αυτά.

Από τα μεσάνυχτα έως τις 9 το πρωί σήμερα, είχαν ήδη καταγραφεί περισσότερα από 850 Shahed. Και όλα αυτά συμβαίνουν ακριβώς τη στιγμή που η δυνατότητά μας να ενισχύσουμε την άμυνά μας περιορίζεται τεχνητά.

Καταφέραμε να καταρρίψουμε ορισμένα από τα Shahed. Δυστυχώς, όμως, σημειώθηκαν και δεκάδες πλήγματα.

Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Κιροβοχράντ. Πλήγματα σημειώθηκαν επίσης στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή του, καθώς και στις περιφέρειες Ντνίπρο, Οδησσού, Ρίβνε, Χαρκόβου, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνας, Μικολάιβ, Βίνιτσα, Ζιτομίρ, Χμελνίτσκι, Πολτάβα και Ιβάνο-Φρανκίβσκ.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κροπιβνίτσκι και άλλοι τρεις στην περιφέρεια του Ντνίπρο. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους οικείους τους.

Είναι προφανές ότι η Ρωσία επέλεξε συνειδητά να κλιμακώσει τις επιθέσεις της, αφού έλαβε ελάφρυνση των κυρώσεων και διαπίστωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες άσκησης πίεσης στην Ουκρανία. Η Ρωσία εκμεταλλεύεται κάθε τέτοια ευκαιρία και πρέπει να λογοδοτήσει για τις πράξεις της.

Απαιτούνται αποφασιστικές κινήσεις για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος. Η Ουκρανία χρειάζεται σταθερή υποστήριξη, πρωτίστως για την προστασία του εναέριου χώρου της.

Χρειαζόμαστε ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ από τους εταίρους μας σχετικά με αυτόν τον πόλεμο. Είναι σημαντικό όλοι στην Αμερική να σταθούν όχι στο πλευρό του επιτιθέμενου, αλλά στο πλευρό των προσπαθειών μας να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές, να τερματίσουμε τον πόλεμο και να εγγυηθούμε την ασφάλεια».

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2110651537701646345}

Η παρέμβαση του Ζελένσκι έρχεται σε μια περίοδο νέας έντασης στις σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου, με αφορμή τις πρόσφατες κινήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στη Ρωσία, μεταξύ των οποίων η απόφαση για χαλάρωση των κυρώσεων στις ρωσικές εξαγωγές ντίζελ.

Σε συνέντευξή του, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι είναι «επώδυνο» όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επιλέγει να πάρει το μέρος της άλλης πλευράς, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να αποδεχθεί μια ουδέτερη στάση των ΗΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα παραμείνει σταθερή. Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη του για τον κίνδυνο απώλειας ενός ισχυρού εταίρου, υπογραμμίζοντας ότι για την Ουκρανία ο πόλεμος δεν αποτελεί ζήτημα επιχειρηματικών συμφερόντων, αλλά αφορά την επιβίωση της χώρας, την πατρίδα και τους πολίτες της.