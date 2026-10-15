ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ζελένσκι προς Τραμπ: Μη συντάσσεστε με τον επιτιθέμενο – Έκκληση για ειλικρίνεια από τους συμμάχους
Ειδήσεις
13:29 - 15 Οκτ 2026

Ζελένσκι προς Τραμπ: Μη συντάσσεστε με τον επιτιθέμενο – Έκκληση για ειλικρίνεια από τους συμμάχους

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Έκκληση προς τους συμμάχους της Ουκρανίας να επιδείξουν «ειλικρίνεια» ως προς τη στάση τους στον πόλεμο με τη Ρωσία απηύθυνε ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καλώντας παράλληλα τις Ηνωμένες Πολιτείες να στηρίξουν τις προσπάθειες του Κιέβου για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την εγγύηση της ασφάλειας.

«Έχουμε ανάγκη από ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ εκ μέρους των εταίρων μας ως προς τον πόλεμο: είναι σημαντικό όλοι, στην Αμερική, να συνταχθούν όχι με τον επιτιθέμενο, αλλά στο πλευρό των προσπαθειών μας να προστατεύσουμε ζωές, να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο και να εγγυηθούμε την ασφάλεια», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η χρήση κεφαλαίων στη λέξη «ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ» παραπέμπει στο ύφος των αναρτήσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Πιο αναλυτικά σε μια μακροσκελή ανάρτηση του στο Χ, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι αναφέρει: «Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εξακολουθούν να παρέχουν βοήθεια σε δεκάδες πόλεις και κοινότητες της χώρας μας. Συνεργεία αποκατάστασης και διασώστες εργάζονται για την αντιμετώπιση των συνεπειών των ρωσικών επιθέσεων.

Σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας και κατά τη διάρκεια της νύχτας, βρισκόμασταν αντιμέτωποι με μια μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed. Τα drones έρχονταν κατά κύματα και δεν υπήρξε ούτε μία ώρα κατά την οποία ο εναέριος χώρος μας να ήταν απαλλαγμένος από αυτά.

Από τα μεσάνυχτα έως τις 9 το πρωί σήμερα, είχαν ήδη καταγραφεί περισσότερα από 850 Shahed. Και όλα αυτά συμβαίνουν ακριβώς τη στιγμή που η δυνατότητά μας να ενισχύσουμε την άμυνά μας περιορίζεται τεχνητά.

Καταφέραμε να καταρρίψουμε ορισμένα από τα Shahed. Δυστυχώς, όμως, σημειώθηκαν και δεκάδες πλήγματα.

Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Κιροβοχράντ. Πλήγματα σημειώθηκαν επίσης στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή του, καθώς και στις περιφέρειες Ντνίπρο, Οδησσού, Ρίβνε, Χαρκόβου, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνας, Μικολάιβ, Βίνιτσα, Ζιτομίρ, Χμελνίτσκι, Πολτάβα και Ιβάνο-Φρανκίβσκ.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κροπιβνίτσκι και άλλοι τρεις στην περιφέρεια του Ντνίπρο. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους οικείους τους.

Είναι προφανές ότι η Ρωσία επέλεξε συνειδητά να κλιμακώσει τις επιθέσεις της, αφού έλαβε ελάφρυνση των κυρώσεων και διαπίστωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες άσκησης πίεσης στην Ουκρανία. Η Ρωσία εκμεταλλεύεται κάθε τέτοια ευκαιρία και πρέπει να λογοδοτήσει για τις πράξεις της.

Απαιτούνται αποφασιστικές κινήσεις για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος. Η Ουκρανία χρειάζεται σταθερή υποστήριξη, πρωτίστως για την προστασία του εναέριου χώρου της.

Χρειαζόμαστε ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ από τους εταίρους μας σχετικά με αυτόν τον πόλεμο. Είναι σημαντικό όλοι στην Αμερική να σταθούν όχι στο πλευρό του επιτιθέμενου, αλλά στο πλευρό των προσπαθειών μας να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές, να τερματίσουμε τον πόλεμο και να εγγυηθούμε την ασφάλεια».

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2110651537701646345}

Η παρέμβαση του Ζελένσκι έρχεται σε μια περίοδο νέας έντασης στις σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου, με αφορμή τις πρόσφατες κινήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στη Ρωσία, μεταξύ των οποίων η απόφαση για χαλάρωση των κυρώσεων στις ρωσικές εξαγωγές ντίζελ.

Σε συνέντευξή του, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι είναι «επώδυνο» όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επιλέγει να πάρει το μέρος της άλλης πλευράς, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να αποδεχθεί μια ουδέτερη στάση των ΗΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα παραμείνει σταθερή. Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη του για τον κίνδυνο απώλειας ενός ισχυρού εταίρου, υπογραμμίζοντας ότι για την Ουκρανία ο πόλεμος δεν αποτελεί ζήτημα επιχειρηματικών συμφερόντων, αλλά αφορά την επιβίωση της χώρας, την πατρίδα και τους πολίτες της.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/10/2026 - 13:32
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ουκρανία: Ανακοίνωσε την καταστροφή έξι ρωσικών μαχητικών-βομβαρδιστικών
Ειδήσεις

Ουκρανία: Ανακοίνωσε την καταστροφή έξι ρωσικών μαχητικών-βομβαρδιστικών

Πιερρακάκης στο ΔΝΤ: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη η δημοσιονομική τάξη - Μόλις πέντε χώρες της ΕΕ καταγράφουν πλεόνασμα
Οικονομία

Πιερρακάκης στο ΔΝΤ: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη η δημοσιονομική τάξη - Μόλις πέντε χώρες της ΕΕ καταγράφουν πλεόνασμα

ΗΠΑ: Η Ουάσιγκτον εξετάζει τη χρήση της «μητέρας όλων των βομβών» κατά του Ιράν
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Η Ουάσιγκτον εξετάζει τη χρήση της «μητέρας όλων των βομβών» κατά του Ιράν

Ουκρανία: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με drones - Στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές
Ειδήσεις

Ουκρανία: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με drones - Στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/10/2026 - 16:07

Σε λειτουργία το νέο Μητρώο για τις ανακληθείσες διοικητικές πράξεις

Πολιτική
15/10/2026 - 15:53

Γκιλφόιλ: Νέο κύμα δημοσιευμάτων για λογαριασμούς και καταγγελίες

Ειδήσεις
15/10/2026 - 15:53

Μυτιλήνη: Επτά συλλήψεις για επίθεση σε 25χρονο με οπαδικά κίνητρα

Ανεμοδείκτης
15/10/2026 - 15:47

Η Ένωση στο παράλληλο σύμπαν της

Ειδήσεις
15/10/2026 - 15:43

Ουκρανία: Ανακοίνωσε την καταστροφή έξι ρωσικών μαχητικών-βομβαρδιστικών

Πολιτική
15/10/2026 - 15:33

Ενεργειακή κρίση: Οι ενστάσεις Μητσοτάκη για το σχέδιο της ΕΕ και η πίεση για αλλαγές στο ETS

Ειδήσεις
15/10/2026 - 15:33

Αποκαθίστανται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια της Αττικής

Επιχειρήσεις
15/10/2026 - 15:20

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και Envolve Entrepreneurship ενώνουν δυνάμεις για την ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας

Οικονομία
15/10/2026 - 15:18

Πιερρακάκης στο ΔΝΤ: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη η δημοσιονομική τάξη - Μόλις πέντε χώρες της ΕΕ καταγράφουν πλεόνασμα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/10/2026 - 15:11

GSI: Αίτημα της Αθήνας για επανέναρξη των ερευνών στον βυθό – Το επόμενο βήμα για το καλώδιο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/10/2026 - 15:08

Παπασταύρου: Η Ελλάδα πρώτη χώρα για την οποία εγκρίθηκε η ρήτρα διαφυγής

Ειδήσεις
15/10/2026 - 15:04

ΗΠΑ: Η Ουάσιγκτον εξετάζει τη χρήση της «μητέρας όλων των βομβών» κατά του Ιράν

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15/10/2026 - 14:57

Το νέο ID. Tiguan μεταφέρει στην ηλεκτρική εποχή όσα έχουν καθιερώσει το Tiguan

Ειδήσεις
15/10/2026 - 14:55

Στον αέρα η σύνοδος ΕΕ – κρατών του Κόλπου στη Σαουδική Αραβία λόγω επιθέσεων των Χούθι

Πολιτική
15/10/2026 - 14:42

Πλεύρης: Θα αφαιρούνται Golden Visa για εικονικές εκπτώσεις και παραβίαση της απαγόρευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης

ΕΜΠΟΡΙΟ
15/10/2026 - 14:40

Πρόστιμο 1.000 ευρώ σε σούπερ μάρκετ «Μασούτης» στο Παλαιό Φάληρο

Ειδήσεις
15/10/2026 - 14:36

Μπέτυ Βαλάση: Έφυγε η αξέχαστη «Λωξάντρα» της ελληνικής τηλεόρασης

Ειδήσεις
15/10/2026 - 14:33

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Δρυμώνα Αιτωλοακαρνανίας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Πολιτική
15/10/2026 - 14:30

Νέα μέτρα για την παράνομη στέγαση αλλοδαπών στο κέντρο της Αθήνας – Τι ανακοίνωσε ο Χρυσοχοΐδης

ΕΜΠΟΡΙΟ
15/10/2026 - 14:25

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Το νέο ΕΣΠΑ να φτάνει πραγματικά στη μικρή επιχείρηση, όχι μόνο στα χαρτιά

Ναυτιλία
15/10/2026 - 14:20

Νέος πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Εφοπλιστών Μάλτας ο Emanuele Grimaldi

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
15/10/2026 - 14:12

Κατσαφάδος: Νέος οδικός χάρτης κράτους και ασφαλιστικών για τις φυσικές καταστροφές – Ενισχύσεις σε 5 ημέρες

Νομίσματα
15/10/2026 - 14:10

Crypto: Νέο κύμα ρευστοποιήσεων με απώλειες για τα μεγάλα ψηφιακά assets

Ακίνητα
15/10/2026 - 13:58

Νέα δεδομένα με το «Σπίτι μου ΙΙΙ»: Η αύξηση του αριθμού των δυνητικών δικαιούχων ενισχύει τη ζήτηση

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
15/10/2026 - 13:55

ΑΑΔΕ-ΥΠΑΑΤ: Στο 99,6% η απορρόφηση των άμεσων αγροτικών ενισχύσεων για το 2025

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
15/10/2026 - 13:51

Telekom: Προθεσμία έως τις 31/12 για την είσπραξη παλαιών μερισμάτων

Ανεμοδείκτης
15/10/2026 - 13:50

Το ΠΑΣΟΚ εγκλωβισμένο στην νοσταλγία

Πολιτική
15/10/2026 - 13:45

Χρηστίδης: Στόχος του ΠΑΣΟΚ να ξεκολλήσει η Ελλάδα από την τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/10/2026 - 13:40

ΤτΕ: Αμετάβλητα τα αποθέματα ασφαλείας για το 2027 για τις 4 συστημικές τράπεζες

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
15/10/2026 - 13:39

Η EON γίνεται Nova TV - Τι αλλάζει για τους συνδρομητές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ