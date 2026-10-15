Χουάνγκ (Nvidia): Αναγκαία η συνεργασία με την Κίνα στην AI για να ελέγξουμε τους κινδύνους

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, δήλωσε ότι η εταιρεία κατασκευής τσιπ «πρέπει οπωσδήποτε» να συνεργαστεί με κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να παρακολουθούν από κοινού τους κινδύνους που συνδέονται με αυτή την «δυνητικά επικίνδυνη» τεχνολογία.

«Πρέπει οπωσδήποτε να συνεργαστούμε, ώστε να προωθήσουμε την τεχνολογία με ασφάλεια», δήλωσε στο CNBC, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των μέσων ενημέρωσης το βράδυ της Τετάρτης στο Λονδίνο.

Οι συζητήσεις γύρω από την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες, μετά τις εκκλήσεις ερευνητών από εργαστήρια AI, μεταξύ των οποίων η OpenAI και η Anthropic, για επιβράδυνση της ανάπτυξης της τεχνολογίας, καθώς και τις προειδοποιήσεις τους για υπαρξιακούς κινδύνους για την ανθρωπότητα.

Ενώ ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI και ο Ντάριο Αμοντέι της Anthropic έχουν ζητήσει αυστηρότερη ρύθμιση, ο Χουάνγκ έχει αναδειχθεί σε εξέχουσα φωνή που αντιτίθεται σε αυτή την προσέγγιση.

Ο Χουάνγκ υποστήριξε ότι ο «διάλογος» είναι ο τρόπος συνεργασίας με τις κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, προσθέτοντας ότι βρίσκεται ήδη σε «διάλογο με πολλούς ερευνητές στην Κίνα».

«Θα πρέπει να ενισχύσουμε τον διάλογο», πρόσθεσε. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να το κάνουν... Έχω υποστηρίξει ότι το ίδιο πρέπει να κάνει και το Ηνωμένο Βασίλειο».

Συνεργασία ΗΠΑ – Κίνας στην τεχνητή νοημοσύνη

Η ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης έχει αναδειχθεί σε βασικό ζήτημα στις σχέσεις των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και της Κίνας, καθώς οι δύο πλευρές εξετάζουν τρόπους αντιμετώπισης των κινδύνων που δημιουργεί η ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας.

Πριν από τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, συζήτησε τον Σεπτέμβριο με τον Κινέζο ομόλογό του, Χε Λιφένγκ, το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός «διαλόγου ΗΠΑ – Κίνας για την τεχνητή νοημοσύνη». Στις συζητήσεις περιλαμβανόταν και η δημιουργία ενός διαύλου επικοινωνίας για περιστατικά που θα μπορούσαν να φτάσουν έως το επίπεδο της εθνικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με την κινεζική ανακοίνωση για τη συνάντηση, ο πρόεδρος Σι επισήμανε ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ «μπορεί να ανταγωνίζονται, αλλά μπορούν να συνεργάζονται ακόμη περισσότερο» στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

«Οι δύο πλευρές μπορούν να συνεχίσουν τον διάλογό τους για την τεχνητή νοημοσύνη, να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη της και να αποτρέπουν από κοινού την κακή χρήση και την κατάχρησή της», ανέφερε ο Σι, σύμφωνα με την κινεζική ανακοίνωση.

Ο Χουάνγκ σημείωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε θέση που του επιτρέπει να λειτουργήσει ως «συγκαλών» πολλών τέτοιων διαλόγων για την τεχνητή νοημοσύνη σε διεθνές επίπεδο, χάρη στο «πνευματικό κεφάλαιο» της χώρας, δηλαδή το υψηλό επίπεδο γνώσης και εξειδίκευσης που διαθέτει.