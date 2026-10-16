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Το Truth Social του Τραμπ καταγράφει απότομη πτώση στην επισκεψιμότητα
Ειδήσεις
08:11 - 16 Οκτ 2026

Το Truth Social του Τραμπ καταγράφει απότομη πτώση στην επισκεψιμότητα

Reporter.gr Newsroom

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Ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιεί καθημερινά το Truth Social για να επηρεάζει την εξέλιξη του πολέμου στο Ιράν, να ανακοινώνει νέες πολιτικές και να μοιράζεται βίντεο του εαυτού του που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, το κοινό του μέσου κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει συρρικνώνεται.

Σύμφωνα με τη Washington Post, η επισκεψιμότητα του Truth Social μειώθηκε κατά περισσότερο από 30% κατά το δωδεκάμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο. Τον περασμένο μήνα, η πλατφόρμα είχε κατά μέσο όρο περίπου 260.000 ημερήσιους χρήστες, έναντι του υψηλότερου επιπέδου των 420.000 χρηστών που είχε καταγράψει τον Ιούνιο του 2025.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει μακράν τους περισσότερους ακολούθους από οποιονδήποτε άλλο χρήστη του Truth Social, δημοσιεύει αναρτήσεις στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης πολλές φορές την ημέρα. Αυτή την εβδομάδα, χρησιμοποίησε την πλατφόρμα για να προβάλει μια επένδυση στον τομέα των ημιαγωγών, να κοινοποιήσει θετικά δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης για τον ίδιο και να αναδημοσιεύσει ένα σκληρό βίντεο που δείχνει έναν άνδρα να δέχεται επίθεση από τίγρη.

Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος της μητρικής εταιρείας του Truth Social ανέφερε ότι η πλατφόρμα διαθέτει περιεχόμενο που προσελκύει το ενδιαφέρον και ασκεί επιρροή, ενώ υποστήριξε ότι η εφημερίδα The Washington Post τηρεί μεροληπτική στάση.

Ο Τραμπ δημιούργησε το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στο διάστημα μεταξύ των δύο προεδρικών θητειών του, αφού το Facebook, το YouTube και το Twitter είχαν αποκλείσει την πρόσβασή του στις υπηρεσίες τους, στον απόηχο των επιθέσεων της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

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