Γαλλία: Η απόφαση για τη Λε Πεν αναμένεται λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027

Η απόφαση του Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Γαλλίας (Cour de cassation) σχετικά με την καταδίκη της Μαρίν Λε Πεν από το Εφετείο αναμένεται, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, στα τέλη Μαρτίου ή στις αρχές Απριλίου 2027, λίγες εβδομάδες πριν από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για τις 18 Απριλίου.

Η χρονική συγκυρία προσδίδει ιδιαίτερη πολιτική σημασία στην επικείμενη δικαστική κρίση, καθώς η έκβασή της ενδέχεται να επηρεάσει τις δυνατότητες συμμετοχής της επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς στην εκλογική αναμέτρηση. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που επικαλείται το αρχικό δημοσίευμα, η Λε Πεν εμφανίζεται να συγκεντρώνει ποσοστά 34%-38% στον πρώτο γύρο ή να εξασφαλίζει την πρόκριση στον δεύτερο, ανάλογα με τη μέτρηση.

Το Ακυρωτικό Δικαστήριο θα εξετάσει την προσφυγή της Λε Πεν κατά της απόφασης του Εφετείου, χωρίς να έχει ανακοινωθεί οριστική ημερομηνία έκδοσης της ετυμηγορίας. Το ίδιο το δικαστήριο έχει διευκρινίσει ότι θα μπορούσε να αποφανθεί έως τις αρχές Απριλίου 2027, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να μεταβληθεί ανάλογα με τις διαδικαστικές εξελίξεις., αναφέρει το Reuters.

Τα ενδεχόμενα και οι επιπτώσεις στην προεκλογική εκστρατεία

Η απόφαση μπορεί να έχει διαφορετικές συνέπειες για τη δικαστική και πολιτική πορεία της Λε Πεν. Το Ακυρωτικό Δικαστήριο μπορεί να απορρίψει την προσφυγή της, επικυρώνοντας την απόφαση του Εφετείου, ή να την ακυρώσει, ενδεχομένως παραπέμποντας την υπόθεση για νέα εκδίκαση, σύμφωνα με τη Le Monde.

Στην περίπτωση που η καταδίκη καταστεί οριστική, η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με την εκτέλεση της ποινής φυλάκισης ενός έτους υπό ηλεκτρονική επιτήρηση, όπως προβλέπει η απόφαση του Εφετείου. Η άσκηση προσφυγής στο Ακυρωτικό Δικαστήριο αναστέλλει επί του παρόντος την εκτέλεση των ποινικών κυρώσεων, ενώ οι ακριβείς συνέπειες μιας ενδεχόμενης απόρριψής της θα εξαρτηθούν και από τις σχετικές διαδικαστικές προθεσμίες.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετες δυσκολίες στην προεκλογική της εκστρατεία, ιδίως εάν η δικαστική απόφαση εκδοθεί λίγο πριν από την ψηφοφορία. Ωστόσο, το εάν και με ποιους όρους θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τις προεκλογικές της μετακινήσεις υπό ηλεκτρονική επιτήρηση δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο εκ των προτέρων.

Μια δικαστική εξέλιξη με πολιτικό βάρος

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της θέσης της Λε Πεν στο γαλλικό πολιτικό σκηνικό και της χρονικής εγγύτητας της αναμενόμενης απόφασης με τις προεδρικές εκλογές. Η δικαστική κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει την προεκλογική στρατηγική της ίδιας και του κόμματός της, σε μια περίοδο κατά την οποία η υποψηφιότητά της παραμένει στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης.