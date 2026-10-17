Σαουδική Αραβία: Πλήγμα από άγνωστο βλήμα δέχθηκε πετρελαιοφόρο – Απομακρύνθηκε το πλήρωμα

Πλήγμα από «άγνωστης προέλευσης βλήμα» δέχθηκε την Παρασκευή δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά των ακτών της Σαουδικής Αραβίας, στα ύδατα του Κόλπου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Σάββατο (17/10) η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO. Όπως έγινε γνωστό, το πλήρωμα απομακρύνθηκε από το πλοίο.

Σύμφωνα με την UKMTO, το περιστατικό σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή 68 ναυτικών μιλίων βορειοανατολικά της πόλης Τζουμπάιλ. Η υπηρεσία διευκρίνισε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ασφαλή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Η εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Vanguard ταυτοποίησε το πλοίο ως το πετρελαιοφόρο ST3, το οποίο πλέει υπό σημαία των Νήσων Μάρσαλ.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.