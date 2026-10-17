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Ζελένσκι: Η χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων ενθαρρύνει τον Πούτιν να συνεχίσει τον πόλεμο
Ειδήσεις
13:31 - 17 Οκτ 2026

Ζελένσκι: Η χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων ενθαρρύνει τον Πούτιν να συνεχίσει τον πόλεμο

Reporter.gr Newsroom

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Την έντονη αντίθεσή του στην αναστολή εφαρμογής σημαντικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, τις οποίες είχε προωθήσει το αμερικανικό Κογκρέσο, εξέφρασε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποιώντας ότι η υποχώρηση της αμερικανικής πίεσης ενθαρρύνει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να συνεχίσει τον πόλεμο.

Η απόφαση της Ουάσιγκτον συνιστά σοβαρό πλήγμα για το Κίεβο, την ώρα που η Μόσχα υποδέχθηκε με ικανοποίηση την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για «ματ» στην πρώτη της αντίδραση.

Όπως τόνισε ο Ζελένσκι, η απόφαση των ΗΠΑ να παραμερίσουν τη νομοθετική πρωτοβουλία του Λίντσεϊ Γκράχαμ ελήφθη σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή, καθώς η Ρωσία εξαπολύει μαζικές επιθέσεις εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποσκοπούσε στην άσκηση ουσιαστικής πίεσης στη Μόσχα, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Όπως επισήμανε, η εφαρμογή του θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο, προσθέτοντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

«Η Ρωσία επιχειρεί να βυθίσει ολόκληρη την Ουκρανία στο σκοτάδι, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας. Προσπαθεί να αφήσει εκατομμύρια συμπολίτες μας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση. Για να σταματήσει αυτή η τακτική, είναι απαραίτητη η άσκηση πίεσης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

Στη συνέχεια, προειδοποίησε ότι ένα «μπλακάουτ αμερικανικών κυρώσεων», δηλαδή η χαλάρωση των μέτρων κατά της Ρωσίας, ισοδυναμεί στην πράξη με οικονομική επιβράβευση του Ρώσου προέδρου.

«Η χαλάρωση της πίεσης προς τον επιτιθέμενο, η οποία λειτουργεί ουσιαστικά ως οικονομική επιβράβευση για τον Πούτιν, το μόνο που κάνει είναι να τον ενθαρρύνει να συνεχίσει τις επιθέσεις του», σημείωσε, καλώντας τη Δύση να διατηρήσει σταθερή στάση.

«Οφείλουμε να παραμείνουμε σταθεροί και να επιδιώξουμε τον τερματισμό του πολέμου, να τον φέρουμε πραγματικά σε πέρας, αντί να δίνουμε στον Πούτιν κάθε λόγο να τον παρατείνει επ' αόριστον», πρόσθεσε.

Η απόφαση Τραμπ και το νομοσχέδιο Γκράχαμ

Την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την άρση ή την αναστολή σειράς κυρώσεων, περιορισμών και δασμών σε βάρος της Ρωσίας, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη ισχύος των μέτρων που συνδέονταν με το νομοσχέδιο του Λίντσεϊ Γκράχαμ, το οποίο είχε προωθηθεί τον προηγούμενο μήνα.

Η νομοθετική πρωτοβουλία, γνωστή ως «νόμος Γκράχαμ», έφερε το όνομα του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή που την είχε εισηγηθεί. Ο Γκράχαμ συγκαταλεγόταν στους ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας και στους σφοδρούς επικριτές της Ρωσίας.

Το νομοσχέδιο προέβλεπε μέτρα που στόχευαν τους ρωσικούς τομείς της ενέργειας και της άμυνας, καθώς και τον ίδιο τον Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της χώρας.

Η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Δύση είχε επιβάλει εκτεταμένες κυρώσεις στη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, με στόχο να περιορίσει τις οικονομικές και στρατιωτικές δυνατότητες της Μόσχας.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαμηνύει ότι η πολιτική των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας θα συνεχιστεί, προαναγγέλλοντας την υιοθέτηση και 22ου πακέτου περιοριστικών μέτρων.

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