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Ο Τραμπ αναστέλλει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας που ενέκρινε το Κογκρέσο
Ειδήσεις
09:17 - 17 Οκτ 2026

Ο Τραμπ αναστέλλει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας που ενέκρινε το Κογκρέσο

Reporter.gr Newsroom

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Ο Ντόναλντ Τραμπ αναστέλλει την εφαρμογή των περισσότερων κυρώσεων που επρόκειτο να επιβληθούν στη Ρωσία βάσει ενός διακομματικού νομοσχεδίου, το οποίο υπέγραψε τον περασμένο μήνα.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω εκτελεστικού διατάγματος το βράδυ της Παρασκευής και εντάσσεται στη γενικότερη στροφή του Τραμπ προς την προσέγγιση με τη Μόσχα, καθώς επιδιώκει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να διατηρήσει υπό έλεγχο τις τιμές της ενέργειας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Ο νόμος, τον οποίο προώθησε ο εκλιπών γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ (Ρεπουμπλικανός, Νότια Καρολίνα) και ο οποίος πήρε το όνομά του, έθετε στο στόχαστρο συγκεκριμένους Ρώσους αξιωματούχους και θεσμούς, ενώ θα επέτρεπε την επιβολή δασμών έως και 100% σε χώρες που εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο.

Στο εκτελεστικό διάταγμα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η αναστολή της εφαρμογής των περισσότερων διατάξεων του νόμου ήταν «προς το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η απόφαση έρχεται μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Τραμπ ότι θα αγοράσει ρωσικό πετρέλαιο ντίζελ, έπειτα από συμφωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Παράλληλα, ο Τραμπ συνεχίζει να ασκεί πιέσεις στην Ουκρανία και στον πρόεδρό της, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή.

«Ο πρόεδρος παρατείνει τον πόλεμο, δεν τον τερματίζει», δήλωσε ο βουλευτής Ντον Μπέικον (Ρεπουμπλικανός, Νεμπράσκα), ο οποίος αποχωρεί από την πολιτική μετά τη λήξη της τρέχουσας θητείας του.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά ότι βρίσκεται στο πλευρό ενός αιμοδιψούς τραμπούκου και εκείνων που στηρίζουν την πολεμική μηχανή της Ρωσίας, και απέναντι στην πλειονότητα των Αμερικανών, στους εκπροσώπους τους και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, καθώς και στους Ευρωπαίους συμμάχους μας», δήλωσε ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ (Δημοκρατικός, Κονέκτικατ), ένας από τους συνυποστηρικτές του νομοσχεδίου.

«Αυτές οι εξαιρέσεις δεν έχουν καμία σχέση με την εθνική μας ασφάλεια και έχουν να κάνουν αποκλειστικά με την προσπάθεια να καλοπιάσουμε τον Βλαντίμιρ Πούτιν», πρόσθεσε.

Ο νόμος έδινε στον Τραμπ προθεσμία 30 ημερών για να επιβάλει δασμούς έως και 100% στους πέντε μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, αφήνοντας, ωστόσο, στη διακριτική ευχέρεια του προέδρου τον καθορισμό των πραγματικών συντελεστών δασμών. Η προθεσμία αυτή θα έληγε την Κυριακή.

Αντί γι' αυτό, το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ ανέφερε ότι είχε ενημερώσει το Κογκρέσο πως η επιβολή των κυρώσεων θα ήταν αντίθετη προς το εθνικό συμφέρον.

Προς το παρόν, ο πρόεδρος έχει αναστείλει μόνο την εφαρμογή των μέτρων. Αυτό σημαίνει ότι εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την επιβολή τους σε μεταγενέστερο χρόνο.

Τις τελευταίες ημέρες, ο πρόεδρος αντιμετωπίζει αυξανόμενες αντιδράσεις τόσο από Ρεπουμπλικανούς όσο και από Δημοκρατικούς, εξαιτίας της συμφωνίας για το ντίζελ, της έκκλησής του προς τον Ζελένσκι να παραιτηθεί και της απαίτησής του να τηρήσει η Ουκρανία μια ενεργειακή εκεχειρία, την οποία η Μόσχα παραβίασε αμέσως μετά.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/10/2026 - 09:27
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