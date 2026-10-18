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Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Καταδίκη της βίας στις διαδηλώσεις στην Αλβανία
Ειδήσεις
21:58 - 18 Οκτ 2026

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Καταδίκη της βίας στις διαδηλώσεις στην Αλβανία

Reporter.gr Newsroom

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Την καταδίκη της για τη χρήση βίας στα Τίρανα και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας, μετά τις μαζικές φοιτητικές κινητοποιήσεις με αίτημα την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, εξέφρασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παράλληλα, η Επιτροπή χαιρέτισε τη δέσμευση των αλβανικών αρχών ότι θα διασφαλίσουν την προστασία του δικαιώματος στη διαμαρτυρία, υπογραμμίζοντας τη σημασία του σεβασμού των δημοκρατικών ελευθεριών.

Οι διαδηλώσεις, με πρωταγωνιστές φοιτητές, πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, με τη συμμετοχή πλήθους πολιτών στο κέντρο των Τιράνων, ενώ οι κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν και σε άλλες πόλεις της χώρας.

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Η δυσαρέσκεια των διαδηλωτών συνδέεται με καταγγελίες για κυβερνητική διαφθορά, την περιορισμένη διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας και τα προβλήματα στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Τα αιτήματα των κινητοποιήσεων κλιμακώθηκαν, με τους συμμετέχοντες να ζητούν την παραίτηση του Έντι Ράμα. Από την πλευρά του, ο Αλβανός πρόεδρος ζήτησε σήμερα να προσέλθουν στο διάλογο οι διαδηλωτές σε μια προσπάθεια να ρίξει τους τόνους.

Η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται στον απόηχο των διαδηλώσεων και της έντασης που καταγράφηκε σε διάφορες περιοχές της Αλβανίας, με το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και την αποφυγή της βίας να βρίσκονται στο επίκεντρο.

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