Ανάλυση WSJ για Γαλλία: Πολιτικά παιχνίδια στο... χάος - Αδύναμος ο Μακρόν, κερδισμένη η Λεπέν

Η Γαλλία βρέθηκε το σαββατοκύριακο αντιμέτωπη με εικόνες καταστροφής, από κατεστραμμένα ιστορικά μνημεία έως διαλυμένες βιτρίνες καταστημάτων και οι πολιτικοί άρχισαν να αλληλοκατηγορούνται για το ποιος φέρει την ευθύνη για μερικές από τις χειρότερες ταραχές που έχουν πλήξει τη χώρα εδώ και χρόνια.

Τα επεισόδια βίας, τα οποία ξέσπασαν κατά τη διάρκεια πανεθνικής διαδήλωσης το Σάββατο, συνεχίστηκαν το βράδυ της Κυριακής, με ταραχοποιούς να πυρπολούν οδοφράγματα σε διάφορα σημεία της χώρας. Περισσότεροι από 600 αστυνομικοί και πυροσβέστες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των ταραχών του Σαββατοκύριακου, ενώ περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι συνελήφθησαν.

Σε μια χώρα με μακρά ιστορία βίαιων διαδηλώσεων, οι ταραχές του Σαββατοκύριακου ξεχώρισαν λόγω της έκτασής τους. Η αστυνομία στάθηκε σε μεγάλο βαθμό ανήμπορη να σταματήσει χιλιάδες ταραχοποιούς, οι οποίοι κατέκλυσαν αστικά κέντρα σε ολόκληρη τη χώρα, επιτιθέμενοι σε δημαρχεία, πολυτελείς εμπορικές περιοχές και άλλες τοποθεσίες που συνήθως θεωρούνται απρόσβλητες από τέτοιου είδους επιθέσεις.

Η κατάσταση περιπλέκεται από το γεγονός ότι οι ταραχές εκδηλώθηκαν σε μια περίοδο πολιτικής μετάβασης. Η Γαλλία απέχει μόλις έξι μήνες από τις προεδρικές εκλογές, ενώ η σημερινή κυβέρνηση αντιμετωπίζει σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα, τα οποία περιορίζουν τη δυνατότητά της να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που τροφοδοτούν τις διαμαρτυρίες.

Σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal, η πολιτική αδυναμία αντίδρασης έγινε εμφανής το βράδυ της Κυριακής, όταν ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε τηλεοπτικό διάγγελμα, καταδικάζοντας τη βία, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποια μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση για να την ανακόψει. Αντίθετα, ο Μακρόν αναφέρθηκε στις επικείμενες εκλογές και προειδοποίησε ότι πολιτικοί επιχειρούν να εκμεταλλευτούν το χάος για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη.

«Όσοι σας λένε σήμερα ότι είναι επείγον να βγείτε στους δρόμους, να διαδηλώσετε και να προκαλέσετε αναταραχή έχουν έναν και μοναδικό στόχο: να πλήξουν τη Δημοκρατία και να υπονομεύσουν τον δημόσιο διάλογο», δήλωσε ο Μακρόν.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι οι ταραχοποιοί ανήκουν σε άκρως οργανωμένες ομάδες της άκρας Αριστεράς, οι οποίες επιδιώκουν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των εκλογών της ερχόμενης άνοιξης. Παράλληλα, αντάλλαξε αιχμές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον Ζαν-Λικ Μελανσόν, αφού ο ηγέτης της άκρας Αριστεράς και υποψήφιος για την προεδρία κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «άνοιξε την πόρτα στο χάος» με τις αστυνομικές τακτικές της.

«Δεν μπορείς να ζητάς να σταματήσει η βία και ταυτόχρονα να προσφέρεις δικαιολογίες σε εκείνους που τη διαπράττουν», έγραψε ο Λεκορνί στην πλατφόρμα X. «Αυτή είναι η δική ΣΑΣ πολιτική ευθύνη».

Η Μαρίν Λεπέν, ηγέτιδα της άκρας Δεξιάς και υποψήφια που προηγείται στις δημοσκοπήσεις, επέκρινε τον Μακρόν για την «αδυναμία» του. Σύμφωνα με την ίδια, πίσω από τις ταραχές βρίσκεται μια συμμαχία πολιτικών ριζοσπαστών και ανθρώπων που χαρακτήρισε παραβατικούς, προερχόμενων από τα banlieues της Γαλλίας — τις φτωχότερες περιφερειακές αστικές συνοικίες, όπου κατοικεί μεγάλο μέρος του μουσουλμανικού πληθυσμού της χώρας που ανήκει σε μειονότητες.

Πολιτική πόλωση

Οι εντάσεις κλιμακώνονταν σε ολόκληρη τη χώρα εδώ και εβδομάδες, καθώς μαθητές λυκείων απέκλειαν σχολεία, απαιτώντας περισσότερες δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση από μια κυβέρνηση που αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη οικονομικών πόρων. Η Γαλλία καταγράφει εδώ και χρόνια δημοσιονομικά ελλείμματα που υπερβαίνουν το 5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Οι επενδυτές αυξάνουν το κόστος δανεισμού της χώρας, καθώς φοβούνται ότι η πολιτική πόλωση έχει γίνει τόσο έντονη ώστε η Γαλλία να αδυνατεί να αποκαταστήσει τη δημοσιονομική της τάξη.

Το Σάββατο, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, καθώς περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι σε ολόκληρη τη χώρα κατέβηκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για το κόστος ζωής. Στο περιθώριο των διαδηλώσεων, ομάδες νεαρών με κουκούλες και σκούρα ρούχα άρχισαν να κατακλύζουν εμπορικές περιοχές και κυβερνητικά κτίρια, διασπώντας τις αστυνομικές δυνάμεις σε πολλά μέτωπα.

Στο Μπορντό, μια ομάδα καταγράφηκε σε βίντεο να γκρεμίζει την πόρτα καταστήματος της Louis Vuitton, επιτρέποντας σε ένα πλήθος να εισβάλει στο εσωτερικό και να αρπάξει τσάντες, ενώ διαδηλωτές που κρατούσαν πανό περνούσαν από δίπλα.

Στη Λιμόζ, μια πόλη της κεντρικής Γαλλίας γνωστή για τα πορσελάνινα προϊόντα της, έως και 3.000 ταραχοποιοί κατέκλυσαν τους δρόμους, σύμφωνα με τον τοπικό νομάρχη, Μορίς Μπαράτ. Ορισμένοι προχώρησαν σε αρπαγές αυτοκινήτων. Αργά το απόγευμα, μια ομάδα εισέβαλε στο δημαρχείο της Λιμόζ, ένα κτίριο του 19ου αιώνα, και έβαλε φωτιά στο εσωτερικό του, ενώ αιρετοί αξιωματούχοι και εργαζόμενοι βρίσκονταν ακόμη μέσα.

Οι αξιωματούχοι και οι εργαζόμενοι κατάφεραν να εκκενώσουν το κτίριο. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Μπαράτ, οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο δέχθηκαν επιθέσεις με αντικείμενα, ενώ προσπαθούσαν να σβήσουν τις φλόγες. Μέχρι να πέσει η νύχτα, ο ιστορικός πύργος με το καμπαναριό του κτιρίου είχε τυλιχθεί στις φλόγες και κατέρρευσε.

Τα δημαρχεία θεωρούνται ευρέως σύμβολα της Γαλλικής Δημοκρατίας. Η μετάδοση σε ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη της πυρπόλησης ενός τέτοιου κτιρίου αναμένεται να εντείνει τη δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης απέναντι στο πολιτικό κατεστημένο της χώρας και να ενισχύσει τη θέση εθνικιστών πολιτικών, όπως η Λεπέν, οι οποίοι ζητούν την άμεση καταστολή των ταραχών.

Η δημοτικότητα της Λεπέν στις δημοσκοπήσεις αυξάνεται καθώς οι διαμαρτυρίες εντείνονται. Την Κυριακή, απηύθυνε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, καθισμένη μπροστά σε μια βιβλιοθήκη και τη γαλλική τρίχρωμη σημαία, εστιάζοντας στα γεγονότα της Λιμόζ.

«Είδατε τα ιερότερα σύμβολα της Δημοκρατίας μας να βεβηλώνονται», δήλωσε την Κυριακή η Λεπέν.

Στο Παρίσι, η αστυνομία αναγκάστηκε να ενισχύσει εσπευσμένα τις δυνάμεις της γύρω από το Μέγαρο των Ηλυσίων και το υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό άφησε εκτεθειμένες στις λεηλασίες τις εμπορικές περιοχές της πόλης. Κοντά στην πλατεία Δημοκρατίας (Place de la République), λεηλατήθηκαν περίπου δώδεκα καταστήματα, από κατάστημα πώλησης βιντεοπαιχνιδιών έως ένα κατάστημα ποδηλάτων.

Ο Νατάν Μιμούν, 47 ετών, έφτασε το βράδυ του Σαββάτου στο κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που διατηρεί και διαπίστωσε ότι είχαν αφαιρεθεί εμπορεύματα αξίας περίπου 70.000 ευρώ, δηλαδή περίπου 78.000 δολαρίων. Οι λεηλασίες συνεχίστηκαν, με δράστες να εισβάλλουν στο κατάστημά του, ενώ εκείνος προσπαθούσε να επισκευάσει ένα μεταλλικό ρολό ασφαλείας που είχε παραβιαστεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

«Πρόκειται για οικονομική καταστροφή», δήλωσε την Κυριακή, ενώ οι εργαζόμενοί του μάζευαν τα θραύσματα των γυαλιών. «Δεν ξέρω πώς θα καταφέρω να σταθώ ξανά στα πόδια μου».

Ο Ερβέ Ντενίς, ένας 56χρονος καταστηματάρχης, κοίταζε μέσα από τη διαλυμένη βιτρίνα του καταστήματος ενός φίλου του, που πωλούσε εξοπλισμό για μοτοσικλέτες. Τα ράφια και οι κρεμάστρες είχαν αδειάσει εντελώς.

«Τα πήραν όλα», δήλωσε ο Ντενίς, προσθέτοντας: «Δεν πρόκειται για μαθητές λυκείου. Είναι κλέφτες.»