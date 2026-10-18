Διάγγελμα Μακρόν: Όχι στη βία, οι ταραξίες θα λογοδοτήσουν - Μέτρα στήριξης των πληγέντων

Μήνυμα ενότητας και καταδίκης της βίας απηύθυνε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σε διάγγελμά του μετά τις μαζικές διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών. Οι διαμαρτυρίες, που συνδέονται με την ακρίβεια και άλλα κοινωνικά αιτήματα, αμαυρώθηκαν από βίαια επεισόδια και καταστροφές σε πολλές πόλεις της Γαλλίας.

Στο διάγγελμα του ο Μακρόν χαρακτήρισε πρωτοφανή τη βία που εκδηλώθηκε το Σάββατο, υποστηρίζοντας ότι τα γεγονότα δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δράση ομάδων που, όπως είπε, συνδέονται με την ακροαριστερά και με παραβατικά στοιχεία, αποδίδοντάς τους ευθύνη για τα επεισόδια.

«Όλοι αναρωτιόμαστε ποιοι βρίσκονται πίσω από τα επεισόδια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι αρμόδιες αρχές καλούνται να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η βία.

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Έκτακτο πακέτο στήριξης και άμεση απόδοση ευθυνών

Ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί θα παρουσιάσει από τη Δευτέρα έκτακτο πακέτο στήριξης για όσους επλήγησαν από τα γεγονότα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Δικαιοσύνη έχει λάβει εντολή να κινηθεί με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, προκειμένου να διερευνηθούν οι υποθέσεις και να αποδοθούν ευθύνες. «Δεν θα μείνει τίποτα και κανένας στη σκιά», σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι όσοι έχουν διαπράξει αδικήματα πρέπει να λογοδοτήσουν και να πληρώσουν για τις πράξεις τους.

Αναφερόμενος στην κριτική που διατυπώθηκε για τη διαχείριση των κινητοποιήσεων από τις υπηρεσίες πληροφοριών και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, ο Μακρόν υποστήριξε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας παρέμειναν σταθερές και έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν υπό τις συνθήκες. Την ίδια στιγμή, ζήτησε να διασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια ως προς τη στρατηγική που εφαρμόστηκε για τη διαχείριση των γεγονότων.

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«Το δικαίωμα στη διαδήλωση είναι θεμέλιος λίθος της Δημοκρατίας»

Ο Εμανουέλ Μακρόν επιχείρησε να διαχωρίσει τους πολίτες που συμμετέχουν ειρηνικά στις διαδηλώσεις από όσους προκαλούν καταστροφές και εμπλέκονται σε βίαια επεισόδια.

«Δεν θα πέσουμε στην παγίδα να μπερδέψουμε όσους διαδηλώνουν με όσους διαλύουν», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι το δικαίωμα στη διαδήλωση και τη διαμαρτυρία αποτελεί θεμέλιο της Δημοκρατίας.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι ανησυχίες των Γάλλων, ανεξαρτήτως ηλικίας και ιδιαίτερα των νέων, είναι απολύτως κατανοητές και λαμβάνονται υπόψη. Όπως ανέφερε, η αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων προϋποθέτει διάλογο και αναζήτηση λύσεων, χωρίς να γίνεται ανεκτή η βία.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι οι νομαρχίες και οι δήμοι θα αναλάβουν αυξημένες ευθύνες για την προστασία των περιοχών τους, με την υποστήριξη και τα μέσα που μπορεί να διαθέσει άμεσα η κεντρική διοίκηση.

Έκκληση για ενότητα ενόψει των προεδρικών εκλογών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Γάλλος πρόεδρος στις επικείμενες προεδρικές εκλογές, επισημαίνοντας ότι η χώρα βρίσκεται έξι μήνες πριν από την εκλογική αναμέτρηση.

«Η χώρα μας αξίζει να έχει μια καλή εκλογική αναμέτρηση. Χρειαζόμαστε ενότητα», ανέφερε, καλώντας τους πολίτες να εκφράσουν τις επιλογές τους στις κάλπες και απορρίπτοντας τη βία ως μέσο πολιτικής έκφρασης.

«Ναι στον διάλογο, ναι στις λύσεις, αλλά πάντα όχι στη βία», ήταν το μήνυμα που έστειλε, επιδιώκοντας να διαχωρίσει την πολιτική αντιπαράθεση και την κοινωνική διαμαρτυρία από τις καταστροφές και τις παράνομες ενέργειες.

Το διάγγελμα του Μακρόν πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας, με την ακρίβεια και τα ευρύτερα κοινωνικά αιτήματα να βρίσκονται στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων. Ο Γάλλος πρόεδρος επιχείρησε να συνδυάσει τη δέσμευση για στήριξη των πληγέντων και διερεύνηση των επεισοδίων με έκκληση για αποκλιμάκωση, θεσμική λογοδοσία και διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.