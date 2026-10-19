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ifo: Η γερμανική βιομηχανία έχει χάσει σχεδόν μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας από το 2019
Ειδήσεις
10:23 - 19 Οκτ 2026

ifo: Η γερμανική βιομηχανία έχει χάσει σχεδόν μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας από το 2019

Reporter.gr Newsroom

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Η γερμανική βιομηχανία έχει χάσει σχεδόν μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας που υπάγονται στην υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση από το 2019, σύμφωνα με νέα μελέτη του ifo Δρέσδης.

Πιο αναλυτικά, στα τέλη του 2025, απασχολούνταν στον κλάδο 496.000 λιγότεροι εργαζόμενοι σε σύγκριση με τις αρχές του 2019, καταγράφοντας μείωση κατά 7,1%. Αντίθετα, στον τομέα των υπηρεσιών δημιουργήθηκαν περισσότερες από 2,2 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας, κυρίως στους κλάδους της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και στη δημόσια διοίκηση.

«Η Γερμανία βιώνει μια επιταχυνόμενη διαρθρωτική μεταβολή. Κατά ειρωνικό τρόπο, οι ίδιοι οι κλάδοι που μέχρι σήμερα στήριζαν την ευημερία μας συρρικνώνονται», δηλώνει ο Γιόαχιμ Ράγκνιτς, διευθύνων σύμβουλος του ifo Δρέσδης.

«Οι νέες θέσεις εργασίας δεν δημιουργούνται, ως επί το πλείστον, στους τομείς στους οποίους η Γερμανία διαθέτει ιδιαίτερα υψηλή παραγωγικότητα και καινοτομική δυναμική. Αυτό ενδέχεται να επιβραδύνει τις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας στο μέλλον».

«Η απασχόληση συρρικνώνεται σχεδόν σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους, κάτι που πιθανότατα οφείλεται στη μειωμένη ανταγωνιστικότητα, ιδίως έναντι της Κίνας. Οι παραδοσιακοί κλάδοι στους οποίους στηρίζεται η γερμανική οικονομία, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και η μηχανολογία, πλήττονται ιδιαίτερα», αναφέρει ο Ράγκνιτς.

Η αυτοκινητοβιομηχανία και οι προμηθευτές της μείωσαν το προσωπικό τους κατά 123.500 εργαζομένους, καταγράφοντας πτώση 13%. Οι κατασκευαστές μεταλλικών προϊόντων περιόρισαν την απασχόληση κατά 115.600 θέσεις, ενώ στον κλάδο της μηχανολογίας χάθηκαν 64.500 θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ράγκνιτς, οι τρεις αυτοί κλάδοι ευθύνονται για περίπου το 60% των συνολικών απωλειών.

Παράλληλα, ο κλάδος της προσωρινής απασχόλησης χάνει 243.000 εργαζομένους, πολλοί από τους οποίους εργάζονταν στη μεταποίηση. Εάν συνυπολογιστούν και αυτές οι απώλειες, τότε οι θέσεις εργασίας που χάθηκαν στη βιομηχανία ανέρχονται στην πραγματικότητα σε περίπου 628.000.

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