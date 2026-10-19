Γαλλία: Διαδηλωτές απέκλεισαν την πρόσβαση στο Μουσείο του Λούβρου

Τη Δευτέρα (19/10), διαδηλωτές – φοιτητές στο Παρίσι απέκλεισαν την πρόσβαση στο Μουσείο του Λούβρου, επιχειρώντας να εκφράσουν την «στήριξή» τους στο κίνημα των μαθητών λυκείου και να καταγγείλουν την «αστυνομική καταστολή», όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), σύμφωνα με πληροφορίες από τη διοίκηση του μουσείου και δύο συνδικαλιστικές οργανώσεις.

«Είμαστε περήφανοι που ανακοινώνουμε ότι αποκλείουμε το μεγαλύτερο μουσείο στον κόσμο», αναφέρεται σε φέιγ βολάν στην περιοχή γύρω από το Λούβρο.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του μουσείου, η ενέργεια αυτή στην οποία πρωτοστατούν φοιτητές της Σχολής του Λούβρου δεν έχει άμεση σχέση με το ίδιο το ίδρυμα.

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Υπενθυμίζεται ότι οι κινητοποιήσεις άρχισαν τον περασμένο μήνα σε σχολεία των φτωχότερων βόρειων προαστίων του Παρισιού. Οι ελλείψεις εκπαιδευτικών και η κακή κατάσταση των σχολικών κτιρίων αποτέλεσαν την αρχική αιτία των διαμαρτυριών, οι οποίες σύντομα διευρύνθηκαν, εξελισσόμενες σε ένα πανεθνικό κίνημα κατά των κοινωνικών ανισοτήτων, της ανεπαρκούς χρηματοδότησης των δημόσιων υπηρεσιών και της διαρκούς επιδείνωσης των συνθηκών.

Οι διαδηλώσεις εκδηλώνονται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής ρευστότητας στη Γαλλία. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να αποχωρήσει από το αξίωμά του το επόμενο έτος, ενώ οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν ένα ενδεχόμενο εκλογικό σκηνικό στις προεδρικές εκλογές του Απριλίου, με τη Μαρίν Λεπέν, επικεφαλής της «Εθνικής Συσπείρωσης», και τον Ζαν-Λικ Μελανσόν, ηγέτη της «Ανυπότακτης Γαλλίας», να εμφανίζονται ως πιθανοί αντίπαλοι σε μια αναμέτρηση μεταξύ της ακροδεξιάς και της ριζοσπαστικής Αριστεράς.

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