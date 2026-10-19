ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γαλλία: Διαδηλωτές απέκλεισαν την πρόσβαση στο Μουσείο του Λούβρου
Ειδήσεις
13:25 - 19 Οκτ 2026

Γαλλία: Διαδηλωτές απέκλεισαν την πρόσβαση στο Μουσείο του Λούβρου

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Τη Δευτέρα (19/10), διαδηλωτές – φοιτητές στο Παρίσι απέκλεισαν την πρόσβαση στο Μουσείο του Λούβρου, επιχειρώντας να εκφράσουν την «στήριξή» τους στο κίνημα των μαθητών λυκείου και να καταγγείλουν την «αστυνομική καταστολή», όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), σύμφωνα με πληροφορίες από τη διοίκηση του μουσείου και δύο συνδικαλιστικές οργανώσεις.  

«Είμαστε περήφανοι που ανακοινώνουμε ότι αποκλείουμε το μεγαλύτερο μουσείο στον κόσμο», αναφέρεται σε φέιγ βολάν στην περιοχή γύρω από το Λούβρο.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του μουσείου, η ενέργεια αυτή στην οποία πρωτοστατούν φοιτητές της Σχολής του Λούβρου δεν έχει άμεση σχέση με το ίδιο το ίδρυμα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm8qbsmdssg1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Υπενθυμίζεται ότι οι κινητοποιήσεις άρχισαν τον περασμένο μήνα σε σχολεία των φτωχότερων βόρειων προαστίων του Παρισιού. Οι ελλείψεις εκπαιδευτικών και η κακή κατάσταση των σχολικών κτιρίων αποτέλεσαν την αρχική αιτία των διαμαρτυριών, οι οποίες σύντομα διευρύνθηκαν, εξελισσόμενες σε ένα πανεθνικό κίνημα κατά των κοινωνικών ανισοτήτων, της ανεπαρκούς χρηματοδότησης των δημόσιων υπηρεσιών και της διαρκούς επιδείνωσης των συνθηκών.

Οι διαδηλώσεις εκδηλώνονται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής ρευστότητας στη Γαλλία. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να αποχωρήσει από το αξίωμά του το επόμενο έτος, ενώ οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν ένα ενδεχόμενο εκλογικό σκηνικό στις προεδρικές εκλογές του Απριλίου, με τη Μαρίν Λεπέν, επικεφαλής της «Εθνικής Συσπείρωσης», και τον Ζαν-Λικ Μελανσόν, ηγέτη της «Ανυπότακτης Γαλλίας», να εμφανίζονται ως πιθανοί αντίπαλοι σε μια αναμέτρηση μεταξύ της ακροδεξιάς και της ριζοσπαστικής Αριστεράς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm8p44bm0ykx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm8qfyp0igld?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γαλλία: Πιέσεις στα ομόλογα μετά τα επεισόδια – Στις 146 μονάδες βάσης το spread με τη Γερμανία
Ομόλογα

Γαλλία: Πιέσεις στα ομόλογα μετά τα επεισόδια – Στις 146 μονάδες βάσης το spread με τη Γερμανία

Καζάνι που βράζει η «συστημική» Ευρώπη
Γρηγόρης Νικολόπουλος

Καζάνι που βράζει η «συστημική» Ευρώπη

Ανάλυση WSJ για Γαλλία: Πολιτικά παιχνίδια στο... χάος - Αδύναμος ο Μακρόν, κερδισμένη η Λεπέν
Ειδήσεις

Ανάλυση WSJ για Γαλλία: Πολιτικά παιχνίδια στο... χάος - Αδύναμος ο Μακρόν, κερδισμένη η Λεπέν

Λεπέν κατά Μακρόν: Η Γαλλία όμηρος της βίας και της ανικανότητας της εξουσίας
Ειδήσεις

Λεπέν κατά Μακρόν: Η Γαλλία όμηρος της βίας και της ανικανότητας της εξουσίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
19/10/2026 - 14:06

Τέσσερις τηλεπικοινωνιακοί κολοσσοί σχεδιάζουν κοινή διεκδίκηση δορυφορικού φάσματος στην Ευρώπη

Ειδήσεις
19/10/2026 - 13:56

Ιταλία: 32 νέες συλλήψεις, εκατοντάδες προσαγωγές και νέες διαδηλώσεις στον ορίζοντα - Το μήνυμα Μελόνι

Ειδήσεις
19/10/2026 - 13:56

Υπόθεση Βαλυράκη: Εισαγγελική έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης για τους δύο ψαράδες

Αναλύσεις
19/10/2026 - 13:44

Solidus Securities: Σύσταση «Buy» για τη Metlen με νέα τιμή-στόχο τα 57 ευρώ

Οικονομία
19/10/2026 - 13:42

ΤτΕ: Έλλειμμα €776 εκατ. στο ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης το εννεάμηνο

Πολιτική
19/10/2026 - 13:33

Μαρινάκης: «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», ανάπτυξη 2,3% και μείωση χρέους – Τα μηνύματα της κυβέρνησης για οικονομία

Ειδήσεις
19/10/2026 - 13:25

Γαλλία: Διαδηλωτές απέκλεισαν την πρόσβαση στο Μουσείο του Λούβρου

Εμπορεύματα
19/10/2026 - 13:23

Κοντά στα $109 το Brent, παρά την πτώση μετά την άρση κυρώσεων στη Ρωσία

Ειδήσεις
19/10/2026 - 13:22

Τραπεζίτες και χρηματιστές φοβούνται να παραστούν στο «Νταβός της Ερήμου» μετά τις επιθέσεις στο Ριάντ

Ομόλογα
19/10/2026 - 13:15

Γαλλία: Πιέσεις στα ομόλογα μετά τα επεισόδια – Στις 146 μονάδες βάσης το spread με τη Γερμανία

Ειδήσεις
19/10/2026 - 13:04

Το Ιράν παίζει το χαρτί του πετρελαίου για να πλήξει τον Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές

Πολιτική
19/10/2026 - 12:59

Τσουκαλάς: «Όχι» σε συγκυβέρνηση με τη ΝΔ – Το κοινωνικό πακέτο του ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
19/10/2026 - 12:57

Βρετανία: Δικαστική νίκη της Uber απέναντι σε αγωγές 340 εκατ. λιρών από οδηγούς ταξί

Magazino
19/10/2026 - 12:35

«Στορίσματα στο Μόμπι Ντικ» από τον μεταφραστή του Μέλβιλ, Θανάση Χριστοδούλου

Εργασιακά
19/10/2026 - 12:33

ΕΛΣΤΑΤ: Ένας στους τρεις εργαζόμενους δυσκολεύεται να συνδυάσει εργασία και οικογενειακές υποχρεώσεις

Ειδήσεις
19/10/2026 - 12:32

Ρωσία: Πράσινο φως από Πούτιν στον κυβερνητικό ανασχηματισμό – Αναβαθμίζεται ο υπουργός Οικονομικών

Πολιτική
19/10/2026 - 12:21

Μητσοτάκης: Ο «Δαίδαλος» ανοίγει τον δρόμο στην ΤΝ – Οι δυνατότητες του πρώτου υπερυπολογιστή

Ανακοινώσεις
19/10/2026 - 12:17

ΤΕΡΝΑ: Προτεινόμενη έκδοση ομολογιών € 500 εκατομμυρίων στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΜΤΝ

Πολιτική
19/10/2026 - 12:15

Χρηστίδης: Μινιατούρα Τραμπ ο κ. Γεωργιάδης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
19/10/2026 - 12:14

Τι σημαίνει πραγματικά το ιπτάμενο Roadster της Tesla για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία

Ναυτιλία
19/10/2026 - 12:06

Celestyal: Παρουσιάζει ένα νέο πρόγραμμα εμπειριών εν πλω για τις κρουαζιέρες στη Δυτική Μεσόγειο

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
19/10/2026 - 12:05

ΥΠΑΑΤ – ΑΑΔΕ: Πληρωμές €32,34 εκατ. για ενισχύσεις των Πυλώνων Ι και ΙΙ της ΚΑΠ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
19/10/2026 - 11:58

Πληθωρισμός τροφίμων: Νέο κύμα ακρίβειας έως το 2027 – Πόλεμος, ακριβότερα ναύλα και ξηρασία «πιέζουν» τις τιμές

Επιχειρήσεις
19/10/2026 - 11:58

EY Ελλάδος και ΟΠΑ: Επιβραβεύουν την αριστεία με ευκαιρίες απασχόλησης

ΕΜΠΟΡΙΟ
19/10/2026 - 11:33

ΕΣΠ για OpenBusiness: Ζητά σαφείς κανόνες και ουσιαστική ενημέρωση για τις εμπορικές επιχειρήσεις

Ανεμοδείκτης
19/10/2026 - 11:31

ΗΠΑ vs Ιαπωνία: Οι συγκρίσεις αναπόφευκτες (video)

Αυτοδιοίκηση
19/10/2026 - 11:23

Εξάρχεια: Ο Δούκας ζητά άμεση συμμόρφωση της Ελληνικό Μετρό με τη δικαστική απόφαση για περίφραξη του εργοταξίου

Σχόλια Αγοράς
19/10/2026 - 11:18

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έξωθεν πιέσεις με το βλέμμα στις 2.600 μονάδες

Οικονομία
19/10/2026 - 11:17

Σε μία συγκυρία πιέσεων, η βιομηχανία ξεχωρίζει ως σταθερός πυλώνας ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ναυτιλία
19/10/2026 - 11:05

Κικίλιας για ναυάγιο στη Λέσβο: Μηδενική ανοχή στους διακινητές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ