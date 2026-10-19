Γαλλία: Απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις λεηλασίες – Ο Λεκορνί δεν αποκλείει κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας σε περιοχές όπου κριθεί αναγκαίο ανακοίνωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, μετά την έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στον απόηχο των εκτεταμένων επεισοδίων και των λεηλασιών που σημειώθηκαν στη χώρα το Σαββατοκύριακο.

Ο επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης κάλεσε τις περιφερειακές αρχές να εξετάσουν την εφαρμογή περιορισμών στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας σε συγκεκριμένες πόλεις, με στόχο την προστασία των επιχειρήσεων και την αποτροπή νέων περιστατικών βίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για «τοπικά μέτρα», τα οποία θα αποφασιστούν σε συνεννόηση με τις δημοτικές αρχές.

Στη Μασσαλία έχει ήδη επιβληθεί απαγόρευση συγκεντρώσεων από το μεσημέρι έως τις 20:00. Ο χάρτης των περιοχών στις οποίες θα εφαρμοστούν τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα το απόγευμα, μετά τις συνομιλίες με τους δημάρχους.

Ο Λεκορνί δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, εκτιμώντας, ωστόσο, ότι στην παρούσα φάση οι περιορισμοί στην κυκλοφορία ενδέχεται να αποτελούν καταλληλότερη επιλογή.

Αιχμές κατά της άκρας αριστεράς

Παράλληλα, ο Γάλλος πρωθυπουργός κατηγόρησε την άκρα αριστερά ότι επιδιώκει να προκαλέσει εκτεταμένη αποσταθεροποίηση στη χώρα ενόψει των προεδρικών εκλογών.

«Υπάρχει ένα ολόκληρο σύμπλεγμα ομάδων που μπορεί να ενεργοποιηθεί για να θέσει υπό αμφισβήτηση το χρονοδιάγραμμα των προεδρικών εκλογών και τη διεξαγωγή τους», δήλωσε ο Λεκορνί, ανακοινώνοντας ότι θα πραγματοποιήσει σύσκεψη με τον υπουργό Εσωτερικών και τις υπηρεσίες πληροφοριών για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Την ίδια ώρα, διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για την ακύρωση του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μπαρτσελόνα, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη.

Παραδοχή για απώλεια ελέγχου σε ορισμένες πόλεις

Την έκταση των προβλημάτων ασφαλείας υπογράμμισε νωρίτερα ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, αναφερόμενος στις λεηλασίες και στα εκτεταμένα επεισόδια που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο.

«Δεν μπορείς να κοιτάς τους καταστηματάρχες στα μάτια όταν εκατοντάδες επιχειρήσεις έχουν λεηλατηθεί και να λες ότι δεν έχουμε χάσει τον έλεγχο σε ορισμένες από αυτές τις μεγάλες πόλεις», δήλωσε, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι αρχές στη διαχείριση της κατάστασης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, απέρριψε την παραίτηση του Νουνιέζ και του ζήτησε να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση πλήρους διαφάνειας σχετικά με τις αδυναμίες στον σχεδιασμό και στη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες, σύμφωνα με τη σχετική αναφορά, συνέβαλαν στην εκδήλωση της βίας.

Οι γαλλικές αρχές βρίσκονται πλέον σε αυξημένη επιφυλακή, εξετάζοντας πρόσθετα μέτρα για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων και την αποτροπή νέων επεισοδίων.