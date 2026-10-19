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Αυστραλία: Σε κρίσιμη κατάσταση η βουλευτής Έλεν Χέινς μετά από επίθεση με αυτοκίνητο
Ειδήσεις
17:00 - 19 Οκτ 2026

Αυστραλία: Σε κρίσιμη κατάσταση η βουλευτής Έλεν Χέινς μετά από επίθεση με αυτοκίνητο

Reporter.gr Newsroom

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Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 65χρονη Αυστραλή βουλευτής Έλεν Χέινς, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν αυτοκίνητο την παρέσυρε σκόπιμα έξω από το πολιτικό της γραφείο, στην πόλη Γουανγκαράτα, περίπου τρεις ώρες βορειοανατολικά της Μελβούρνης. Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, ανακοίνωσε ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί από αντιτρομοκρατική ομάδα, ενώ οι αρχές έχουν ήδη συλλάβει έναν 43χρονο άνδρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Βικτώριας, η Χέινς χτυπήθηκε από ένα λευκό Toyota Land Cruiser, καθώς κινούνταν στην οδό Μέρφι, όπου βρίσκεται το γραφείο της. Αυτόπτες μάρτυρες ακινητοποίησαν τον οδηγό μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Στο όχημα εντοπίστηκε επίσης μαχαίρι. Η βουλευτής μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Αλμπανέζι υπογράμμισε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να προσδιοριστούν τα κίνητρα της επίθεσης. Ωστόσο, εξέφρασε την ανησυχία του για την αυξανόμενη ένταση στον πολιτικό διάλογο, επισημαίνοντας ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν σε πολλούς να διατυπώνουν απειλές και επιθετικά σχόλια που δύσκολα θα εξέφραζαν πρόσωπο με πρόσωπο.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι οι πολιτικοί πρέπει να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα και να συνομιλούν με τους πολίτες, χωρίς να φοβούνται για την ασφάλειά τους. Από την πλευρά του, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, Άνγκους Τέιλορ, χαρακτήρισε την ημέρα «σοκαριστική» για τη χώρα, προειδοποιώντας ότι οι βίαιες επιθέσεις δεν πρέπει να γίνουν κανονικότητα.

Οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει περαιτέρω απειλή για το κοινό και αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως μεμονωμένο.

Η Χέινς, πρώην νοσηλεύτρια και ακαδημαϊκός, εξελέγη ανεξάρτητη βουλευτής το 2019, εκπροσωπώντας την εκλογική περιφέρεια Ίντι. Ο Αλμπανέζι εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην ίδια, την οικογένεια και τους συνεργάτες της, ευχόμενος την πλήρη ανάρρωσή της.

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