Βραζιλία: Τελεσίγραφο 24 ωρών στη Meta για ίση μεταχείριση Λούλα και Μπολσονάρου – Πρόστιμο €170.000 ημερησίως

Προθεσμία 24 ωρών έδωσαν οι δικαστικές αρχές της Βραζιλίας στη Meta, προκειμένου η εταιρεία να αποδείξει ότι εφαρμόζει ισότιμους κανόνες στις προεκλογικές εκστρατείες του απερχόμενου προέδρου Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και του συντηρητικού αντιπάλου του, γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η εταιρεία που κατέχει το Facebook, το Instagram και το WhatsApp κινδυνεύει με ημερήσιο πρόστιμο ύψους 1 εκατ. ρεάλ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 170.000 ευρώ, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η δικαστική παρέμβαση σημειώνεται εν μέσω μιας ιδιαίτερα αμφίρροπης εκλογικής αναμέτρησης, καθώς ο 81χρονος αριστερός πρόεδρος, ο οποίος διεκδικεί τέταρτη θητεία, και ο 45χρονος Φλάβιο Μπολσονάρου βρίσκονται σε σκληρή αντιπαράθεση ενόψει της ψηφοφορίας της 25ης Οκτωβρίου.

Οι καταγγελίες του Λούλα για τον αλγόριθμο της Meta

Ο Λούλα κατηγόρησε τη Meta για παρέμβαση στην εκλογική διαδικασία, μετά την ήττα του στον πρώτο γύρο από τον γιο του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου. Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος υποστηρίζει ότι η αμερικανική εταιρεία περιορίζει τη διάδοση περιεχομένου της προεκλογικής του εκστρατείας στο Instagram και το WhatsApp.

Ειδικότερα, έχει εκφράσει ανησυχίες για τη λειτουργία των αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης του WhatsApp, υποστηρίζοντας ότι εμφανίζουν επιλεκτική συμπεριφορά και αρνούνται να παρουσιάσουν περιεχόμενο που θεωρείται ευνοϊκό για τον ίδιο, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με τον αντίπαλό του.

Το κόμμα του Λούλα προσέφυγε τόσο στη Δικαιοσύνη όσο και στον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών, ζητώντας την εξέταση των καταγγελιών.

Από την πλευρά της, η Meta αρνείται ότι ευνοεί οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι οι ειδοποιήσεις για την προεκλογική εκστρατεία του Λούλα απενεργοποιήθηκαν κατά λάθος, αποδίδοντας το περιστατικό σε «τεχνικά προβλήματα» που, όπως ανέφερε, δεν περιορίστηκαν στη Βραζιλία.

Αυστηρότερες απαιτήσεις από το εκλογικό δικαστήριο

Την Πέμπτη, δικαστής του Ανώτατου Εκλογικού Δικαστηρίου της Βραζιλίας διέταξε τη Meta να εφαρμόζει τους ίδιους κανόνες και για τους δύο υποψηφίους. Η απόφαση προβλέπει, μεταξύ άλλων, να μην περιορίζονται οι προτάσεις και τα αποτελέσματα αναζήτησης και να μην ευνοείται κανένας από τους δύο μέσω του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.

Το δικαστήριο είχε ήδη προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να επιβάλει στη Meta πρόστιμο 500.000 ρεάλ ημερησίως, περίπου 85.000 ευρώ, εάν δεν συμμορφωνόταν με τις οδηγίες.

Με τη νεότερη εντολή, το εκλογικό δικαστήριο έκρινε ότι η εταιρεία δεν είχε αποδείξει πως εφάρμοσε τις περισσότερες από τις απαιτήσεις που της είχαν τεθεί. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, αυτό καταδεικνύει ότι «το πρόστιμο είναι ανεπαρκές» για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή της, οδηγώντας στην αύξηση της ημερήσιας χρηματικής κύρωσης.

Στο επίκεντρο και οι καταγγελίες για αμερικανική παρέμβαση

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αντιπαράθεσης γύρω από τον ρόλο των ψηφιακών πλατφορμών και την επιρροή τους στην εκλογική διαδικασία.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο Λούλα είχε υποστηρίξει ότι η αμερικανική κυβέρνηση επιχειρούσε να παρέμβει στις εκλογές της Βραζιλίας, στηρίζοντας τον Φλάβιο Μπολσονάρου.

Ο πατέρας του τελευταίου, ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος κυβέρνησε τη χώρα από το 2019 έως το 2022, διατηρεί στενές σχέσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι καταγγελίες για τη λειτουργία των αλγορίθμων της Meta και η νέα δικαστική εντολή φέρνουν στο προσκήνιο το ζήτημα της ισότιμης μεταχείρισης των υποψηφίων στις ψηφιακές πλατφόρμες, σε μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για τη Βραζιλία.