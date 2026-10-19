Η θρυλική Κριστιάν Αμανπούρ αποχωρεί από το CNN έπειτα από 43 χρόνια

Η θρυλική δημοσιογράφος, Κριστιάν Αμανπούρ, επικεφαλής διεθνής ανταποκρίτρια του CNN, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα αποχαιρετήσει το ειδησεογραφικό δίκτυο τον ερχόμενο Ιούνιο.

«Έπειτα από πολλούς μήνες σκέψης και μερικές άυπνες νύχτες, αποφάσισα να χωρίσω τους δρόμους μου με το CNN, τον συνεργάτη μου επί 43 υπέροχα χρόνια!», δήλωσε η Αμανπούρ σε ανακοίνωσή της.

Η 68χρονη δημοσιογράφος ανέφερε ότι «ανυπομονεί να ασχοληθεί με ενδιαφέροντα νέα εγχειρήματα στο μέλλον» και ότι θα συνεχίσει πάντα να υποστηρίζει το CNN, καθώς και την παράδοσή του στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία. «Να θυμάστε: να είστε πάντα αληθινοί, όχι ουδέτεροι», τόνισε.

Η Αμανπούρ είναι ένα όνομα γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο, χάρη στο θάρρος που έχει επιδείξει ως πολεμική ανταποκρίτρια και δημοσιογράφος διεθνών ειδήσεων. Από το 2009 παρουσιάζει στο CNN International τη δική της βραδινή εκπομπή συνεντεύξεων, η οποία φέρει το όνομά της.

Τον Ιανουάριο του 2025 περιόρισε την παρουσία της στην εκπομπή, παρουσιάζοντάς την λίγες ημέρες την εβδομάδα. Τον Ιανουάριο του 2027, η εκπομπή θα μεταδίδεται μία φορά την εβδομάδα, μέχρι την ολοκλήρωσή της τον Μάιο. Η ίδια θα συνεχίσει να κάνει ρεπορτάζ και να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο για λογαριασμό του CNN έως τον Ιούνιο.

Ο πρόεδρος του CNN, Μαρκ Τόμσον, γνωστοποίησε την απόφαση της Αμανπούρ με εσωτερικό σημείωμα προς τους εργαζομένους του δικτύου το πρωί της Δευτέρας.

«Η Κριστιάν έχει σκεφτεί πολύ προσεκτικά αυτή την απόφαση και οι δυο μας τη συζητούμε εδώ και αρκετούς μήνες», έγραψε ο Τόμσον. «Όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι στο CNN που θα ακούσουν σήμερα την είδηση, λυπάμαι πολύ που φεύγει. Ωστόσο, έχω πλέον αποδεχθεί ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για εκείνη, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο».

Ο Τόμσον την περιέγραψε ως «μία από τις πιο αξιόπιστες και αγαπητές δημοσιογράφους οπουδήποτε στον κόσμο» και δήλωσε ότι το δίκτυο θα αφιερώσει χρόνο για να τιμήσει την προσφορά της «πριν από την αποχώρησή της τον επόμενο χρόνο».

«Στο μεταξύ, εκ μέρους ολόκληρης της ηγετικής ομάδας του CNN, θέλω να ευχαριστήσω την Κριστιάν για 43 εξαιρετικά χρόνια αξιοσημείωτης δημοσιογραφίας, αφοσίωσης και φιλίας», έγραψε.

Στη δική της ανακοίνωση, η Αμανπούρ θέλησε να ευχαριστήσει «όλους τους απίστευτα ταλαντούχους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα σε αυτή την εκπληκτική διαδρομή. Ιδιαίτερα τις αγαπημένες μου ομάδες εκπομπών και τα συνεργεία των αποστολών».

«Από την πρώτη μου μεγάλη και συναρπαστική αποστολή, την κάλυψη του Πρώτου Πολέμου του Κόλπου, μέχρι τις φρικαλεότητες του πολέμου στη Βοσνία, τη Ρουάντα, το Αφγανιστάν, την Ουκρανία και το Ιράν, καθώς και όλα όσα συνέβησαν ενδιάμεσα, εκείνο που είχε τόσο μεγάλη σημασία ήταν οι ομάδες και το πνεύμα συντροφικότητας», ανέφερε.

«Μαζί αγωνιστήκαμε για να αναζητήσουμε τα γεγονότα, τα στοιχεία και την ανθρώπινη διάσταση, ώστε το CNN να μπορεί πάντα να μεταδίδει την αλήθεια για τον κόσμο και προς τον κόσμο, χωρίς φόβο και χωρίς μεροληψία».

Η εκπομπή της Αμανπούρ στο PBS, με τίτλο «Amanpour & Company», θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο.

Στην ανακοίνωσή της, η Αμανπούρ ανέφερε επίσης ότι θα συνεχίσει το podcast της, «The Ex Files», μαζί με τον πρώην σύζυγό της, Jamie Rubin. Το podcast παράγεται από την Global.