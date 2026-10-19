Axios: Πρόσβαση στον Τραμπ με αντάλλαγμα εκατομμύρια – Στο στόχαστρο ο Ρικ Γκρένελ

Μια φερόμενη πρόταση του Ρικ Γκρένελ, κορυφαίου συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ, προς Τούρκο δισεκατομμυριούχο, η οποία φέρεται να συνέδεε την οικονομική συνεισφορά με πρόσβαση στον Αμερικανό πρόεδρο, συμμετοχή σε εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου και επαφές με αξιωματούχους της κυβέρνησης, βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με γραπτό μήνυμα της 3ης Μαΐου 2025, το οποίο εξέτασε το Axios, ο Γκρένελ φέρεται να έγραψε: «Μόλις τα χρήματα φτάσουν στην εταιρεία εδώ, θα κανονίσω τη δωρεά στο Kennedy Center και θα συμμετέχεις στις εκδηλώσεις VIP, ενώ θα έχεις τη δυνατότητα να έρθεις κοντά με την κυβέρνηση, ακόμη και με τον POTUS [τον πρόεδρο των ΗΠΑ]».

Ο Γκρένελ χαρακτηρίζει τις κατηγορίες «ψέματα» και αρνείται ότι έστειλε το συγκεκριμένο μήνυμα.

Γιατί έχει σημασία: Αξιωματούχοι της κυβέρνησης αναφέρουν ότι το μήνυμα αποτελεί σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο στην έρευνα που διέταξε ο ίδιος ο Τραμπ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο Γκρένελ καταχράστηκε την εμπιστοσύνη του προέδρου και υπεξαίρεσε ή διοχέτευσε με αθέμιτο τρόπο μια πιθανή δωρεά εκατομμυρίων δολαρίων προς το Kennedy Center, του οποίου ήταν επικεφαλής εκείνη την περίοδο.

Ο Γκρένελ είχε επίσης διοριστεί από τον Τραμπ ειδικός απεσταλμένος για τη Βενεζουέλα, όπου ο Τούρκος επιχειρηματίας Τουρχάν Μιλντόν είχε συνάψει συμβάσεις.

«Πρέπει να σε κάνουμε το “αμερικανικό πρόσωπο” εκεί κάτω, στη Βενεζουέλα», φέρεται να έγραψε ο Γκρένελ στο ίδιο μήνυμα προς τον Μιλντόν. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την έρευνα, οι δικηγόροι του επιχειρηματία παρέδωσαν στο γραφείο του νομικού συμβούλου του Λευκού Οίκου το μήνυμα, τουλάχιστον ένα οικονομικό έγγραφο και άλλη αλληλογραφία.

Ο Μιλντόν είναι παντρεμένος με την Αλίνα Χάμπα, πρώην ομοσπονδιακή εισαγγελέα του Νιου Τζέρσεϊ και επίσης σύμβουλο του Τραμπ. Στις 9 Οκτωβρίου, η Χάμπα εμφανίστηκε στο Οβάλ Γραφείο και κατηγόρησε τον Γκρένελ ότι εξαπάτησε τον σύζυγό της, πείθοντάς τον να προχωρήσει σε δωρεά προς το Kennedy Center, η οποία τελικά δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της, όπως είχε αποκαλύψει πρώτο το Axios.

Η διαδρομή των 17,6 εκατομμυρίων δολαρίων

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται μια οικονομική συναλλαγή που συνδέεται με λογισμικό μιας ιδιωτικής εταιρείας αμυντικής τεχνολογίας με έδρα το Χιούστον και μια συμφωνία με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Οι δικηγόροι της Χάμπα και του Μιλντόν έχουν ενημερώσει σχετικά τον Λευκό Οίκο.

Ο Μιλντόν υποστηρίζει ότι, κατόπιν υπόδειξης του Γκρένελ, μετέφερε 17,6 εκατομμύρια δολάρια στην Texas Armament & Technology (TXAT). Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, το ποσό προοριζόταν να διαχωριστεί σε δύο περίπου μέρη: ένα για τη συμφωνία με το Κονγκό και σχεδόν 6 εκατομμύρια δολάρια για το Kennedy Center.

Ως τεκμήρια, ο Μιλντόν προσκόμισε το μήνυμα του 2025, στο οποίο γίνεται αναφορά τόσο στη δωρεά προς το Kennedy Center όσο και στο «λογισμικό» για το Κονγκό. Στο ίδιο μήνυμα, ο αποστολέας φέρεται να γράφει: «Σου έχει σταλεί ένα email. Μπορείς, σε παρακαλώ, να το κοιτάξεις για μένα;»

Το συγκεκριμένο email παραδόθηκε επίσης στον Λευκό Οίκο, όπως και οικονομικό παραστατικό της 29ης Μαΐου 2025, το οποίο δείχνει ότι 17,6 εκατομμύρια δολάρια μεταφέρθηκαν στην TXAT, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την έρευνα.

Η Χάμπα είπε στον Τραμπ ότι ο σύζυγός της χρειάστηκε να περιμένει 17 μήνες για να μάθει ότι το Kennedy Center δεν είχε λάβει ποτέ τα χρήματα που πίστευε ότι περιλαμβάνονταν στο έμβασμα.

Το μυστήριο γύρω από το Κονγκό και την προέλευση των χρημάτων

Η υπόθεση παραμένει ασαφής σε αρκετά κρίσιμα σημεία. Δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιο ακριβώς ήταν το αντικείμενο της σύμβασης με το Κονγκό, πώς συνδεόταν με το Kennedy Center ή ποιες ήταν οι λεπτομέρειες της οικονομικής συμφωνίας.

Το επίμαχο μήνυμα δεν αναφέρει συγκεκριμένα ποσά ούτε για την TXAT ούτε για το Kennedy Center. Ωστόσο, πηγή που γνωρίζει την υπόθεση δήλωσε ότι άλλα έγγραφα και μηνύματα που παραδόθηκαν στον Λευκό Οίκο περιλαμβάνουν οικονομικά στοιχεία.

Επιπλέον, το έμβασμα των 17,6 εκατομμυρίων δολαρίων προς την TXAT φαίνεται πως δεν προήλθε από τραπεζικό λογαριασμό του Μιλντόν, όπως είχε αρχικά αναφέρει η Χάμπα στον Τραμπ.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, τα χρήματα μεταφέρθηκαν στην TXAT από το υπουργείο Οικονομικών του Κονγκό («Ministère des Finances»), στην Κινσάσα, την πρωτεύουσα της χώρας, όπου ο Μιλντόν έχει επιχειρηματικές δραστηριότητες και πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις.

Εκπρόσωπος του Μιλντόν αρνήθηκε να σχολιάσει. Εκπρόσωποι της TXAT και της κυβέρνησης του Κονγκό δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν για να τοποθετηθούν.

«Προσπαθούμε να εξακριβώσουμε σε ποιον ανήκουν αυτά τα χρήματα», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Την κατάσταση περιπλέκει ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι τα ποσά που ανέφερε η Χάμπα άλλαξαν μετά την αρχική καταγγελία της. Αρχικά έκανε λόγο για δωρεά ύψους 17 εκατομμυρίων δολαρίων προς το Kennedy Center. Αργότερα, έπειτα από συζήτηση με τον Μιλντόν, το ποσό περιορίστηκε σε περίπου 6 εκατομμύρια. Το ακριβές ποσό φαίνεται να είναι 5,6 εκατομμύρια δολάρια.

Η άρνηση Γκρένελ και οι αμφιβολίες για τα στοιχεία

Ο Γκρένελ, ο οποίος αρνήθηκε να σχολιάσει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, είχε δηλώσει προηγουμένως στο Axios ότι οι κατηγορίες εναντίον του είναι «παράλογες».

«Δεν έχω ζητήσει ποτέ να σταλεί ούτε ένα σεντ κάπου αλλού με την προσποίηση ότι προορίζεται για το Kennedy Center και δεν έχω λάβει ποτέ καμία πληρωμή από αυτόν», είχε δηλώσει. «Ας παρουσιάσει αποδείξεις για όσα ισχυρίζεται, αντί να διατυπώνει αυτές τις παράλογες κατηγορίες».

Όταν ενημερώθηκε για την ακριβή διατύπωση του επίμαχου μηνύματος, ο Γκρένελ φέρεται να αρνήθηκε έντονα ότι το έστειλε, επικαλούμενος μεταξύ άλλων το γεγονός ότι η λέξη «center» ήταν γραμμένη με τη βρετανική ορθογραφία «centre», σύμφωνα με πηγή που είχε ενημερωθεί για τη στάση του.

Σύμμαχοί του έχουν επίσης αμφισβητήσει διάφορες πτυχές του προφίλ του Μιλντόν, από την επιχειρηματική του δραστηριότητα και τις διασυνδέσεις του μέχρι την ηλικία του — είναι 29 ετών, αν και ορισμένα αρχεία τον εμφανίζουν ως 25χρονο — και τον γάμο του με τη 42χρονη Χάμπα, ο οποίος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, κόστισε 10 εκατομμύρια δολάρια. Οι δυο τους άρχισαν να βγαίνουν πέρυσι.

Η ρήξη, η πρόσβαση στην εξουσία και η έρευνα του Λευκού Οίκου

Η υπόθεση αποκτά επιπλέον διαστάσεις λόγω της προηγούμενης σχέσης του Μιλντόν με τον Γκρένελ. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Μιλντόν είχε δραστηριότητες στη Βενεζουέλα και οι δύο άνδρες, που διατηρούσαν φιλικές σχέσεις από το 2024, ήρθαν αργότερα σε ρήξη.

Ο Μιλντόν γνώρισε τη Χάμπα το 2025 στο Kennedy Center.

Στις 9 Οκτωβρίου, όταν η Χάμπα έφτασε στον Λευκό Οίκο, ήταν «αρκετά έντονη», σύμφωνα με αξιωματούχο της κυβέρνησης. Κάποια στιγμή φέρεται να φώναξε: «Ο Ρικ έκλεψε τα χρήματα!»

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Χάμπα δεν είχε συγκεντρώσει εξαρχής όλα τα στοιχεία που απαιτούνταν.

«Πήγε εκεί χωρίς να έχει όλα τα δεδομένα, κατηγορώντας τον Γκρένελ για κλοπή. Και τα στοιχεία αλλάζουν συνεχώς», ανέφερε ο αξιωματούχος. «Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ρικ έχει ξεμπερδέψει. Η υπόθεση φαίνεται εξαιρετικά ύποπτη».

Μετά τις καταγγελίες της Χάμπα, ο Τραμπ κάλεσε τον νομικό σύμβουλο του Λευκού Οίκου, Γουίλ Σκαρφ, στο Οβάλ Γραφείο και του ζήτησε να διερευνήσει την υπόθεση. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος και ο Σκαρφ τηλεφώνησαν στον Γκρένελ, ο οποίος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι θα είχε ενημερώσει αμέσως τους πάντες αν γνώριζε την ύπαρξη μιας δωρεάς ύψους 17 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Αποκλείεται να ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι τρελό», φέρεται να είπε ο Γκρένελ στον Τραμπ, σύμφωνα με πηγή που ενημερώθηκε για τη συνομιλία.

Σύμφωνα με το Axios, ο Σκαρφ άρχισε να αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό τους ισχυρισμούς της Χάμπα στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, καθώς εκείνη και οι δικηγόροι του Μιλντόν καθυστέρησαν αρχικά να προσκομίσουν έγγραφα που θα υποστήριζαν τις καταγγελίες. Τα στοιχεία κατατέθηκαν τελικά την Παρασκευή.

Ο Σκαρφ συνεχίζει να συγκεντρώνει αποδεικτικά στοιχεία και σκοπεύει να ελέγξει τα ψηφιακά ίχνη του μηνύματος του 2025. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η εκτυπωμένη εκδοχή του μηνύματος εμφανίζει την ίδια φωτογραφία του Γκρένελ με εκείνη που εμφανίζεται στην κάρτα επαφής του στο κινητό τηλέφωνο.

Παράλληλα, άνθρωποι από το Kennedy Center έχουν επικοινωνήσει με τον Λευκό Οίκο, επιβεβαιώνοντας ότι έβλεπαν συχνά τον Μιλντόν σε αποκλειστικές εκδηλώσεις του ιδρύματος, γεγονός που υποδηλώνει ότι αντιμετωπιζόταν ως σημαντικός δωρητής. Σύμφωνα με πηγή, είχε εμφανιστεί ακόμη και στο θεωρείο του αντιπροέδρου, δίπλα σε εκείνο του προέδρου.

«Εδώ είναι που μπορεί η Αλίνα να λέει την αλήθεια: ο Μιλντόν είχε πράγματι πρόσβαση. Γιατί, λοιπόν, είχε αυτή την πρόσβαση; Έκανε δουλειές στο Κονγκό μαζί με τον Ρικ; Και γιατί είχε τόσο μεγάλη πρόσβαση, εφόσον η δωρεά δεν καταβλήθηκε ποτέ;» διερωτήθηκε αξιωματούχος της κυβέρνησης.

«Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Και ο πρόεδρος θέλει απαντήσεις».